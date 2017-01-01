حملة لصيام أيام من (♡شعبان♡)

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏26 أفريل 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    ஐஐஐبسم الله الرحمن الرحيمஐஐ
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    الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور ، ولكي أختي أن تختاري أي الطريقين تسلكي؟؟؟
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    جاء شهر (๑´شعبان`๑) فرصة للصيام ،،،
    ففي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط

    إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان"البخاري (1969)، ومسلم (1156). وفي البخاري (1970)

    في رواية: "كان يصوم شعبان كله»." وفي مسلم في رواية: "كان يصوم شعبان إلا قليلاً"    .

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    إذن:::: هذه فرصة لا تعوض ، ففي شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله فما أجمل أن ترفع أعمالك وأنت صائمة

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    إذن هذه حملة لصيام أيام من شعبان ، وهنا لنذكر بعضنا البعض ، وما أجمل أن نتنافس في الجنة ولا تنسي أن الجنة درجات
    ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ التي لم تصم ليست كالتي صامت والتي لم تقم ليست كالتي قامت، فهيا بنا لنرتقي قي درجات الجنات هي سويعات معدودات لكن أجرها عظيم من رب البريات

    ஐஐஐالدعوة عامة لجميع الأخوااات,,,,,,,,,,,
     
    أم ياسمينdz, ميمي مرام و ام فاطمه الزهراء معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏26 أفريل 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    ان شاءالله ربي يقدرنا
    بوركت اختي
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏26 أفريل 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    اليوم اقبل شعبان ((01شعبان))هل فيكن من صامت؟؟
    ---دعوة لجميع الأخوات لانتهاز هذه الفرصة الكريمة والمباركة لمضاعفة الأجر والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال ، لهذا أخيتي حاولي صيام ولو يوم واحد من هذا الشهر الكريم فمنها تتأهبين إلى الشهر الفاضل شهر رمضان
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏27 أفريل 2017
    #3
  4. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك أخيتي جزاك الله كل خير ..
     
    ميمي مرام, ‏10 ماي 2017 على 21:02
    #4