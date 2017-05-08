فضائل شهر شعبان.. فيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة أم منيــــــر, ‏26 أفريل 2017.

  1. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    أيام قليلة ويهل علينا شهر شعبان الذي خصه الرسول صلي الله عليه وسلم بكثرة الصيام
    فيه, وهو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان, وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي رب العالمين.

    كما يعد بمنزلة التحضير والاستعداد المعنوى والروحى، لاستقبال شهر رمضان المبارك، حتى نؤدى فيه فريضة الصيام من أول يوم على النحو الكامل الذى يحقق لنا الثواب العظيم الذى بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

    وأوضح علماء الدين أن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، يكون بالإكثار من الطاعات بمختلف أنواعها لا سيما الصيام فى شهر شعبان، كما فهم ذلك من فعل النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الصالح من بعده، حيث إن تدريب النفس على الطاعات قبل حلول شهر الصيام، يعطيها دفعة روحية ومعنوية إيمانية، ويعينها على تحمل أداء مختلف العبادات فى شهر رمضان، وأوضحوا أن على المسلمين ألا يكونوا من الغافلين فى شهر شعبان عن طاعة الله وذكره والتقرب اليه، خاصة انه شهر ترفع فيه الأعمال الى الله تعالى.
    و من الاذكار المحببة
    سبحان الله و الحمد لله و لا الاه الا الله و الله اكبر ولا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    للامانة منقول
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    التعديل الأخير: ‏26 أفريل 2017
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    أم منيــــــر, ‏26 أفريل 2017
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرا لك خالة بارك الله فيك
    حقا هذا الشهر عظيم و فيه خير وفير فضل كثير لمن عرف قدره
    جزاك الله خيرا
    و أسأل الله أن يجعلنا و اياكم من الصالحين
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    المتفآئلة, ‏26 أفريل 2017
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    جزاك الله الجنة يارب
    اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
    شكرا اختي
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏26 أفريل 2017
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ربي يقدرنا ان شاءالله
    اللهم بلغنا شعبان ورمضان
    بوركتي خالة على تذكيرنا
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏27 أفريل 2017
    #4
  5. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    بارك الله فيكن حبيباتي
    اللهم اعنا على فعل كل ما يرضيك عنا
    اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه كما ينبغي
    سبحان الله والحمد لله و لا الاه الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
     
    أم منيــــــر, ‏27 أفريل 2017
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    أم منيــــــر, ‏28 أفريل 2017
    #6
  7. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    بارك الله فيك وسدد خطاك
    اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
     
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    Only me, ‏28 أفريل 2017
    #7
  8. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    و لك بالمثل عزيزتي
    اللهم آمين و اعنا على صيامه و قيامه على الوجه الذي يرضيك عنا
     
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    أم منيــــــر, ‏28 أفريل 2017
    #8
  9. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    آمين يا رب
     
    أم منيــــــر معجب بهذا.
    Only me, ‏28 أفريل 2017
    #9
  10. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
    Asseli Queen, ‏28 أفريل 2017
    #10
  11. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    سبحان الله والحمد لله و لا الاه الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    اللهم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان
     
    أم منيــــــر, ‏8 ماي 2017
    #11
  12. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    سبحان الله
    الحمد لله
    لا الاه الا الله
    الله اكبر
    و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
    اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
     
    أم منيــــــر, ‏16 ماي 2017 على 08:20
    #12