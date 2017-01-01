منوعات مميزة من خلال عدستي

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الموضوع في 'ركن لـقطات من تصويري [ تصوير خاص ]' نشر بواسطة سكون الفجر, ‏29 أفريل 2017.

  1. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف حالكم جميعاً؟ أسأل لله أن تكونوا بخير وأسأله سبحانه أن يشفي كل مرضى المسلمين
    حفظكم الله جميعاً
    أعتذر عن غيابي هذه المدة والسبب هي مرحلة التطبيق في الحضانة
    يعني بعبارة أصح أعيش الآن في عالم الأطفال الرائع
    المهم لم يبقى سوى القليل بإذن الله وننتهي
    وأعود لكم من جديد
    ..
    اليوم سأشارككم هذه الإلتقاطات المميزة والتي أمل أن تنال إعجابكم
    نبدأ بسم الله ...

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    غروب الشمس

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    والآن إلى الجزء الأكثر متعة

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    أرجوا أن تكونوا قد إستمتعتم بمشاهدة هذه الإلتقاطات الجميلة
    الى الملتقى بإذن الله
    في أمان الله

     
    Malika Tlm, ميسم منصور, طائر الخير و 3 آخرون معجبون بهذا.
    سكون الفجر, ‏29 أفريل 2017
    #1
  2. ha kh

    ha kh :: عضو مُشارك ::

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    جميل جدا
    فيه ذوق راقي
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    ha kh, ‏29 أفريل 2017
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    حضوركم زادها جمالاً
    بارك الله فيكم هذا من ذوقكم :)
     
    ha kh معجب بهذا.
    سكون الفجر, ‏29 أفريل 2017
    #3
  4. ha kh

    ha kh :: عضو مُشارك ::

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    ‏3 أفريل 2016
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    356
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    تستمد جمالها من احساس صاحبتها المرهف
    و فيكم البركة
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    ha kh, ‏29 أفريل 2017
    #4
  5. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    سلام عليكم
    اهلا اهلا بصاحبة الذوق الجميل
    التقاطات جميلة جدااا يعطيك الصحة
    امتعتينا بحق
    ومبارك لك العمل والاندماج في عالم الطفولة بالصحة والهنا
    الله يعينك ختيتو وعودة ميمونة
     
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    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏29 أفريل 2017
    #5
  6. طائر الخير

    طائر الخير :: مشرف ::
    أقسام التصميم والإبداع الفني
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور
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    السلام عليكم

    الله يبارك اختي سكون التقاطات رائعة و مميزة فعلا
    عجبتني تاع غروب الشمس
    درتي تاثير فسيساء على الصورة مي بواسطة الجدار
    فكرة مميزة فعلا (y)(y)

    يعطيك الصحة على الموضوع الجميل
    في انتظار جديدك

    مزيد من التالق و الابداع في المستقبل ان شاء الله
    في امان الله
    :)
     
    سكون الفجر معجب بهذا.
    طائر الخير, ‏4 جويلية 2017
    #6
  7. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

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    عَّنِّاٍّبّْةْ
    راقت لي صورة كوب القهوة
    جميلة في انتظار الجديد ان شاء الله *-*
     
    سكون الفجر و طائر الخير معجبون بهذا.
    ميسم منصور, ‏5 جويلية 2017
    #7
  8. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    روعة حبيبتي سكون
    زاد جمال الصور فنجان القهوة والشموع في جو هادئ واو
    مشكورة حبيبتي
     
    سكون الفجر و طائر الخير معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏6 جويلية 2017
    #8
  9. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    أهلاً بكِ عزيزتي
    بارك الله فيكِ حبيبتي هذا من ذوقك
    الله يبارك فيكِ حبيبتي [ ليس عملاً إنما هو تطبيق داخل في الدراسة ]
    جزاكِ الله عني كل خير يا حلوتي
    في أمان الله
     
    سكون الفجر, ‏21 جويلية 2017 على 11:53
    #9
  10. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    يا هلا ومرحبا بطائر الخير
    يبارك بعمرك إن شاء الله
    شهادة أعتز بيها أخي الطيب، جزاك الله خيراً

    بــــــــــارك الله فيكم أخي وجزاكم الله عني كل خير
    إن شاء الله
    بوركت
     
    سكون الفجر, ‏21 جويلية 2017 على 11:57
    #10
  11. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
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    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    أسعدني جداً
    حضورك زاد الصور روعة، بارك الله فيكِ عزيزتي
    إن شاء الله
     
    سكون الفجر, ‏21 جويلية 2017 على 11:58
    #11
  12. سكون الفجر

    سكون الفجر
    :: مشرفة ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم الصور والكاريكاتور
    منتدى تقنيات التصوير ومعالجة الصور     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يا هلا بملوكة العسولة
    انتِ الروعة بحد ذاتها يا عيون سكون
    هذا من ذوقك ولطفك
    الشكر الجزيل لكِ حبيبتي على حضورك المميز
    في أمان الله
     
    سكون الفجر, ‏21 جويلية 2017 على 11:59
    #12

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