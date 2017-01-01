منوعات مميزة من خلال عدستي

إقتباس لمشاركة ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي: سلام عليكم

اهلا اهلا بصاحبة الذوق الجميل

التقاطات جميلة جدااا يعطيك الصحة

امتعتينا بحق

ومبارك لك العمل والاندماج في عالم الطفولة بالصحة والهنا

الله يعينك ختيتو وعودة ميمونة

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وعليكم السلام ورحمة الله

أهلاً بكِ عزيزتي

بارك الله فيكِ حبيبتي هذا من ذوقك

الله يبارك فيكِ حبيبتي [ ليس عملاً إنما هو تطبيق داخل في الدراسة ]

جزاكِ الله عني كل خير يا حلوتي

في أمان الله ​