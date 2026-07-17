أعظم المكاسب

إلياس
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أوفياء اللمة
التفاعل 41.3K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,538
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 63
مِن أَعظم المكاسب وجود الوالدين على قيد الحياة:
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1- دعاؤهما له، ودعاءُ الوالدين من أرجى الدعوات إجابةً.
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2- برُّهما، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة.
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3- نيلُ أجر صحبتهما، والإحسان إليهما، والقيام على خدمتهما.
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4- الفوزُ برضاهما، ورضاهما من أعظم أسباب رضا الله تعالى.
فإذا مات الأبوان، أو مات أحدُهما، فقد فَقَدَ الولدُ بموتهما أو بموت أحدهما خيرًا عظيمًا لا يُعوَّض.
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وفي المقابل، فإن عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب الهلاك، وقد قرَنه الله تعالى بالإشراك به.
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فمَن كان والداهُ أو أحدُهما على قيد الحياة، فليغتنم هذه النِّعمة قبل فواتها؛ فإن ذلك من أقرب الطرق إلى الجنة.
.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربَّيانا صغارًا.
.
1- دعاؤهما له، ودعاءُ الوالدين من أرجى الدعوات إجابةً.
.
2- برُّهما، وهو من أعظم أسباب دخول الجنة.
.
3- نيلُ أجر صحبتهما، والإحسان إليهما، والقيام على خدمتهما.
.
4- الفوزُ برضاهما، ورضاهما من أعظم أسباب رضا الله تعالى.
فإذا مات الأبوان، أو مات أحدُهما، فقد فَقَدَ الولدُ بموتهما أو بموت أحدهما خيرًا عظيمًا لا يُعوَّض.
.
وفي المقابل، فإن عقوقَ الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب الهلاك، وقد قرَنه الله تعالى بالإشراك به.
.
فمَن كان والداهُ أو أحدُهما على قيد الحياة، فليغتنم هذه النِّعمة قبل فواتها؛ فإن ذلك من أقرب الطرق إلى الجنة.
.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربَّيانا صغارًا.