تطبيق يقدم استشارات طبية بشكل سهل من خلال الهاتف الذكي

كيف يعمل كيورا؟

1. اختر الطبيبة أو الطبيب الذي يناسبك حسب تخصصه وشهاداته وتجارب المستخدمين الآخرين معه وتوصية زملاءه الأطباء وحتى موقع عيادته على الخريطة.

2. ادخل في استشارة خاصة مع الطبيب. خذ وقتك واشرح حالتك بالصور ومقاطع الفيدو والصوت.

3. إذا رأى الطبيب حاجة لزيارتك في العمل لمزيد من الفحوصات، سوف يطلب منك الحضور.

4. عد في أي وقت بعد الاستشارة، للتواصل مع طبيبك ومراجعته.

بعض مميزات كيورا الرائعة:

- جميع أطبائنا حاصلين على أعلى الشهادات ومعتمدين من هيئة التخصصات الطبية السعودية.

- الأطباء متعاطفون ويتعاملون معك بكل سرية ليقدموا لك تجربة رائعة

- كيورا مريح ولا يجبرك على التواجد أونلاين في نفس الوقت مع الطبيب

التخصصات التي نغطيها بما فيها التخصصات الدقيقة:

طب الأسرة والمجتمع

العلاج النفسي

الأطفال

النساء والولادة

جراحات السمنة والتجميل

الجلدية

التغذية

الباطنة

الجراحة العامة

العظام

العيون

الأنف والأذن الحنجرة

الصدرية ومشاكل النوم

الأسنان وصحة الفم

التخصصات الطبية المساندة