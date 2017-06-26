لاكرام المنزلي

بعد هدا نضع كل المكونات الجافة مع بعض و نخلط بالملعقة حتى تمتزج و بعدها نحضر الباتير (الخلاط) نخلط به المكونات مع فنجال او اكثر من فنجال بكمية قليلة من الحليب البارد حتى تولي ثقيلة و من بعد نضعها في كيسان نتاع لاكرام و نحطها فالبراد حتى تجمد و تقدم هكدا