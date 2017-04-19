ما لم تعرفيه عن الوزن ، زيادة أم نقصان .. الحل عندي تفضلي

nina2tessy
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 مارس 2017
- المشاركات
- 51
- الإعجابات
- 110
- النقاط
- 5
- العمر
- 22
- الإقامة
- الجزائر
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
موضوع تابع لحملة رمضان أطهر ، لكن حبيت نديرو موضوع وحدو هكا باش يوصل للبنات الكل و تقدرو ترجعولو وقت لي حبيتو
هذي مواضيع ننشر فيها كل ليلة في المجموعة تع الفايس NINATY FAM على مبادئ على السمنة من الالف الى الياء
موضوع الليلة ان شاء الله رح يكون على القولون العصبي و علاقتو مع السمنة و الحلول لي لازمة ليه
منقدرش نحطلكم رابط المجموعة الله غالب الادارة قالت ممنوع
القاولي حل
.............
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معاكم الدكتوغة احم احم نينا ههههه ⚕️⚕️
المهم كيما تفاهمنا موضوع الأول نفهمو فيه الوزن
كي تطلعي للميزان راح يبانلك رقم
يبدا من 50 و يا دلالي الا فات 80 متفراش
المهم دبدوبات
جيبي ورقة وقلم و سجلي
و افهمي الجسم تاعك مليييييححح باه تعرفي تتعاملي معاه
و مش أي واحد يكلحك
الوزن تاعك هاداك هو عبارة عن مجموعة أوزان
يعني
الوزن = وزن العظم ☠️+ وزن العضلات + وزن السوائل ☕️+ وزن الدهون
يعني الوزن الزائد ميعبرش على الدهون فقط
قادر واحد يكون وزنو 80 كغ لكن الجسم تاعو كامل عضلات
و لا كيما يقولو وحدة عظمها خشين ، يعني العظم عندها هو لي يبينها سمينة و هي مشها سمينة
تفاهمنا فيها النقطة هادي ؟
نكمل ؟
شوية تفاعل و جيبو صحاباتكم الدبدوبات
......
السلام عليكم
نكملو حبيباتي
وين وصلنا
هاه ، بلي مش رقم زايد في الميزان معنتها زيادة تع دهون
بصح هادا مش معناه تمدو لرواحيكم les excuses نو نو نو
صح نتأكد من المشكل ، هو ولا لا
وش المصدر تاعو ، مبعد نفوتو للحل أوك ؟
هيا
كي عرفنا المعادلة تاعنا من واه مكونة ، خدمولي المخيخ تاعكم شوي ، الا زاد الوزن يعني واحد من هادوك راهو زاد والا نقص يعني واحد من هادوك راهو نقص
نقطة مهمممممة جداااااا ركزوا معايا
رح نخلي العظم و نهدر غير على الثلاثة الأخرين
نحكموا متال تع وحدة زادت في الوزن
يعني عندها ثلاث احتمالات ،
يا خلاتها بالماكلة و الرقاد و بيع البلاد و زادت شحمة
يا زاد حجم السوائل و هنا ممكن كاين مرض سواء في الكلية و الكبد des oedemes
ولا زيادة في العضلات ....كيفاه عضلات ، البنات لي يبداو رجيم و يبداو رياضة
متلحظوش تزيدو في الوزن اليامات الاولى قبل ما تبداو تنقصو ...ايييه صح صح ... خاطر العضلات تبدا تزيد و كي تبدا تخدم لتم باه يبداحرق الدهون
يعني مش تنقزي زوز مرات و تجري زوز خطوات و كي تلقاي روحك زدتي تقولي لاااا سبور مايوالمنييش
مكانش منها (خليولي نقطة هادي دوك نرجلعها )
.......
لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وصلنا البارح و حكينا على الوزن وش معنتها
و خذيت مثال زيادة ،ليوم باذن الله ناخذ النقصان
اصبرريييي متقوليش انا زايدة وش دخلني
لااااا لازم نفهمو مليح
دوك البنات
وحدة الوزن تاعها زايد ....دارت ريجيم
و بدات تنقص
هل ؟ يا هن درا كيما تقول خميسة هههه
الدهون لي نزلت
كيما تفاهمنا .....مش متأكدين قادر يكون الدهون و لا عضلات ولا سواائل
في حالة أنو ريجيم تاعها غير متوازن و لا غير صحي
قادرة تكون تنقص في الماكلة لدرجة انها خلات الجسم تاعها ياخذ من المخزون لي فالعضلات
فينقص حجم العضلات ، و هاد الحاجة مضرة بالصحة ، أقل حاجة تديرها تولي تحس بالضعف ، يعني ماكانش طاقة
كاين لي تدير ريجيم مليح
بصح تنسى تشرب الماء و لا المأكولات لي تخير فيها تخرج الماء من الجسم تاعها
و هاد الحاجة تدير جفاف قادر يخلاص بوفات
و لا راحت عند عمي العشاشبي ، مدلها الخلطة السحرية الناسفة للدهون
المشكلة أنو 90 بالمئة من هاد الخلطات مش ناسفة للدهون
و الا نسفت حاجة رح تنسف الكبد و الكلية
انعم ايه
نديرو موضوع ان شاء الله على الخلطات والخزعبلات و وش مفيد و وش ضار
و كيما قلنا
لي دير ريجيم تاعها قدقد
الدهون لي رح تهبط
مش العضلات
مش السوائل
كاين حالة ينقص فيها وزن العظم و هي حالاتت مرضية معقدة مندخلش فيها نخربطكم
المهم لبنات
لازم تعرفوا وش ديرو ، راكم تتعاملو مع مرض لي هو السمنة و كل خطوة بحسابها
سلااااااام
موضوع تابع لحملة رمضان أطهر ، لكن حبيت نديرو موضوع وحدو هكا باش يوصل للبنات الكل و تقدرو ترجعولو وقت لي حبيتو
هذي مواضيع ننشر فيها كل ليلة في المجموعة تع الفايس NINATY FAM على مبادئ على السمنة من الالف الى الياء
موضوع الليلة ان شاء الله رح يكون على القولون العصبي و علاقتو مع السمنة و الحلول لي لازمة ليه
منقدرش نحطلكم رابط المجموعة الله غالب الادارة قالت ممنوع
القاولي حل
.............
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معاكم الدكتوغة احم احم نينا ههههه ⚕️⚕️
المهم كيما تفاهمنا موضوع الأول نفهمو فيه الوزن
كي تطلعي للميزان راح يبانلك رقم
يبدا من 50 و يا دلالي الا فات 80 متفراش
المهم دبدوبات
جيبي ورقة وقلم و سجلي
و افهمي الجسم تاعك مليييييححح باه تعرفي تتعاملي معاه
و مش أي واحد يكلحك
الوزن تاعك هاداك هو عبارة عن مجموعة أوزان
يعني
الوزن = وزن العظم ☠️+ وزن العضلات + وزن السوائل ☕️+ وزن الدهون
يعني الوزن الزائد ميعبرش على الدهون فقط
قادر واحد يكون وزنو 80 كغ لكن الجسم تاعو كامل عضلات
و لا كيما يقولو وحدة عظمها خشين ، يعني العظم عندها هو لي يبينها سمينة و هي مشها سمينة
تفاهمنا فيها النقطة هادي ؟
نكمل ؟
شوية تفاعل و جيبو صحاباتكم الدبدوبات
......
السلام عليكم
نكملو حبيباتي
وين وصلنا
هاه ، بلي مش رقم زايد في الميزان معنتها زيادة تع دهون
بصح هادا مش معناه تمدو لرواحيكم les excuses نو نو نو
صح نتأكد من المشكل ، هو ولا لا
وش المصدر تاعو ، مبعد نفوتو للحل أوك ؟
هيا
كي عرفنا المعادلة تاعنا من واه مكونة ، خدمولي المخيخ تاعكم شوي ، الا زاد الوزن يعني واحد من هادوك راهو زاد والا نقص يعني واحد من هادوك راهو نقص
نقطة مهمممممة جداااااا ركزوا معايا
رح نخلي العظم و نهدر غير على الثلاثة الأخرين
نحكموا متال تع وحدة زادت في الوزن
يعني عندها ثلاث احتمالات ،
يا خلاتها بالماكلة و الرقاد و بيع البلاد و زادت شحمة
يا زاد حجم السوائل و هنا ممكن كاين مرض سواء في الكلية و الكبد des oedemes
ولا زيادة في العضلات ....كيفاه عضلات ، البنات لي يبداو رجيم و يبداو رياضة
متلحظوش تزيدو في الوزن اليامات الاولى قبل ما تبداو تنقصو ...ايييه صح صح ... خاطر العضلات تبدا تزيد و كي تبدا تخدم لتم باه يبداحرق الدهون
يعني مش تنقزي زوز مرات و تجري زوز خطوات و كي تلقاي روحك زدتي تقولي لاااا سبور مايوالمنييش
مكانش منها (خليولي نقطة هادي دوك نرجلعها )
.......
لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وصلنا البارح و حكينا على الوزن وش معنتها
و خذيت مثال زيادة ،ليوم باذن الله ناخذ النقصان
اصبرريييي متقوليش انا زايدة وش دخلني
لااااا لازم نفهمو مليح
دوك البنات
وحدة الوزن تاعها زايد ....دارت ريجيم
و بدات تنقص
هل ؟ يا هن درا كيما تقول خميسة هههه
الدهون لي نزلت
كيما تفاهمنا .....مش متأكدين قادر يكون الدهون و لا عضلات ولا سواائل
في حالة أنو ريجيم تاعها غير متوازن و لا غير صحي
قادرة تكون تنقص في الماكلة لدرجة انها خلات الجسم تاعها ياخذ من المخزون لي فالعضلات
فينقص حجم العضلات ، و هاد الحاجة مضرة بالصحة ، أقل حاجة تديرها تولي تحس بالضعف ، يعني ماكانش طاقة
كاين لي تدير ريجيم مليح
بصح تنسى تشرب الماء و لا المأكولات لي تخير فيها تخرج الماء من الجسم تاعها
و هاد الحاجة تدير جفاف قادر يخلاص بوفات
و لا راحت عند عمي العشاشبي ، مدلها الخلطة السحرية الناسفة للدهون
المشكلة أنو 90 بالمئة من هاد الخلطات مش ناسفة للدهون
و الا نسفت حاجة رح تنسف الكبد و الكلية
انعم ايه
نديرو موضوع ان شاء الله على الخلطات والخزعبلات و وش مفيد و وش ضار
و كيما قلنا
لي دير ريجيم تاعها قدقد
الدهون لي رح تهبط
مش العضلات
مش السوائل
كاين حالة ينقص فيها وزن العظم و هي حالاتت مرضية معقدة مندخلش فيها نخربطكم
المهم لبنات
لازم تعرفوا وش ديرو ، راكم تتعاملو مع مرض لي هو السمنة و كل خطوة بحسابها
سلااااااام