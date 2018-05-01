== سلسلة نجوم الكرة == آرسين فينغر.. من مدرب مغمور تحيط به الشكوك إلى أسطورة لنادي أرسنال‎

آرسين فينغر.. من مدرب مغمور تحيط به الشكوك إلى أسطورة لنادي أرسنال‎

عندما تولى الفرنسي آرسين فينغر تدريب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم قبل 22 عاما، لم يكن لأحد أن يتوقع ملامح النهاية التي يختتم بها المدرب المخضرم مساره مع الفريق اللندني.

فقد أحاطت العديد من التساؤلات بالمدرب فينغر عند تعيينه في عام 1996، لكنه بات الآن بصدد الرحيل عن تدريب الفريق، بعد أن أثبت نفسه أسطورة ورمزا بارزا للنادي صاحب التاريخ العريق في كرة القدم الإنجليزية.

وأعلن فينغر اليوم الجمعة، رسميا أنه سيرحل عن تدريب الفريق مع نهاية الموسم الجاري، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده الحالي، لينهي بذلك مسارا استمر نحو 22 عاما قضاها في المنصب، كانت حافلة بالألقاب لكنها شهدت موجات انتقادات ضده أيضا خاصة في الفترة الأخيرة.

وقال فينغر (68 عاما) في بيان نشره نادي أرسنال في موقعه على الإنترنت "بعد التفكير بعناية وإجراء مناقشات مع مسؤولي النادي، أرى أن نهاية الموسم هو الموعد المناسب لرحيلي (عن المنصب)."

وأضاف فينغر "إنني ممتن بالحصول على فرصة خدمة هذا النادي لهذه الأعوام العديدة التي لا تنسى.. وقد أديت عملي بكل التزام ونزاهة".

وتابع "أود التقدم بالشكر للعاملين بالنادي واللاعبين والمديرين وكذلك الجماهير التي وضعت هذا النادي في مكانة خاصة.. أنادي جماهيرنا بدعم الفريق من أجل كتابة نهاية جيدة.. وأقول لكل عشاق أرسنال، اعتنوا بقيم النادي".

وكان فينغر مدربا مغمورا عندما عينه أرسنال في عام 1996، قادما من نادي ناجويا جرامبوس الياباني، في قرار أثار موجات من الجدل والتشكيك من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، بل واللاعبين أيضا.

ولكن مع نهجه وأساليبه المبتكرة في اللعبة، سرعان ما تغيرت نظرة الجميع له حتى اكتسب لقب "الأستاذ".

وأبدى فينغر رغبة شديدة لكشف وتطوير المواهب الشابة وسرعان ما نجح بالفعل في تكوين فريق شكل رمزا بارزا لكرة القدم الجميلة والإبداعية، التي باتت تعتمد على التمريرات القصيرة الممتعة والمثلثات الهجومية على الطرفين.

وكان أسلوب فينغر متناسبا مع قدرات لاعبين أمثال دينيس بيركامب وتيري هنري وباتريك فييرا وروبرت بيريس وفريدي ليونبيرغ، الذين تألقوا بشكل كبير تحت قيادة فينغر وظلوا بمثابة دعامات أساسية للفريق لسنوات عديدة تالية.

وقال هنري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" :"عندما لعبت لأرسنال، كان الناس يتحاكون بالطريقة التي نلعب بها.. لم يكن الحديث حول ما نفوز به وإنما عن كيفية الفوز، وكيف حول آرسين فريق أرسنال إلى ناد يحظى بشهرة عالمية واسعة".

وفي ثاني مواسمه في المنصب، قاد فينغر الفريق لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي، وقاده إلى لقب الدوري مجددا في 2002.

ولمع نجم فينغر بشكل هائل في موسم 2003 / 2004 حينما بات أول مدرب منذ موسم 1988 / 1989، يقود فريقا إنجليزيا لتفادي أي هزيمة لموسم كامل، وقد اكتسب الفريق حينذاك لقب "الفريق الذي لا يقهر".

وخارج المستطيل الأخضر، لعب فينغر دورا مهما في جوانب مختلفة في النادي منها التوظيف وتوقيع العقود.

كذلك كان فينغر حاضرا لانتقال أرسنال في عام 2006 من استاد "هايبري" إلى استاد "الإمارات" الذي يسع 60 ألف متفرج، وقد قاد الفريق في العام نفسه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني 1 / 2.

وربما كان أرسنال قد دفع ثمن تلك الخطوة، إذ لم يكن قادرا في البداية على مضاهاة الأندية الأخرى ذات الإنفاق العالي.

فقد رحلت عن الفريق في المواسم التالية عناصر بارزة أمثال روبين فان بيرسي وسيسك فابريغاس وإيمانويل أديبايور وكذلك هنري، ليبدأ أرسنال فترة استمرت تسعة أعوام متتالية لم يحقق فيها سوى المركز الثالث أو الرابع في الدوري الممتاز.

ورغم أن ذلك كان كافيا للتأهل إلى دوري الأبطال، أثار غياب أرسنال عن إطار المنافسة على اللقب، مطالبات متزايدة برحيل فينغر وكذلك انتقادات من قبل وسائل الإعلام.

ونجح فينغر في تهدئة الضجيج المحيط به نسبيا من خلال قيادة الفريق للقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2014 والحفاظ عليه في العام التالي، ليعادل فينغر الرقم القياسي حينذاك المتمثل في قيادته للفريق إلى لقب الكأس ست مرات.

وفي الموسم الماضي، انفرد فينغر بالرقم القياسي عندما قاد الفريق للتتويج باللقب للمرة السابعة تحت قيادته، علما بأنها كانت المرة الثالثة عشرة لأرسنال في تاريخ المسابقة، متصدرا بذلك قائمة الفرق الأكثر فوزا بها.

ولكن نهاية الموسم الماضي كانت مخيبة لأمال أرسنال حيث أحرز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ليغيب عن دوري الأبطال، للمرة الأولى خلال حقبة فينغر.

كذلك خرج أرسنال من إطار المنافسة في المقدمة في الدوري هذا الموسم، ويحتل الآن المركز السادس بفارق 33 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي حسم اللقب بالفعل، وبفارق 13 نقطة خلف توتنهام الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

لكن الفرصة لا تزال متاحة أمام فينغر لكتابة نهاية أفضل، إذ يمكن لأرسنال التأهل مباشرة لدوري الأبطال بغض النظر عن مركزه في الدوري الممتاز، وذلك في حالة إحرازه لقب بطولة الدوري الأوروبي، التي تشهد صدامه مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي.

وقال رجل الأعمال الأمريكي ستان كرونكي، صاحب حصة الأغلبية في النادي، إن أرسنال سيعين المدير الفني الجديد للفريق في أقرب وقت ممكن، لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قائمة من المرشحين.