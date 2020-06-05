البروتين Protein العدد : 02

«البروتين» من أهم العناصر الغذائية المسئولة عن وظائف متعددة في الجسم، ولكن زيادته تضر الجسم وتشكل عبئًا على الوظائف الحيوية، الأمر الذي قد ينتهي بالإصابة بأورام في الكبد.

الأسباب

الغدة الدرقية :

الأعراض

التشخيص



{ اخطونا من مثل اسال المجرب ولاتسال الطبيب واسمعو هذي المرة لعمكم الدكتوغ احم نصيحة من دكتوغة المستقبل قولو ان شاء الله } فيما يلي اقوال واراء الدكاترة{ اخطونا من مثل اسال المجرب ولاتسال الطبيبواسمعو هذي المرة لعمكم الدكتوغاحم نصيحة من دكتوغة المستقبل قولو ان شاء الله

الكلى

الدم

المفاصل

ماذا نفعل؟

وهاهي المخاطر على شكل نقاط :

العلاج