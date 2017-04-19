ما لم تعرفيه عن الوزن ، زيادة أم نقصان .. الحل عندي تفضلي

لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهموضوع تابع لحملة رمضان أطهر ، لكن حبيت نديرو موضوع وحدو هكا باش يوصل للبنات الكل و تقدرو ترجعولو وقت لي حبيتوهذي مواضيع ننشر فيها كل ليلة في المجموعة تع الفايس NINATY FAM على مبادئ على السمنة من الالف الى الياءموضوع الليلة ان شاء الله رح يكون على القولون العصبي و علاقتو مع السمنة و الحلول لي لازمة ليهمنقدرش نحطلكم رابط المجموعة الله غالب الادارة قالت ممنوعالقاولي حل.............السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهمعاكم الدكتوغة احم احم نينا ههههه ‍⚕️‍⚕️المهم كيما تفاهمنا موضوع الأول نفهمو فيه الوزنكي تطلعي للميزان راح يبانلك رقميبدا من 50 و يا دلالي الا فات 80 متفراشالمهم دبدوباتجيبي ورقة وقلم و سجليو افهمي الجسم تاعك مليييييححح باه تعرفي تتعاملي معاهو مش أي واحد يكلحكالوزن تاعك هاداك هو عبارة عن مجموعة أوزانيعنيالوزن = وزن العظم ☠️+ وزن العضلات + وزن السوائل ☕️+ وزن الدهونيعني الوزن الزائد ميعبرش على الدهون فقطقادر واحد يكون وزنو 80 كغ لكن الجسم تاعو كامل عضلاتو لا كيما يقولو وحدة عظمها خشين ، يعني العظم عندها هو لي يبينها سمينة و هي مشها سمينةتفاهمنا فيها النقطة هادي ؟نكمل ؟شوية تفاعل و جيبو صحاباتكم الدبدوبات......السلام عليكمنكملو حبيباتيوين وصلناهاه ، بلي مش رقم زايد في الميزان معنتها زيادة تع دهونبصح هادا مش معناه تمدو لرواحيكم les excuses نو نو نوصح نتأكد من المشكل ، هو ولا لاوش المصدر تاعو ، مبعد نفوتو للحل أوك ؟هياكي عرفنا المعادلة تاعنا من واه مكونة ، خدمولي المخيخ تاعكم شوي ، الا زاد الوزن يعني واحد من هادوك راهو زاد والا نقص يعني واحد من هادوك راهو نقصنقطة مهمممممة جداااااا ركزوا معايارح نخلي العظم و نهدر غير على الثلاثة الأخريننحكموا متال تع وحدة زادت في الوزنيعني عندها ثلاث احتمالات ،يا خلاتها بالماكلة و الرقاد و بيع البلاد و زادت شحمةيا زاد حجم السوائل و هنا ممكن كاين مرض سواء في الكلية و الكبد des oedemesولا زيادة في العضلات ....كيفاه عضلات ، البنات لي يبداو رجيم و يبداو رياضةمتلحظوش تزيدو في الوزن اليامات الاولى قبل ما تبداو تنقصو ...ايييه صح صح ... خاطر العضلات تبدا تزيد و كي تبدا تخدم لتم باه يبداحرق الدهونيعني مش تنقزي زوز مرات و تجري زوز خطوات و كي تلقاي روحك زدتي تقولي لاااا سبور مايوالمنييشمكانش منها (خليولي نقطة هادي دوك نرجلعها ).......لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهوصلنا البارح و حكينا على الوزن وش معنتهاو خذيت مثال زيادة ،ليوم باذن الله ناخذ النقصاناصبرريييي متقوليش انا زايدة وش دخلنيلااااا لازم نفهمو مليحدوك البناتوحدة الوزن تاعها زايد ....دارت ريجيمو بدات تنقصهل ؟ يا هن درا كيما تقول خميسة ههههالدهون لي نزلتكيما تفاهمنا .....مش متأكدين قادر يكون الدهون و لا عضلات ولا سواائلفي حالة أنو ريجيم تاعها غير متوازن و لا غير صحيقادرة تكون تنقص في الماكلة لدرجة انها خلات الجسم تاعها ياخذ من المخزون لي فالعضلاتفينقص حجم العضلات ، و هاد الحاجة مضرة بالصحة ، أقل حاجة تديرها تولي تحس بالضعف ، يعني ماكانش طاقةكاين لي تدير ريجيم مليحبصح تنسى تشرب الماء و لا المأكولات لي تخير فيها تخرج الماء من الجسم تاعهاو هاد الحاجة تدير جفاف قادر يخلاص بوفاتو لا راحت عند عمي العشاشبي ، مدلها الخلطة السحرية الناسفة للدهونالمشكلة أنو 90 بالمئة من هاد الخلطات مش ناسفة للدهونو الا نسفت حاجة رح تنسف الكبد و الكليةانعم ايهنديرو موضوع ان شاء الله على الخلطات والخزعبلات و وش مفيد و وش ضارو كيما قلنالي دير ريجيم تاعها قدقدالدهون لي رح تهبطمش العضلاتمش السوائلكاين حالة ينقص فيها وزن العظم و هي حالاتت مرضية معقدة مندخلش فيها نخربطكمالمهم لبناتلازم تعرفوا وش ديرو ، راكم تتعاملو مع مرض لي هو السمنة و كل خطوة بحسابهاسلااااااام