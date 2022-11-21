كيف تصبح مترجم طبي

Omnyah
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في مجتمعنا المعولم الحالي ، يعتبر المترجمون الطبيون أساسيين لتوفير رعاية صحية فعالة ومشاركة التطورات العلمية في المجال الطبي.
في هذه المقالة ، سنتعرف على ما يستلزمه كونك مترجمًا طبيًا ونقدم لك نظرة عامة على الخطوات لتصبح مترجمًا طبيًا. سنتناول أيضًا مفهوم المترجمين الطبيين والاختلافات بين هاتين المهنتين للمساعدة في تجنب الالتباس.
ما هو المترجم الطبي؟
المترجم الطبي هو محترف متخصص يترجم الوثائق الطبية من لغة إلى أخرى.
الترجمة الطبية هي مجال عالي التخصص في صناعة الترجمة. بالإضافة إلى إتقان اللغات ذات الصلة ، يحتاج المترجمون الطبيون إلى فهم عميق للطب وعلم الأحياء والكيمياء وعلم التشريح.
تتطلب الترجمات الطبية الدقة المطلقة لأن عواقب الأخطاء المحتملة يمكن أن تكون خطيرة للغاية.
ماذا يفعل المترجم الطبي؟
يعمل المترجمون الطبيون على وثائق مختلفة متعلقة بالرعاية الصحية. تتضمن بعض الوثائق التي يترجمونها المجلات الأكاديمية والتقارير الطبية والمعلومات الصيدلانية. يعمل المترجمون الطبيون أيضًا مع التجارب السريرية والبروتوكولات والوثائق التنظيمية.
ما هو المترجم الطبي؟
يقوم المترجم الطبي بتسهيل التواصل بين المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين لا يتحدثون نفس اللغة. إنهم يعملون في مجموعة متنوعة من الأماكن ذات الصلة بالصحة مثل المستشفيات ومكاتب الأطباء ودور رعاية المسنين.
يحتاج المترجمون الطبيون إلى معرفة واسعة بكل من المصطلحات الطبية والمرادفات العامية أو العامية. هنا ، الدقة ضرورية أيضًا ، وكذلك استخدام اللغة الشفوية لتحقيق تواصل فعال بين المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.
ماذا يفعل المترجم الطبي؟
يقوم المترجمون الطبيون بنقل المعلومات حول التشخيصات والعلاجات الطبية إلى المرضى. كما يقومون بترجمة أي سؤال قد يوجهه المريض إلى أخصائي الرعاية الصحية المختص ومساعدة الطاقم الطبي أثناء رعاية المتابعة.
قد يترجم المترجمون الطبيون أيضًا الأعمال الورقية المتعلقة بزيارات المستشفى أو الطبيب ، مثل استمارات المدخول أو الكتيبات أو معلومات الأدوية.
ما الفرق بين المترجم الطبي والمترجم الطبي؟
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هاتين المهنتين في أن المترجمين يعملون بالكلمة المكتوبة بينما يعمل المترجمون الفوريون مع اللغة المنطوقة. علاوة على ذلك ، في حين أن المترجمين الطبيين لديهم المزيد من الوقت للعمل مع النص المقدم ، يعمل المترجمون الطبيون في الوقت الفعلي. هذا يعني أن المترجمين الطبيين يمكنهم الاعتماد فقط على ذاكرتهم عند مساعدة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على التواصل.
هناك اختلاف آخر يجب ملاحظته وهو أنه في حين أن مادة عمل المترجمين هي النص الموجود في المستند ، فإن المترجمين الفوريين لا يعملون فقط مع ما يسمعونه ، ولكنهم ينتبهون أيضًا إلى الإشارات اللفظية ولغة الجسد والسياق المرئي.
إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الاختلافات بين الترجمة والتفسير ، يمكنك قراءة هذه المقالة.
كيف اصبح مترجم طبي؟
لا يوجد طريق محدد لتصبح مترجمًا طبيًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتباعها. أدناه ، قمنا بتجميع بعض النصائح لمساعدتك على النجاح في هذه المهنة.
في وضع مثالي ، ستبدأ في دراسة لغة أجنبية في المدرسة الثانوية. يساعد هذا في التأكد من وصولك إلى مستوى إتقان أعلى ، ولكن يمكنك أيضًا تناول لغتك الثانية لاحقًا في الحياة.
قد تكون محظوظًا بما يكفي لأنك نشأت في أسرة ثنائية اللغة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك تحصل على تصريح مجاني من دراسة اللغات التي تتحدثها بطلاقة. لا يزال يتعين عليك القيام بذلك للتأكد من أن لديك المهارات المناسبة لتكون مترجمًا جيدًا.
عندما يتعلق الأمر بالمهارات اللغوية ، فإن ما يهم هو أن تكون بطلاقة ولديك فهم جيد للقواعد والنحو واختيار الكلمات في كلتا اللغتين.
يمكنك دراسة لغتك الثانية أو دراسات الترجمة كتخصص رئيسي وقد تختار تخصصًا ذا صلة بالعلوم حتى تتمكن من البدء في اكتساب المعرفة التقنية اللازمة. قد ترغب أيضًا في التركيز على علم الأحياء أو الطب أو الكيمياء لتخصصك واختيار لغتك الثانية كطالب ثانوي أو العمل عليها جنبًا إلى جنب ، أو متابعة درجة الماجستير في دراسات الترجمة لاحقًا.
هناك الكثير من الدورات التخصصية المتاحة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا مترجمين طبيين. سيساعدك كلاهما في التعرف على المصطلحات ذات الصلة كما أنهما مفيدان كجزء من تعليمك المستمر.
على سبيل المثال ، لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ترجمة طبية عبر الإنترنت: دورة في الطب الباطني. للمترجمين الإسبان ، لدى Aula SIC مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في الترجمة الطبية والتجارب السريرية وصحة المرأة وتحليل العينات ، من بين تخصصات أخرى. تقدم جامعة أريزونا أيضًا دورة في الترجمة الطبية مدتها أربعة أشهر. أخيرًا ، تشارك هذه المقالة خمس دورات مجانية تتعلق بالمجالات الطبية والرعاية الصحية والتي تفيد المترجمين الطبيين.
سيكون للدول المختلفة مجموعة من اللوائح الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالأجهزة الطبية أو خصوصية المريض أو جودة الترجمة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في هذه المقالة.
نقترح أيضًا أن تقوم بصياغة مسرد مصطلحات الترجمة الخاص بك باستخدام المصطلحات التي تصادفها في دراساتك وعملك. سيوفر هذا الوقت ويضمن الدقة في ترجماتك.
الرهان الآمن للمبتدئين هو الاتصال بوكالة المترجمين. يمكنك التقدم للعمل كمترجم داخلي أو مجرد العمل لديهم كمترجم مستقل. يوفر لك العمل لدى وكالة الوقت والجهد في العثور على عملاء مباشرين وهي طريقة رائعة لبدء حياتك المهنية كمترجم طبي. يفضل بعض المترجمين الاستمرار في العمل بهذه الطريقة طوال حياتهم المهنية.
ومع ذلك ، إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك أيضًا البدء في البحث عن العملاء كمستقل وبناء محفظتك ببطء. إذا كنت تفضل وظيفة ثابتة ، يمكنك العمل في شركة خاصة ، مثل شركة أدوية أو مركز طبي.
كيف أصبح مترجمًا طبيًا معتمدًا في الولايات المتحدة؟
يمكننا القول إن عملية التحول إلى مترجم طبي في الولايات المتحدة تشبه إلى حد بعيد عملية المترجم الطبي. سيكون الاختلاف الرئيسي هو أن هناك بعض التدريب والشهادات المطلوبة للمترجمين الطبيين.
يُطلب من المترجمين الطبيين إكمال 40 ساعة على الأقل من التدريب. يتضمن هذا التدريب موضوعات مثل أسس التفسير ، والمصطلحات الطبية ، والأخلاقيات والمعايير الطبية ، والترجمة الفورية في التخصصات الطبية.
أحد الخيارات لإجراء هذا التدريب هو هذه الدورة التي مدتها 160 ساعة والتي يقدمها المعهد الطبي للترجمة الشفوية والترجمة عبر الإنترنت (MiTio). هذه الدورة مدعومة من قبل الرابطة الدولية للمترجمين الطبيين (IMIA). يمكنك أيضًا الحصول على تدريب من جمعية California Healthcare Interpreting Association ، من بين مؤسسات أخرى.
بمجرد الانتهاء من التدريب ، تتوفر شهادتان للمترجمين الطبيين في الولايات المتحدة. سنلقي نظرة على هذه أدناه.
لجنة اعتماد مترجمي الرعاية الصحية (CCHI)
للحصول على شهادة CCHI ، يجب على المتقدمين إجراء اختبار كتابي مع 100 سؤال متعدد الخيارات تغطي أساسيات الترجمة الطبية. الشهادة متاحة لجميع اللغات ولكن تتطلب اللغة العربية والماندرين والإسبانية أيضًا امتحانًا شفهيًا.
بالإضافة إلى إكمال 40 ساعة من التدريب على الترجمة الطبية ، يجب أن يكون المتقدمون على الأقل 18 عامًا ، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية أو GED ، وإثبات كفاءتهم اللغوية من خلال التوثيق.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في كتيب الامتحان الخاص بهم.
المجلس الوطني للمترجمين الفوريين الطبيين المعتمدين
يقدم المجلس الوطني للمترجمين الفوريين الطبيين المعتمدين شهادة لست لغات فقط: الإسبانية والروسية والكورية والكانتونية والماندرين والفيتنامية.
بالإضافة إلى إكمال 40 ساعة من التدريب على الترجمة الطبية ، تشمل متطلبات المتقدمين أن يكونوا على الأقل 18 ، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية ، وإثبات الكفاءة الشفوية في اللغة الإنجليزية والكفاءة اللغوية في لغتك الأساسية.
للحصول على هذه الشهادة ، يجب على المتقدمين اجتياز الامتحان الكتابي والشفهي. يحتوي الاختبار الكتابي على 51 سؤالاً متعدد الخيارات. يستمر الامتحان الشفوي ما بين 45-60 دقيقة ويتضمن تمرينين للترجمة البصرية و 12 سيناريو مصغرًا.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في كتيب المرشح.
افكار اخيرة
كونك مترجمًا طبيًا لا يخلو من التحديات ، لكنها يمكن أن تكون مهنة مجزية للغاية.
نأمل أن تكون هذه المقالة قد زودتك بالأدوات التي تحتاجها لبدء حياتك المهنية كمترجم طبي محترف.
https://masterdeg.com/#facebook
في هذه المقالة ، سنتعرف على ما يستلزمه كونك مترجمًا طبيًا ونقدم لك نظرة عامة على الخطوات لتصبح مترجمًا طبيًا. سنتناول أيضًا مفهوم المترجمين الطبيين والاختلافات بين هاتين المهنتين للمساعدة في تجنب الالتباس.
ما هو المترجم الطبي؟
المترجم الطبي هو محترف متخصص يترجم الوثائق الطبية من لغة إلى أخرى.
الترجمة الطبية هي مجال عالي التخصص في صناعة الترجمة. بالإضافة إلى إتقان اللغات ذات الصلة ، يحتاج المترجمون الطبيون إلى فهم عميق للطب وعلم الأحياء والكيمياء وعلم التشريح.
تتطلب الترجمات الطبية الدقة المطلقة لأن عواقب الأخطاء المحتملة يمكن أن تكون خطيرة للغاية.
ماذا يفعل المترجم الطبي؟
يعمل المترجمون الطبيون على وثائق مختلفة متعلقة بالرعاية الصحية. تتضمن بعض الوثائق التي يترجمونها المجلات الأكاديمية والتقارير الطبية والمعلومات الصيدلانية. يعمل المترجمون الطبيون أيضًا مع التجارب السريرية والبروتوكولات والوثائق التنظيمية.
ما هو المترجم الطبي؟
يقوم المترجم الطبي بتسهيل التواصل بين المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين لا يتحدثون نفس اللغة. إنهم يعملون في مجموعة متنوعة من الأماكن ذات الصلة بالصحة مثل المستشفيات ومكاتب الأطباء ودور رعاية المسنين.
يحتاج المترجمون الطبيون إلى معرفة واسعة بكل من المصطلحات الطبية والمرادفات العامية أو العامية. هنا ، الدقة ضرورية أيضًا ، وكذلك استخدام اللغة الشفوية لتحقيق تواصل فعال بين المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية.
ماذا يفعل المترجم الطبي؟
يقوم المترجمون الطبيون بنقل المعلومات حول التشخيصات والعلاجات الطبية إلى المرضى. كما يقومون بترجمة أي سؤال قد يوجهه المريض إلى أخصائي الرعاية الصحية المختص ومساعدة الطاقم الطبي أثناء رعاية المتابعة.
قد يترجم المترجمون الطبيون أيضًا الأعمال الورقية المتعلقة بزيارات المستشفى أو الطبيب ، مثل استمارات المدخول أو الكتيبات أو معلومات الأدوية.
ما الفرق بين المترجم الطبي والمترجم الطبي؟
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هاتين المهنتين في أن المترجمين يعملون بالكلمة المكتوبة بينما يعمل المترجمون الفوريون مع اللغة المنطوقة. علاوة على ذلك ، في حين أن المترجمين الطبيين لديهم المزيد من الوقت للعمل مع النص المقدم ، يعمل المترجمون الطبيون في الوقت الفعلي. هذا يعني أن المترجمين الطبيين يمكنهم الاعتماد فقط على ذاكرتهم عند مساعدة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على التواصل.
هناك اختلاف آخر يجب ملاحظته وهو أنه في حين أن مادة عمل المترجمين هي النص الموجود في المستند ، فإن المترجمين الفوريين لا يعملون فقط مع ما يسمعونه ، ولكنهم ينتبهون أيضًا إلى الإشارات اللفظية ولغة الجسد والسياق المرئي.
إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الاختلافات بين الترجمة والتفسير ، يمكنك قراءة هذه المقالة.
كيف اصبح مترجم طبي؟
لا يوجد طريق محدد لتصبح مترجمًا طبيًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنك اتباعها. أدناه ، قمنا بتجميع بعض النصائح لمساعدتك على النجاح في هذه المهنة.
- تعلم لغة أجنبية
في وضع مثالي ، ستبدأ في دراسة لغة أجنبية في المدرسة الثانوية. يساعد هذا في التأكد من وصولك إلى مستوى إتقان أعلى ، ولكن يمكنك أيضًا تناول لغتك الثانية لاحقًا في الحياة.
قد تكون محظوظًا بما يكفي لأنك نشأت في أسرة ثنائية اللغة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنك تحصل على تصريح مجاني من دراسة اللغات التي تتحدثها بطلاقة. لا يزال يتعين عليك القيام بذلك للتأكد من أن لديك المهارات المناسبة لتكون مترجمًا جيدًا.
عندما يتعلق الأمر بالمهارات اللغوية ، فإن ما يهم هو أن تكون بطلاقة ولديك فهم جيد للقواعد والنحو واختيار الكلمات في كلتا اللغتين.
- احصل على درجة البكالوريوس
يمكنك دراسة لغتك الثانية أو دراسات الترجمة كتخصص رئيسي وقد تختار تخصصًا ذا صلة بالعلوم حتى تتمكن من البدء في اكتساب المعرفة التقنية اللازمة. قد ترغب أيضًا في التركيز على علم الأحياء أو الطب أو الكيمياء لتخصصك واختيار لغتك الثانية كطالب ثانوي أو العمل عليها جنبًا إلى جنب ، أو متابعة درجة الماجستير في دراسات الترجمة لاحقًا.
- خذ دورات تخصصية
هناك الكثير من الدورات التخصصية المتاحة لأولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا مترجمين طبيين. سيساعدك كلاهما في التعرف على المصطلحات ذات الصلة كما أنهما مفيدان كجزء من تعليمك المستمر.
على سبيل المثال ، لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ترجمة طبية عبر الإنترنت: دورة في الطب الباطني. للمترجمين الإسبان ، لدى Aula SIC مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في الترجمة الطبية والتجارب السريرية وصحة المرأة وتحليل العينات ، من بين تخصصات أخرى. تقدم جامعة أريزونا أيضًا دورة في الترجمة الطبية مدتها أربعة أشهر. أخيرًا ، تشارك هذه المقالة خمس دورات مجانية تتعلق بالمجالات الطبية والرعاية الصحية والتي تفيد المترجمين الطبيين.
- تعرف على القوانين المحلية
سيكون للدول المختلفة مجموعة من اللوائح الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالأجهزة الطبية أو خصوصية المريض أو جودة الترجمة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في هذه المقالة.
- يكتسب خبرة
نقترح أيضًا أن تقوم بصياغة مسرد مصطلحات الترجمة الخاص بك باستخدام المصطلحات التي تصادفها في دراساتك وعملك. سيوفر هذا الوقت ويضمن الدقة في ترجماتك.
- ابحث عن عمل
الرهان الآمن للمبتدئين هو الاتصال بوكالة المترجمين. يمكنك التقدم للعمل كمترجم داخلي أو مجرد العمل لديهم كمترجم مستقل. يوفر لك العمل لدى وكالة الوقت والجهد في العثور على عملاء مباشرين وهي طريقة رائعة لبدء حياتك المهنية كمترجم طبي. يفضل بعض المترجمين الاستمرار في العمل بهذه الطريقة طوال حياتهم المهنية.
ومع ذلك ، إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك أيضًا البدء في البحث عن العملاء كمستقل وبناء محفظتك ببطء. إذا كنت تفضل وظيفة ثابتة ، يمكنك العمل في شركة خاصة ، مثل شركة أدوية أو مركز طبي.
كيف أصبح مترجمًا طبيًا معتمدًا في الولايات المتحدة؟
يمكننا القول إن عملية التحول إلى مترجم طبي في الولايات المتحدة تشبه إلى حد بعيد عملية المترجم الطبي. سيكون الاختلاف الرئيسي هو أن هناك بعض التدريب والشهادات المطلوبة للمترجمين الطبيين.
يُطلب من المترجمين الطبيين إكمال 40 ساعة على الأقل من التدريب. يتضمن هذا التدريب موضوعات مثل أسس التفسير ، والمصطلحات الطبية ، والأخلاقيات والمعايير الطبية ، والترجمة الفورية في التخصصات الطبية.
أحد الخيارات لإجراء هذا التدريب هو هذه الدورة التي مدتها 160 ساعة والتي يقدمها المعهد الطبي للترجمة الشفوية والترجمة عبر الإنترنت (MiTio). هذه الدورة مدعومة من قبل الرابطة الدولية للمترجمين الطبيين (IMIA). يمكنك أيضًا الحصول على تدريب من جمعية California Healthcare Interpreting Association ، من بين مؤسسات أخرى.
بمجرد الانتهاء من التدريب ، تتوفر شهادتان للمترجمين الطبيين في الولايات المتحدة. سنلقي نظرة على هذه أدناه.
لجنة اعتماد مترجمي الرعاية الصحية (CCHI)
للحصول على شهادة CCHI ، يجب على المتقدمين إجراء اختبار كتابي مع 100 سؤال متعدد الخيارات تغطي أساسيات الترجمة الطبية. الشهادة متاحة لجميع اللغات ولكن تتطلب اللغة العربية والماندرين والإسبانية أيضًا امتحانًا شفهيًا.
بالإضافة إلى إكمال 40 ساعة من التدريب على الترجمة الطبية ، يجب أن يكون المتقدمون على الأقل 18 عامًا ، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية أو GED ، وإثبات كفاءتهم اللغوية من خلال التوثيق.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في كتيب الامتحان الخاص بهم.
المجلس الوطني للمترجمين الفوريين الطبيين المعتمدين
يقدم المجلس الوطني للمترجمين الفوريين الطبيين المعتمدين شهادة لست لغات فقط: الإسبانية والروسية والكورية والكانتونية والماندرين والفيتنامية.
بالإضافة إلى إكمال 40 ساعة من التدريب على الترجمة الطبية ، تشمل متطلبات المتقدمين أن يكونوا على الأقل 18 ، وأن يكونوا حاصلين على دبلوم المدرسة الثانوية ، وإثبات الكفاءة الشفوية في اللغة الإنجليزية والكفاءة اللغوية في لغتك الأساسية.
للحصول على هذه الشهادة ، يجب على المتقدمين اجتياز الامتحان الكتابي والشفهي. يحتوي الاختبار الكتابي على 51 سؤالاً متعدد الخيارات. يستمر الامتحان الشفوي ما بين 45-60 دقيقة ويتضمن تمرينين للترجمة البصرية و 12 سيناريو مصغرًا.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في كتيب المرشح.
افكار اخيرة
كونك مترجمًا طبيًا لا يخلو من التحديات ، لكنها يمكن أن تكون مهنة مجزية للغاية.
نأمل أن تكون هذه المقالة قد زودتك بالأدوات التي تحتاجها لبدء حياتك المهنية كمترجم طبي محترف.
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