message anonyme فقرة رسائلكن يالماويات

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏2 ماي 2017 على 16:03.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    رسائلكن@
    message

    anonyme


    جديد عالم المرأة:فقرة رسائلكن يالماويات

    رسالة من عضوة مجهولة تبحث عن حل يالماويات وهذه المشكلة:

    انا فتاة ابلغ من العمر 14 سنة
    مشكلتي
    لدي جارة احبها كثيرا هي صديقتي وعمرها15 سنة جميلة جدا وشعرها طويل واشقر
    لكن هذه الفتاة لديها علاقة غرامية مع شاب اكبر منها ب 8 سنوات
    وانا خائفة عليها
    يدرس في الجامعة ولدي معلومات حوله انه يخرج مع اخريات في الجامعة
    صديقتي عندما تذهب عند منزل جدها تلتقي به ويقول لها انه يحبها
    ويكلمها في الهاتف والفايس بووك
    هي تدرس جيدا ووالديها يضعان فيها الثقة وهم عائلة متخلقة ومثقفة
    اخبرتني ان ابنة خالتها هي من عرفتها به
    لم اعرف كيف اتصرف
    اخاف ان انصحها تعتقد اني اغار منها
    اخاف ان اصمت ان تخسر صديقتي سمعتها او يفعل به الشر هذا الشاب
    كونها صغيرة عليه
    ابنة خالتها لاتعجبني فهي تخرج مع الشباب واخلاقها ليست بالجيدة
    صديقتي تحبني
    لكن لاادري ماحدث لها تغيرت كثيرا
    مند عرفت هدا الشاب في الصيف الماضي


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    الرجاء نصح الاخت بالكلمة الطيبة
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 ماي 2017 على 16:03
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    koun fi plasstek nahderleha hadja khfifa genre ( wechi hada meli 3rafti Mr tbedelti w kamel remarkew had chii) w nchouf la eponse la kanet normal kemlou ahkou w fahmiha que ma3andou madaha la kanet la reponse ta3ha mich mliha za"fet wala a evité zidi ba3di 3liha w khlass
    w a9ray had sujet a peu pres nafss l probleme
    عقلها طار واش هو الحل
     
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    GI Joe, ‏2 ماي 2017 على 20:24
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    قومي بنصحها المهم تخبريها بما تعرفينه عن هذا الشاب
    هكدا تكوني قمت بواجبك وريحت نفسك
    والباقي علي ربي سبحانوا
    ربي يفرج اختي
     
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    Malika Tlm, ‏2 ماي 2017 على 21:50
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    عليكِ بنصحها وذكريها ان ماتفعله حرام وغير لائق وهي لاتزال صغيرة في السن وهذا الشاب سيلعب بها فقط
    لاتزال صغيرة عن الزواج بالتالي هي الخاسرة الوحيدة

    @الصحافية الساخرة
    @sanaya
    @ميلينا
    @بشرى ملاك
    @لاريمان
    @الورد الأحمر
    @دعاء الجنات
    @Djaouida
    @Soumia hadj mohammed

    وبقية الاخوات ...الرجاء الالتحاق بالموضوع
     
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    أم ياسمينdz, ‏7 ماي 2017 على 15:13
    #4
  5. لاريمان

    لاريمان :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    الصراحة لاتزال صغيرة وهي مراهقة عليك بنصحها وان تحتم الامر اللغي عاءلتها ولكن بالتلميح فقط لانها في سن حرجة ولاتقدر حجم الغلط مع هدا الشاب ااقدر الله
    ختى وان غضبت منك فمصلحتها اهم
    شكرا على الطرح المميز للفكرة
     
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    لاريمان, ‏7 ماي 2017 على 15:46
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    شكرا للغالية @ام ياسمينdzلثقتك بي و برأيي
    اقول للفتاة الصغيرة
    يا ابنتي حذاري ثم حذاري انت برعمة صغيرة فابتعدي عن هذا الشاب الطائش الذي يستغل برائتك لا حب في هذه الفترة و هو مجرد وحش لا اكثر ستعرفين الحب الحقيقي بعد8او 10سنوات و سيتوج بالزواج ،
    حذاري ان يستغل مشاعرك البريئة العديد من الفتيات حبسن في البيت و اوقفن عن الدراسة بسبب هذا المشكل
    اقتربي الى امك حبيبتك و صارحها بما قال لك و لا تخافي ستحميك و تفهمك كل شيىئ فانت في فترة حساسة لن يحبكي احد اكثر من أمك جربي و لا تخافي كوني لها صديقة و ستشكركي
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 15:55
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    شكرا للغالية @ام ياسمينdzلثقتك بي و برأيي
    اقول للفتاة الصغيرة
    يا ابنتي حذاري ثم حذاري انت برعمة صغيرة فابتعدي عن هذا الشاب الطائش الذي يستغل برائتك لا حب في هذه الفترة و هو مجرد وحش لا اكثر ستعرفين الحب الحقيقي بعد8او 10سنوات و سيتوج بالزواج ،
    حذاري ان يستغل مشاعرك البريىة العديد من الفتيات حبسن في البيت و اوقفن عن الدراسة بسبب هذا المسكل
    اقتربي الى امك حبيبتك وستشكرك لثقتك فيها فهي الحضن الأمن لك
     
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    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 15:56
    #7
  8. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    mascara
    سلام عليكم
    بون راهي في سن صغير بزااف وحساس في نفس الوقت وريح لي يجي يديها راهي تبعت رأي تاع خالتها تسما راهي تعاند وباغيا تبين روحها بلي صاي كبر فهميها بلي تبين روحها بصح مشي بهاد طريقة هاك غادي تخسر حياتها وصاي و هاد العلاقة غادي توصلها للهاوية طبعاا نتي نصحيها بصح بطريقة غير مباشرة مع لاول ومنبعد قوليلها بطريقة مباشرة . هي اكيد غادي دير في بالها بلي راكي تغيري منها. مي نتي متحبسيش عند دي نقطة توجور وريلها سلبيات تاع هاد العلاقة لي راهي فيها. و سوغ تحب والديها. املا هنا نتي كلمة كلمة ماماك وباباك هما كلش في دي دنيا من دي لهدرة جبديلها عليهم دايمااا قوليلها والديك راهم دايرين فيك كونفيونس و هاد شي شكيل ف شكيل ومن هاد لهدرة. هادشيرة يلا كان تحبك وعزيزة عليها راح تأتري فيها بزاااف ونتي متمليش من هاد لحكاية ديري مجهودك معاها مام انا عندي بنت خالي هاك. مي راني واقفة معاها و راني نشوف فيها بدات دير عليا خاطر دايرة فيا ثقة ومام جبتالها سياسة مشي خشونية و فل فيس دايما نشوف لبنات حاطين حاحايات تاع لبنات حشاوهاللم شاشرة وريهم ليها و يقوليلها درك مبقاش لامان كاين وحد لحصة تاع ماوراء جدران وراو حكاية تاع بنت تعرفت علا شير و خسرلها حياتها باطل وريهم ليها. بلاك تخاف وتستعقل ونصحية بصلاة خاطر مكانش كيفها وان شاء الله ربي يهديها ^^
     
    التعديل الأخير: ‏7 ماي 2017 على 16:32
    Djaouida, ‏7 ماي 2017 على 16:19
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    Jijel
    السلام عليكم
    طرح مميز اختي مشكورة على هذا الموضوع :) واصلي (y)
    والان نعود لموضوعنا , سن المراهقة وما يفعل وغياب رقابة الآباء للأسف , هذا السن بالذات اللي لازم يتابعو ولادهم وما يديروش فيهم ثقة عميااء
    والشاب بعمر 23 سنة وفايتها بحيلة , ولوكان صحبتها مقربة ليها بزاف تقولها وتنصحها , ولكان متخوفة تشوف كاش قريبة لجارتها وتدير فيها ثقة وتحكيلها ولا مكانش تحاول تفتحلها عينيها على الحقيقة مثلا تحطها وين تلقا الشاب هذاك مع وحدة بلاك يهديها ربي , وتقدر تعيط هي لصاحبتها من رقم مجهول وتقولها بلي نعرفك وعلابلي مع من راكي تمشي وهذاك راه مشى معاي ويظل مع البنات فالجامعة بلاك تصدق (راني نخمم مني صح بلاك تصلح الفكرة)
    (ختي راني هنا فالمسااعدة ) :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏7 ماي 2017 على 17:18
    #9