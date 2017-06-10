الإعاقة عند الأطفال

موضوع جميل للغاية

آسفة لعدم وجود مشاركات بهذا القسم...

ما النقص فيهم؟؟

اهو نقص خَلْقي ام خُلُقي؟؟

عقلي؟؟؟

وهل يوجد انسان كامل؟؟

واأسفاه من مجتمعنا الظالم..

لم يبقَ ما يُقال عندما تحول المرض الى شقاوة واستهزاء وشفقة....

اللهم صبرك على بلوانا..

تسلمي