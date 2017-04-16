نجم تشيلسي يُحدد أسباب صعوبة مواجهة توتنهام

الموضوع في 'الدوري المحلي الإنجليزي - PREMIER LEAGUE' نشر بواسطة أشــواق 19, ‏22 أفريل 2017.

  1. أشــواق 19

    أشــواق 19
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    يرى نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط تشيلسي، أن توتنهام هوتسبير، هو المنافس الأقوى للبلوز، على الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

    ويتصدر تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بـ75 نقطة، بفارق 4 نقاط عن توتنهام، علمًا أن الفريقين، يلتقيان اليوم السبت، على إستاد ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وقال ماتيتش لموقع ناديه الرسمي: "توتنهام قوي للغاية، وهو الخصم الأقوى بالنسبة لنا بالدوري الإنجليزي، هذا الموسم، ويكون دائمًا من الصعب مواجهته؛ بسبب الاستحواذ على الكرة، والقدرات البدنية العالية".

    وأضاف ماتيتش: "كل مباراة تكون مختلفة عن الأخرى. نعلم جيدًا أنهم سيقدمون أداءً عنيفًا أمامنا بكأس الاتحاد، لكننا مستعدون للمواجهة جيدًا".

    وشدَّد ماتيتش على أنه يتعين على فريقه، التركيز على حسم لقب البريميير ليج، مهما كانت نتيجة لقاء توتنهام في كأس الاتحاد، مع تبقي 6 مباريات من أجل حسم اللقب.
     
    أشــواق 19, ‏22 أفريل 2017
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    مشكوره .......
     
    aljentel, ‏22 أفريل 2017
    #2
  3. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    مشكوووور
     
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:54
    #3

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