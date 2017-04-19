ما لم تعرفيه عن الوزن ، زيادة أم نقصان .. الحل عندي تفضلي

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nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
17 مارس 2017
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الإعجابات
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العمر
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الجزائر
#1
لسلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
موضوع تابع لحملة رمضان أطهر ، لكن حبيت نديرو موضوع وحدو هكا باش يوصل للبنات الكل و تقدرو ترجعولو وقت لي حبيتو

هذي مواضيع ننشر فيها كل ليلة في المجموعة تع الفايس NINATY FAM على مبادئ على السمنة من الالف الى الياء
موضوع الليلة ان شاء الله رح يكون على القولون العصبي و علاقتو مع السمنة و الحلول لي لازمة ليه
منقدرش نحطلكم رابط المجموعة الله غالب الادارة قالت ممنوع
القاولي حل :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
.............
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
معاكم الدكتوغة احم احم نينا ههههه ‍⚕️‍⚕️
المهم كيما تفاهمنا موضوع الأول نفهمو فيه الوزن
كي تطلعي للميزان راح يبانلك رقم
يبدا من 50 و يا دلالي الا فات 80 متفراش
المهم دبدوبات
جيبي ورقة وقلم و سجلي
و افهمي الجسم تاعك مليييييححح باه تعرفي تتعاملي معاه
و مش أي واحد يكلحك
الوزن تاعك هاداك هو عبارة عن مجموعة أوزان
يعني
الوزن = وزن العظم ☠️+ وزن العضلات + وزن السوائل ☕️+ وزن الدهون
يعني الوزن الزائد ميعبرش على الدهون فقط
قادر واحد يكون وزنو 80 كغ لكن الجسم تاعو كامل عضلات
و لا كيما يقولو وحدة عظمها خشين ، يعني العظم عندها هو لي يبينها سمينة و هي مشها سمينة
تفاهمنا فيها النقطة هادي ؟
نكمل ؟
شوية تفاعل و جيبو صحاباتكم الدبدوبات

......
السلام عليكم
نكملو حبيباتي
وين وصلنا
هاه ، بلي مش رقم زايد في الميزان معنتها زيادة تع دهون
بصح هادا مش معناه تمدو لرواحيكم les excuses نو نو نو
صح نتأكد من المشكل ، هو ولا لا
وش المصدر تاعو ، مبعد نفوتو للحل أوك ؟
هيا
كي عرفنا المعادلة تاعنا من واه مكونة ، خدمولي المخيخ تاعكم شوي ، الا زاد الوزن يعني واحد من هادوك راهو زاد والا نقص يعني واحد من هادوك راهو نقص
نقطة مهمممممة جداااااا ركزوا معايا
رح نخلي العظم و نهدر غير على الثلاثة الأخرين
نحكموا متال تع وحدة زادت في الوزن
يعني عندها ثلاث احتمالات ،
يا خلاتها بالماكلة و الرقاد و بيع البلاد و زادت شحمة
يا زاد حجم السوائل و هنا ممكن كاين مرض سواء في الكلية و الكبد des oedemes
ولا زيادة في العضلات ....كيفاه عضلات ، البنات لي يبداو رجيم و يبداو رياضة
متلحظوش تزيدو في الوزن اليامات الاولى قبل ما تبداو تنقصو ...ايييه صح صح ... خاطر العضلات تبدا تزيد و كي تبدا تخدم لتم باه يبداحرق الدهون
يعني مش تنقزي زوز مرات و تجري زوز خطوات و كي تلقاي روحك زدتي تقولي لاااا سبور مايوالمنييش
مكانش منها (خليولي نقطة هادي دوك نرجلعها )
.......
لسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وصلنا البارح و حكينا على الوزن وش معنتها
و خذيت مثال زيادة ،ليوم باذن الله ناخذ النقصان
اصبرريييي متقوليش انا زايدة وش دخلني
لااااا لازم نفهمو مليح
دوك البنات
وحدة الوزن تاعها زايد ....دارت ريجيم
و بدات تنقص
هل ؟ يا هن درا كيما تقول خميسة هههه
الدهون لي نزلت
كيما تفاهمنا .....مش متأكدين قادر يكون الدهون و لا عضلات ولا سواائل
في حالة أنو ريجيم تاعها غير متوازن و لا غير صحي
قادرة تكون تنقص في الماكلة لدرجة انها خلات الجسم تاعها ياخذ من المخزون لي فالعضلات
فينقص حجم العضلات ، و هاد الحاجة مضرة بالصحة ، أقل حاجة تديرها تولي تحس بالضعف ، يعني ماكانش طاقة
كاين لي تدير ريجيم مليح
بصح تنسى تشرب الماء و لا المأكولات لي تخير فيها تخرج الماء من الجسم تاعها
و هاد الحاجة تدير جفاف قادر يخلاص بوفات
و لا راحت عند عمي العشاشبي ، مدلها الخلطة السحرية الناسفة للدهون
المشكلة أنو 90 بالمئة من هاد الخلطات مش ناسفة للدهون
و الا نسفت حاجة رح تنسف الكبد و الكلية
انعم ايه
نديرو موضوع ان شاء الله على الخلطات والخزعبلات و وش مفيد و وش ضار
و كيما قلنا
لي دير ريجيم تاعها قدقد
الدهون لي رح تهبط
مش العضلات
مش السوائل
كاين حالة ينقص فيها وزن العظم و هي حالاتت مرضية معقدة مندخلش فيها نخربطكم
المهم لبنات
لازم تعرفوا وش ديرو ، راكم تتعاملو مع مرض لي هو السمنة و كل خطوة بحسابها

سلااااااام:oops::oops::oops::oops:
 
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racha001

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
17 سبتمبر 2015
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13
#2
انا عندي كرشي خارجة شوية كرهت مرة تدخل شوية و مرة تخرج قوليلي الحل
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
20 سبتمبر 2009
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النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي على هذا الموضوع الافتتاحي
في انتظار الموضوع المفصل ^^
 
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GI Joe

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
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الجنس
أنثى
#4
eeh 9rit bzef 3la had swaleh men 9abl
w nconfirmi que kaayna menha sah meztha fi rohi dima presque 68 w w19t les exams nweli 70,71 w nweli normal ba3d
w ki f s1if ndir sport khoft m3a lewel zedt fel mizan mais mba3da t3adlet la taille doonc nrml mayhemnich l wazn

la konti medcin maalich tahkilna f simplicité 3la les corticoides?? men li dert operatio 3la 3ayni w suivit traitement welit sment ma3raft la m repo la m dwaa

wa choukraan
 
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nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#6
إنضم
17 مارس 2017
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الإعجابات
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5
العمر
22
الإقامة
الجزائر
#6
العفو حبيباتي و مرحبا بأسئلتكم في كل وقت
الأخت لي سئلت على les corticoides
نعم حبيبتي هاد الدواء يزيد في الوزن و السامط فيه يبدل توزيع الخلايا الدهنية في الجسم مش الماء يتحكم في الجسم
يديها للوجه ، للكرش و خاصة الوسط ، الرقبة و الظهر
هنا نمدوا الأولوية للمرض على الوزن ، يعني الا لازمك تشربي دواء ، متحبسيهش على جال الوزن
ديري رياضة و حاولي تنقصي من الماكلة الدهنية و خاصة الأملاح مع هاد الدواء .. من المفروض طبيبك خبرك REGIME DEMI SALé
 
Only me

Only me

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
27 مارس 2013
المشاركات
1,978
الإعجابات
2,934
النقاط
411
الإقامة
BBA
#8
والله يعطيك الصحة ـ ياهيك مواضيع يا بلى
ربي يعطيك ويرضيك
أختي أنا مشكلتي مش في الوزن عندي كرشي خارجة مش بزااف يعني بالصح تبهدل ومشكلتي مش دهون هذاك المصران ديما يتنفخلي ومابغيتش نداوي عليه خاطر الدوا تاعو يهيج الشعر في الجسم ألقايلي حل
 
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nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
17 مارس 2017
المشاركات
51
الإعجابات
110
النقاط
5
العمر
22
الإقامة
الجزائر
#9
قال GI Joe:
nn doka khalesstou w c l hmdl
marquetni bark l 3am li fat tenfakht ki l ballon habit nconfirmi
merci bcp
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ماكان حتى مشكل حبيبتي ..... حاجة طبيعية انك تسماني مع هاد الدواء .... بصح راهو قاوي و عندو أضرار جانبية بزاف و كاين أخوات ربي يهديهم يشربوه باش يسمنو
المشكلة مش تسمن بصح الجسم تاعها يتبدل تماما
الحمد لله على سلامتك و حاولي المحافظة على الوزن تاعك
 
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nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
17 مارس 2017
المشاركات
51
الإعجابات
110
النقاط
5
العمر
22
الإقامة
الجزائر
#10
قال Only me:
والله يعطيك الصحة ـ ياهيك مواضيع يا بلى
ربي يعطيك ويرضيك
أختي أنا مشكلتي مش في الوزن عندي كرشي خارجة مش بزااف يعني بالصح تبهدل ومشكلتي مش دهون هذاك المصران ديما يتنفخلي ومابغيتش نداوي عليه خاطر الدوا تاعو يهيج الشعر في الجسم ألقايلي حل
إضغط للتوسيع...
هل عندك القولون العصبي ؟
يعني نفخ يجيك من الغازات ، تحسي بآلام
الا نعم لعيونك أحلى موضوع و أحلى زوج حوايج طبيعية تنحيهولك
بصح برك قوليلي وش من دواء هاد لي يهيج الشعر معرفتوش
 
Only me

Only me

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
27 مارس 2013
المشاركات
1,978
الإعجابات
2,934
النقاط
411
الإقامة
BBA
#11
قال nina2tessy:
هل عندك القولون العصبي ؟
يعني نفخ يجيك من الغازات ، تحسي بآلام
الا نعم لعيونك أحلى موضوع و أحلى زوج حوايج طبيعية تنحيهولك
بصح برك قوليلي وش من دواء هاد لي يهيج الشعر معرفتوش
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أيوه هذاك هو كي ناكل العجين والا المقلي نوصل للموت نحس تقول مسامر في كرشي
وبالنسبة للدوا واحد الوقت شرباتو ماما وندبلها أنا ماشربتوش ومانيش شافية على أسمو
نكون ممنونة لوكان تعاونوني، فقط ديريلي اشارة باه نشوف الموضوع تعيشي
 
N

nina2tessy

:: عضو منتسِب ::
#12
إنضم
17 مارس 2017
المشاركات
51
الإعجابات
110
النقاط
5
العمر
22
الإقامة
الجزائر
#12
قال Only me:
أيوه هذاك هو كي ناكل العجين والا المقلي نوصل للموت نحس تقول مسامر في كرشي
وبالنسبة للدوا واحد الوقت شرباتو ماما وندبلها أنا ماشربتوش ومانيش شافية على أسمو
نكون ممنونة لوكان تعاونوني، فقط ديريلي اشارة باه نشوف الموضوع تعيشي
إضغط للتوسيع...
تمام حبيبتي
الموضوع راني كتبتو من قبل في الفايس
دوك نعاود ننشروا الآن في المنتدى حتى البنات يستفادوا
 
ج

جنتي إيماني

:: عضو منتسِب ::
#14
إنضم
16 ماي 2018
المشاركات
4
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النقاط
3
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#14
اختي الله يخليك انا مشكلتي نحافة مفرطة متزوجة واللي يشوفني يقول غير كيما زدت فهميني مليح كيفاه راح نعالج هاذ النحافة
 
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