الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Fodiredh, 1 ماي 2017.
هل من مرحب
مرحبا بيك
سلام عليكم
أهلا وسهلا بك في اللمة
اقامة طيبة
شكرا لكم إخوتي ان شاء الله ملتقى خير￼
اهلا وسهلا بيك
أهلا وسهلا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بك اخي معنا
نتمنى لك قضاء وقت ممتع ومفيد معنا
ان شاء الله تفيد وتستفيد
حللت أهلاً ونزلت سهلا
اهلا وسهلا بك
أهلين وسهلين اخي
نورت المنتدى
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
حللت اهلا ونزلت سهلا بين اخوانك واخواتك
ننتظر فيض فكرك وقلمك
احترامي وتقديري
حلم كبير
أهلا وسسسهلا
اهلا وسهلا
أهلا وسهلا أخي أتمنى لك إقامه طيبه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).