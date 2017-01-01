ஐஐஐبسم الله الرحمن الرحيمஐஐ

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الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور ، ولكي أختي أن تختاري أي الطريقين تسلكي؟؟؟

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جاء شهر (๑´شعبان`๑) فرصة للصيام ،،،

ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط



إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان"البخاري (1969)، ومسلم (1156). وفي البخاري (1970)



في رواية: "كان يصوم شعبان كله»." وفي مسلم في رواية: "كان يصوم شعبان إلا قليلاً"

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إذن:::: هذه فرصة لا تعوض ، ففي شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله فما أجمل أن ترفع أعمالك وأنت صائمة



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إذن هذه حملة لصيام أيام من شعبان ، وهنا لنذكر بعضنا البعض ، وما أجمل أن نتنافس في الجنة ولا تنسي أن الجنة درجات

التي لم تصم ليست كالتي صامت والتي لم تقم ليست كالتي قامت، فهيا بنا لنرتقي قي درجات الجنات هي سويعات معدودات لكن أجرها عظيم من رب البريات



ஐஐஐالدعوة عامة لجميع الأخوااات,,,,,,,,,,,