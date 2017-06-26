لاكرام المنزلي

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة Loulitta Sinyoritta, ‏26 أفريل 2017.

  1. Loulitta Sinyoritta

    Loulitta Sinyoritta :: عضو منتسِب ::

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    • لعمل لاكرام المنزلي يجب المقادير التالية
    • فنجال سكر قلاص
    • فنجال كرام باتيسيار او المسمى ايضا كرام ديسير حسب الدوق المطلوب
    • علبة فلان كدوق الكرام باتيسيار
    • فنجال لحضة
    • فنجال كرام شانتيي
    • بعد هدا نضع كل المكونات الجافة مع بعض و نخلط بالملعقة حتى تمتزج و بعدها نحضر الباتير (الخلاط) نخلط به المكونات مع فنجال او اكثر من فنجال بكمية قليلة من الحليب البارد حتى تولي ثقيلة و من بعد نضعها في كيسان نتاع لاكرام و نحطها فالبراد حتى تجمد و تقدم هكدا
    • انا افضل دوق الفانيلا فهو رائع
    • اتمنى ان تعجبكم الوصفة و اتمنى ايضا ان تجربوها و شكرااااااااا

     
    MAROUA HAIBER و Only me معجبون بهذا.
    Loulitta Sinyoritta, ‏26 أفريل 2017
    #1
  2. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    إن شاء الله غنجربها
    لكن سؤال فقط: انت جربتيها وصلحت معاك
    وبغيت ندير مصاصة مثلجة إذا عندك كاش وصفة برك قوليلي
    شكرا بزاف ا سينيوريتا
     
    MAROUA HAIBER, ‏26 جوان 2017
    #2
  3. ميشا دلوعة اللمة

    ميشا دلوعة اللمة :: عضو فعّال ::

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    شكرا
     
    ميشا دلوعة اللمة, ‏20 جويلية 2017 على 11:32
    #3

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