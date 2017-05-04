جامع حلقات شرح الأربعين نووية. ( لا يفوتكم أيها الحفظة و أيتها الحافظات)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السموات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله : أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد : فهذا مجموع رقمته هنا ليكون مرجع لروابط جميع حلقات شرح الأربعين المبثوثة على منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية، سواء منها السابق الذي يسر الله وضعه، أو اللاحق الأتي بتوفيقه و إذنه سبحانه،وهذا تيسيرا مني لإخواني و أخواتي على المنتدى ممن يهمهم حفظ و فقه هذه الأحاديث النيرة الجامعة لكل خير، و التي عدها علماء الاسلام دليلا لقواعد الدين الأصيلة و أركانه التي يرتكز عليها في شتى مجالاته؛ فالتنهلوا من العلم أوفره و من الفقه أيسره و أنفعه، علما أنه قد تم الاعتماد في ذلك على شرح العلامة المحدث الفقيه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، و من غير إطالة أدعكم مع الروابط، و هي متجددة؛ كلما وضعت حديثا جديدا و تتطرقت لشرحه وضعت رابط حلقته هنا، علما أن الحديث إن طال شرحه جعلته على أكثر من حلقة تيسيرا على القارئ الكريم حتى لا يصيب إخواننا الملل و من ثم الكلل. وفق الله الجميع إلى ما فيه رضاه. الروابط كالأتي: سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الأول، الجزء الأول) شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (تتمة شرح الحديث الأول) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثاني(الجزء الأول)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثاني (الجزء الثاني)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثاني(الجزء الثالث)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثاني(الجزء الرابع)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثاني(الجزء الخامس)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثالث(الجزء الأول)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الثالث(الجزء الثاني و الأخير)) سلسلة شرح الأربيعن نووية و تتمتها للشيخ العباد (شرح الحديث الرابع).