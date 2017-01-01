message anonyme فقرة رسائلكن يالماويات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسائلكن@ message anonyme جديد عالم المرأة:فقرة رسائلكن يالماويات رسالة من عضوة مجهولة تبحث عن حل يالماويات وهذه المشكلة: انا فتاة ابلغ من العمر 14 سنة مشكلتي لدي جارة احبها كثيرا هي صديقتي وعمرها15 سنة جميلة جدا وشعرها طويل واشقر لكن هذه الفتاة لديها علاقة غرامية مع شاب اكبر منها ب 8 سنوات وانا خائفة عليها يدرس في الجامعة ولدي معلومات حوله انه يخرج مع اخريات في الجامعة صديقتي عندما تذهب عند منزل جدها تلتقي به ويقول لها انه يحبها ويكلمها في الهاتف والفايس بووك هي تدرس جيدا ووالديها يضعان فيها الثقة وهم عائلة متخلقة ومثقفة اخبرتني ان ابنة خالتها هي من عرفتها به لم اعرف كيف اتصرف اخاف ان انصحها تعتقد اني اغار منها اخاف ان اصمت ان تخسر صديقتي سمعتها او يفعل به الشر هذا الشاب كونها صغيرة عليه ابنة خالتها لاتعجبني فهي تخرج مع الشباب واخلاقها ليست بالجيدة صديقتي تحبني لكن لاادري ماحدث لها تغيرت كثيرا مند عرفت هدا الشاب في الصيف الماضي ---------------------------------------------------- الرجاء نصح الاخت بالكلمة الطيبة