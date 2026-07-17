أعظم المكاسب

مِن أَعظم المكاسب وجود الوالدين على قيد الحياة:

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1- دعاؤهما له، ودعاءُ الوالدين من أرجى الدعوات إجابةً.

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2- برُّهما، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة.

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3- نيلُ أجر صحبتهما، والإحسان إليهما، والقيام على خدمتهما.

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4- الفوزُ برضاهما، ورضاهما من أعظم أسباب رضا الله تعالى.



فإذا مات الأبوان، أو مات أحدُهما، فقد فَقَدَ الولدُ بموتهما أو بموت أحدهما خيرًا عظيمًا لا يُعوَّض.

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وفي المقابل، فإن عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب الهلاك، وقد قرَنه الله تعالى بالإشراك به.

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فمَن كان والداهُ أو أحدُهما على قيد الحياة، فليغتنم هذه النِّعمة قبل فواتها؛ فإن ذلك من أقرب الطرق إلى الجنة.

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اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربَّيانا صغارًا.