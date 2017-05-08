فضائل شهر شعبان.. فيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى

بارك الله فيكن حبيباتي

اللهم اعنا على فعل كل ما يرضيك عنا

اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه كما ينبغي

سبحان الله والحمد لله و لا الاه الا الله و الله اكبر و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ​