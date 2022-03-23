20 وصية في شعبان .. ماذا تفعل قبل أيام من رمضان ؟



هل تسائلت يوما: ماذا تفعل قبل أيام من رمضان؟ هذه 20 وصية أو نصيحة للاستعداد لشهر رمضان الكريم، فالأيام تمر من عام إلى عام تحمل لنا البشرى بقدوم شهر رمضان المبارك، وتنثر بين يديه أنواع البر والرحمة والمغفرة والعتق من النار، وتنشر فيه قيم الحب والإخاء والسماحة والصبر والجود والكرم، وترفع درجات المؤمنين، وتزكي أخلاق الصائمين، رحمة من رب العالمين. يقول الحسن البصري (رحمه الله): “إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا! فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون! ويخسر فيه المبطلون”! رمضان في قلبي هماهم نشوة *** من قبل رؤية وجهك الوضاء وعلى فمي طعـم أحـس بـه *** من طعم تلك الجنة الخضراء قالـوا بأنـك قـادم فتهللـتْ *** بالبِشـر أوجهنـا وبالخيلاء ومع قرب قدوم الشهر الكريم وقبل أيام من رمضان أوصي نفسي وإياكم بالآتي: 1 – ادع الله أن يبلغك شهر رمضان: قبل أيام من رمضان، فقد روي عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) أنه قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل رجب قال: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» (رواه أحمد والطبراني)، ومن أجله يقول ابن رجب (رحمه الله): “قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن”. 2 – اشكر الله على بلوغ الشهر: قبل أيام من رمضان، إن من أكبر نعم الله على العبد توفيقه للطاعة؛ يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): “أتاكم رمضان، شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبوب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرم خيرها فقد حُرم”. (رواه النسائي والبيهقي – صحيح الترغيب: 985). ويقول الإمام ابن رجب (رحمه الله): “هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يُبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟! كيف لا يُبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟! كيف لا يُبشر العاقل بوقت تُغل فيه الشياطين؟!”. ويقول الإمام النووي (رحمه الله) في كتاب الأذكار: “اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى، أو يثني بما هو أهله”. 3 – استبشر بفضائل الشهر: قبل أيام من رمضان، قبل أيام من رمضان عليك أن تستبشر بفضائل هذا الشهر، مثل: فتح أبواب الجنان، وغلق أبواب النار، ومغفرة الذنوب، ونول الرحمات، والعتق من النيران، وهذه قصة عجيبة نتعلم منها أن رمضانَ واحدا يمكن أن يرفع المرء درجات في الجنة لا يتخيلها أحد: روى طلحة بن عبيد الله أن رجلين من “بلي” قدما على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهِد فاستُشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، قال طلحة: فرأيتُ في المنام: بينا أنا عند باب الجنة فإذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إليّ فقال: ارجع لم يُؤذن لك بعد، فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحدثوا الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استُشهد ودخل الآخر قبله! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى، قال: فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض”. (حسنه المنذري، وصححه ابن حبان). 4 – اعزم على ترك الذنوب والتوبة: قبل أيام من رمضان، اعزم على التوبة فرمضان يعتبر البداية الحقيقية للعام؛ إذ ترفع أعمال العام في شهر شعبان، ومن ثم يكون رمضان بداية سنة جديدة بعد رفع الأعمال، ومن ثم يحتاج الواحد منا إلى فتح صفحة جديدة بيضاء نقية مع الله، وهذا يقتضي منه التوبة من جميع الذنوب، والإقلاع عنها، وعدم العودة إليها، فهو شهر التوبة، فمن لم يتب فيه فمتى يتوب؟! قال الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31]، ويقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحا} [التحريم: 8]. أتـوب إليك يا رحمن مما جَنَتْ نفسي فقد كَثُرت ذنوبُ وأشكو يا إلهي من معاص أصـابتني وآذتني عيــوب 5 – خطط مسبقا للاستفادة من رمضان: قبل أيام من رمضان، خطط للاستفادة منه، فكثير من الناس يخططون تخطيطا دقيقا لأمور الدنيا، ولكن قليلين هم الذين يخططون لأمور الآخرة، ومن أمثلة التخطيط للآخرة: التخطيط لاستغلال رمضان في الطاعات والعبادات، فضع برنامجا عمليا لاغتنام أيام وليالي رمضان في طاعة الله تعالى، وقسِّم وقتك بين الأسرة، والقراءة، والنوم، والصلوات، والزيارات… إلخ، وكن منظما، ولا تكن عشوائيا تترك نفسك للظروف. 6 – قم بإعداد برنامج خاص للدعاء والذكر: قبل أيام من رمضان،قم بإعداد برنامج خاص للدعاء والذكر حَدِّد فيه مطالبك، واكتب أدعيتك وأذكارك، واحرص على أن تجعل لك ذكرا وتسبيحا دُبر كل فعلٍ تقوم به، ودُبر كل صلاة، وقبل النوم وبعده، وفي الأوقات البينية، وبين الأعمال الحياتية، وفي أثناء الخروج والدخول من البيت أو العمل أو محل الدراسة، وفي أثناء السير، والأعجب من ذلك أن تذكر الله مع كل حركة تقوم بها أثناء عملك. 7 – اعزم على اغتنامه وعمارة أوقاته: قبل أيام من رمضان، عزم على اغتنامه، يقول تعالى: {فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ} [محمد: 21]، قال الإمام ابن رجب: “فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه، ثم تركته لله عز وجل في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان”. 8 – ابدأ بقوة وهمة ونشاط: قبل أيام من رمضان، ابدأ بقوة وهمة ونشاط، فالبدايات القوية توصلك إلى أبعد مدى {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} [مريم: 12]، وأما إذا كانت البداية ضعيفة فإن أي نقص يطرأ عليها يعيدها إلى نقطة الصفر أو قريبا منها، يقول ابن عطاء الله السكندري: “مَنْ حسنت بداياته حسنت نهاياته”. وحافظ على شـهر الصيام فإنـه لَخامـس أركـانٍ لـدين محمـدِ تغلق أبـواب الجحيـم إذا أتـى وتفتـح أبـواب الجنـان لعُبـَّـدِ فقم ليله واطـو نهارك صائـما وصن صومه عن كل لغو ومفسدِ 9 – استعن بالله ولا تعجز: قبل أيام من رمضان، استعن بالله ولا تعجز، فالمسلم محتاج إلى الاستعانة بالله، فإن طلبها أعانه الله عز وجل، وإن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وَكَلهُ الله إلى من استعان به فصار مخذولا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده 10 – تعرَّف على جهد الصحابة والسلف: قبل أيام من رمضان، تعرَّف على جهد الصحابة والسلف، فكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع الأعمال وأقبل على قراءة القرآن، وكان الوليد بن عبد الملك يختم في كل ثلاثٍ، وختم في رمضان سبع عشرة ختمة. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين ختمة وفي كل شهر ثلاثين ختمة. وكان محمد بن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليالٍ بختمة. قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف: “وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن؛ اغتناما للزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم”. 11 – تهيأ روحيا ونفسيا: قبل أيام من رمضان، تهيأ روحيا ونفسيا، وذلك من خلال القراءة والاطلاع على الكتب والرسائل، وسماع المحاضرات والدروس النافعة، التي تبين فضائل الصوم وأحكامه؛ حتى تتهيأ النفس للطاعة فيه، وقد كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يهيئ نفوس أصحابه لاستغلال هذا الشهر الفضيل، فيقول: “أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا؛ فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله عز وجل”. (رواه الطبراني وغيره، ورواته ثقات). 12 – جاهد نفسك وامتنع عن عاداتك السيئة: قبل أيام من رمضان، امتنع عن عاداتك السيئة مثل: السهر العابث، والنوم المفرط، والطعام الكثير، والإعلام الهابط، والتسوُّق الشَّرِه، وغير ذلك مما لا تبقى معه قوة الهمة في الطاعات، فجاهد نفسك من الآن حتى تنتصر على كل هذه الصعوبات، فمَن جَدَّ وَجَد، ومن زرع حصد. 13 – هيئ نفسك جيدا للدعوة إلى الله: قبل أيام من رمضان، هيئ نفسك للدعوة لله، فالنفوس مهيأة، والقلوب مفتوحة، والشياطين مُصفَّدة، والدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال وأجلِّها وأحسنها وأزكاها، وكيف لا تكون كذلك وقد قال سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]، ويمكنك أن تقوم بتجهيز بعض هدايا رمضان وتوزعها عند دخول الشهر الكريم على المصلين وأهل الحي، وتذكر الفقراء والمساكين، واعمل على بذل الصدقات والزكاة لهم. 14 – افتح صفحة بيضاء مشرقة: قبل أيام من رمضان، افتح صفحة جديدة مع الله بالتعرف عليه والتقرب منه والعودة إليه، ومع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالتزام سنته، ومع الوالدين بطاعتهما وبرهما، ومع المجتمع بأن تكون عبدا صالحا ونافعا كما قال (صلى الله عليه وسلم): “خير الناس أنفعهم للناس”. قال جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما): “إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء!”. 15 – اجتهد أن تصوم رمضان مرتين: قبل أيام من رمضان، اجتهد أن تصوم مرتين، وذلك بتفطير صائم كل يوم إن سمحت ظروفك ولو بالقليل؛ لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا”. (رواه مسلم). 16 – ضع لنفسك ورد محاسبة يوميا: قبل أيام من رمضان، هيئ نفسك للمحاسبة يوميا، فلا تتهاون في محاسبة نفسك على أي تقصير؛ لأن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وحبذا لو حرصت على هذه المحاسبة بعد رمضان. 17 – الزم الصحبة المؤمنة: قبل أيام من رمضان، الزم الصحبة المؤمنة التي تعينك على الالتزام ببرامج وأهداف رمضان، مع التعاهد عليها، والتذكير بها، والمراجعة لها؛ فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. ومن فوائد الصحبة الطيبة أنها تأخذ بيديك إذا نهضت، وتعينك إذا تكاسلت، كما ورد في الأثر: “اصحب من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكَّرك”. ويقول سفيان الثوري (رحمه الله): “ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة الذين يخوضون في حديث الدنيا؛ فإنهم يُفسدون عليك دينك وقلبك”. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قريـن بالمقارن يقتـدي 18 – استصحب نية التغيير: وذلك بأن تعقد العزم على تغيير نفسك، وحياتك، وأهدافك، وتطلعاتك إلى الأفضل، وأن يكون شهر رمضان هو البداية الحقيقية لذلك. ومما يساعدك على ذلك أن تكون صريحا مع نفسك فلا تخادعها، وأن تذكر عيوبك فيما بينك وبين نفسك، وتبدأ بالإصلاح والتغيير، حسب الأولويات، وأن تجعل لك برنامجا في فترة زمنية معينة، ولا تتعجل؛ فالزمن جزء من العلاج، وإياك واليأس؛ فليس اليأس من أخلاق المسلمين، وأحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم حقائق الغد، ولو استطعت تغيير نفسك في خلق واحد أو عادة إلى الأفضل فهذا جيد. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكـرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 19 – تعبد لله بتهذيب الأخلاق والسلوك: فالعبادات في الإسلام وسائل، وليست غايات والصوم من هذه العبادات؛ إذ لا يكفي فيه الامتناع عن الطعام والشراب فحسب، بل يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الكذب والغيبة والشتم، قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ولا يغتاب أحدا، ولا يعمل عملا يجرح به صومه، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”. (متفق عليه). ورمضان فرصة للمسيء إلى جاره أن يعدل من سلوكه، يقول (r): “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره”. (رواه مسلم)، وهو فرصة للتعاطف مع المسلمين والاهتمام بأمورهم، يقول (r): “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”. (رواه البخاري ومسلم). فقم -أخي- بإحصاء الأخلاق السلبية التي تتصف بها، واجعل من رمضان فرصة للتخلي عنها أو عن أكثرها. 20 – كن داعية إلى الخير: فاجتهد في قضاء مصالح الناس والإحسان إليهم، يقول (صلى الله عليه وسلم): “لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة -وأشار بإصبعه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين” (رواه الحاكم). واحرص على التيسير على المعسرين؛ ففي الحديث: “من يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة” (رواه مسلم)، وخفف عن الخدم والعمال؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم): “من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له، وأعتقه من النار” (رواه ابن خزيمة مطولا). فهيا يا أخي، شمِّر عن ساعد الجد، واعقد عزائم الخير، ولا يسبقنك أحد إلى الجنة.​