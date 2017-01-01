تطبيق يقدم استشارات طبية بشكل سهل من خلال الهاتف الذكي

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏28 أفريل 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تطبيق cura

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    كيورا للاستشارات الطبية، هو التطبيق الأول الذي يقدم استشارات طبية بكل سهولة من خلال هاتفك الذكي
    وذلك عن طريق التواصل مع نخبة من الأطباء والطبيبات المعروفين والمتميزين في كل التخصصات



    كيف يعمل كيورا؟

    1. اختر الطبيبة أو الطبيب الذي يناسبك حسب تخصصه وشهاداته وتجارب المستخدمين الآخرين معه وتوصية زملاءه الأطباء وحتى موقع عيادته على الخريطة.
    2. ادخل في استشارة خاصة مع الطبيب. خذ وقتك واشرح حالتك بالصور ومقاطع الفيدو والصوت.
    3. إذا رأى الطبيب حاجة لزيارتك في العمل لمزيد من الفحوصات، سوف يطلب منك الحضور.
    4. عد في أي وقت بعد الاستشارة، للتواصل مع طبيبك ومراجعته.

    بعض مميزات كيورا الرائعة:
    - جميع أطبائنا حاصلين على أعلى الشهادات ومعتمدين من هيئة التخصصات الطبية السعودية.
    - الأطباء متعاطفون ويتعاملون معك بكل سرية ليقدموا لك تجربة رائعة
    - كيورا مريح ولا يجبرك على التواجد أونلاين في نفس الوقت مع الطبيب

    التخصصات التي نغطيها بما فيها التخصصات الدقيقة:
    طب الأسرة والمجتمع
    العلاج النفسي
    الأطفال
    النساء والولادة
    جراحات السمنة والتجميل
    الجلدية
    التغذية
    الباطنة
    الجراحة العامة
    العظام
    العيون
    الأنف والأذن الحنجرة
    الصدرية ومشاكل النوم
    الأسنان وصحة الفم
    التخصصات الطبية المساندة

    لتحميل او معرفة المزيد عن هذا التطبيق اذهب الى رابط تحميل التطبيق على جوجل بلاى
    من هنا
    وكذلك التطبيق متوفر بشكل مجاني في متجر التطبيقات للأيفون والأيباد ويمكنك تحميله من هنا
     
    ندى الرحمان معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 أفريل 2017
    #1
  2. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    جميل ;)
    بارك الله فيك
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    Only me, ‏28 أفريل 2017
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    وبارك الله فيك
     
    ندى الرحمان معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 أفريل 2017
    #3
  4. ندى الرحمان

    ندى الرحمان :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي
    جزاك الله خيرا
    شكرا لك
     
    Ma$Ter معجب بهذا.
    ندى الرحمان, ‏28 أفريل 2017
    #4
  5. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    قسم التقنية والحاسب الآلي
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وبارك الله فيك اختى
     
    ندى الرحمان معجب بهذا.
    Ma$Ter, ‏28 أفريل 2017
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم خويا
    هل اتطبيق هذا يمشي بدراهم والا واش
    لانو رجلي مكسورة وما عرفتش نتصرف قالولي روحي للار وما تنوضيش حد ين يجي الطبيب وانا خايفة اي حركة او شي نكمل على روحي خاصة لازمني نوض ونتوضا ونصلي ما عرفتش واش ندير وماكانش طبيب قريب نسقسيه يعني هذا التطبيق يرجعو ثمثم وكيفاه نمشيه لانو طلعتو فهاتف بنت اختي وما عرفتش يمكن بالدراهم يتمشى نتمنى ترد عليا خويا حكيم وشكرا
     
    ليليا مرام, ‏11 ماي 2017 على 19:24
    #6
  7. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏11 ماي 2017 على 19:48
    #7