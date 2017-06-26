لعمل لاكرام المنزلي يجب المقادير التالية فنجال سكر قلاص فنجال كرام باتيسيار او المسمى ايضا كرام ديسير حسب الدوق المطلوب علبة فلان كدوق الكرام باتيسيار فنجال لحضة فنجال كرام شانتيي بعد هدا نضع كل المكونات الجافة مع بعض و نخلط بالملعقة حتى تمتزج و بعدها نحضر الباتير (الخلاط) نخلط به المكونات مع فنجال او اكثر من فنجال بكمية قليلة من الحليب البارد حتى تولي ثقيلة و من بعد نضعها في كيسان نتاع لاكرام و نحطها فالبراد حتى تجمد و تقدم هكدا انا افضل دوق الفانيلا فهو رائع اتمنى ان تعجبكم الوصفة و اتمنى ايضا ان تجربوها و شكرااااااااا