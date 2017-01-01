أنا الآن في قبري (رسالة لكل عاصي)

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏4 ماي 2017 على 01:10.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين :
    أكتب هذا الكلام... لعله يكون يوما صدقة جارية لي وأنا في قبري، في قبري المظلم ،يوم تفارقني أحضان أمي وحنان أبي وعطف زوجي ورحمة أبنائي، يومها لا أجد رفيقتي التي كنت أشكوها ولا أجد غير عملي الذي عملته في الدنيا الفانية، نعم كم هي فانية، نعيشها أعوام.. فنراها بإغوائها قرون... وهي في الحقيقة (ساعة ) لا أكثر ولا أقل ، فما أغبانا ماضيعنا من جنب الله يوم نادانا... يوم كنا في تمام شبابنا وصحتنا ، يومها نمنا عن صوت الحق واتبعنا شهوات جبانة قادتنا إلى الهلاك...نعم استمتعنا بلحظة بشعة وتذوقنا حلاوة مزيفة ،فأين هي الآن في حسرتي وكربتي؟
    أنا العاصي:أين تلك النساء اللواتي كنت أتلذذ بمشاهدة مفاتهن الرخيصة هل ستأتي الآن لتنقذني؟ أين الأيام والسنين وكيف انجرفت؟ والله لم أشعر بها الآن...ياليت جاء شخص ما لطمني بقوة وأسقطني أرضا وقال :أفق يا جبان! حسابك اقترب ألم تقرأ قول ربك    ((اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (1) ... لمذا لم يصحبني شخص ما بقوة إلى سماع خطبة ما فيقول الإمام ( تب يا أخي قبل فوات الأوان) فينفطر قلبي وأفيق من غيبوبتي ،نعم أنا الآن في غيبوبة
    لأنني الآن أحمل هاتفي أو الحاسوب ، وأغلق باب الغرفة--- لأطمئن بأني وحدي ونسيت أن الله يحيط بي- نعم أنا في غيبوبة لأني أتلذذ بالمواقع الإيباحية وأنتقل من قناة إلى أخرى أكثر منها... وتمضي الساعات والساعات والقاااااائمون بين يد الله الآن يتضرعون... ربنا اغفر لنا يوم الحسااااب.. ربنا اغفر لنا لما نكون في القبر وأنا منغمس في الشهوات القبر؟؟؟ القبر بالنسبة لي شيئ بعبببد بل هو أبعد من النجوم ، لكنني أنا الآن في القبر ،ياوليتي كيف وصلت إليه بهذه السرعة؟ أين الشهور والأيام آهه خدعتني الساعة ،نعم الساعة منذ ولدت لم تتوقف ولو دقيقة واحدة نعم فالساعة تمضي وتمضي بالثانية ثم الدقيقة ثم..ثم ولم تتوقف حتى رمتني في حفرة موحشة..وسترمي غيري الآن...ياليتني استفقت..ولكن هل ينفع الندم يوم لا ينفع الندم...؟ فبمذا سأحتج لربي ؟ هل أقول له ما أرسلت رسول؟((إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119)

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    أخي... مهما كان ذنبك.. مهما بلغ مادامت الشمس لم تشرق من مغربها، ومادامت روحك مازالت في جسدك ، عد إلى مولاك قبل فوات الأوان تب إلى الله قبل فوات الأوان فوالله ستجده فرحا بعودتك إليه. فوالله سيتقبلك مهما بلغت ذنوبك والمفاجئة أنه سيبدل سيئاتك حسنات... عد إليه قبل أن تدفن في القبر وأنت فارغ الزاد والسفر طويل، مذا أعطت الحياة لك غير البؤس والشقاء. طلق المتاع الزائف ولا تنسى أن ((ماعند الله خير وأبقى))
    ---دعاء الجنات ---
     
    التعديل الأخير: ‏4 ماي 2017 على 01:18
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    دعاء الجنات, ‏4 ماي 2017 على 01:10
    #1
  2. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    جعلها الله في ميزان حسناتك
    تخيلي حبيبة بكري كنت منقدرش نفرط في صلاة الفجر في وقتها
    بصح درك وليت نتكاسل باش نوض بعد ساعة من الآذان والله نحاول بصح منقدرش تقول واحد يجبد فيا لفراش بقوة و نرقد حتى ينوضوني بعد ساعة
    راني مدمرة بزاف من روحي لاني تراجعت في ديني شوية
    واش ندير
     
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    تقوى الله, ‏4 ماي 2017 على 09:40
    #2
  3. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    تقوى الله, ‏4 ماي 2017 على 10:41
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    صباح النور
    شكرا ليك دعاء على الموضوع انا خايفة من الموت وزدتيني مليح...
    وانت صديقتي والله رانا كيف كيف كنت نوض ويفوت نهاري شباب بزاف ومن نهار لقيت روحي بالحمل تكاسلت حكمني وحد الخمول والله كل صباح من عند مولانا نفيق ونسمع الاذان ويحكمني كسل شدييييييييييد مانقدرش نوض وصباح نندم ونكره حياتي... الله يهدينا
     
    ميلينا, السحاب العابر و تقوى الله معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏4 ماي 2017 على 11:47
    #4
  5. تقوى الله

    تقوى الله :: عضو مُشارك ::

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    اللهم آمين
    بصح لازم نلقاو حل
    من واش راه يصرالي هاك علاه
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    تقوى الله, ‏4 ماي 2017 على 13:03
    #5
  6. zyd87

    zyd87 :: عضو منتسِب ::

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    الله يخليك ويحفظك,جعلها الله لك صدقه جاريه,كلام في غايه الروعه,بدون وصف.
     
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    zyd87, ‏4 ماي 2017 على 14:05
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    جعلها.الله في ميزان حسناتك و رزقك الفردوس الاعلى
    اللهم ان نعوذ بك من عذاب النار و عذاب القبر
    شاهدي على اليو تيوب فيديو أفعى تنتظر صاحبها الله يستر علينا
     
    بشرى ملاك, السحاب العابر و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏4 ماي 2017 على 14:44
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو فعّال ::

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    موضوع طيب و روعة


    اممممم

    ذكرتيني بشيء أكثر روعة ... قديم جدا ... قيم جدا ..
     
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    *حزن النبلاء*, ‏4 ماي 2017 على 23:17
    #8
  9. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    حبيبتي ننصحك ديري المنبه والله تنوضي باذن الله
    ودايما كي تدخلي لفراشك انوي ودعي ربي باش يفيقك مع الادان
    ربي يثبتنا يارب
    تحياتي اختي
     
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    Malika Tlm, ‏5 ماي 2017 على 09:40
    #9
  10. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    بارك الله فيك على التذكير
    رب يوفقنا للعمل الصالح
     
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    السحاب العابر, ‏5 ماي 2017 على 10:10
    #10
  11. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    اهلا اخيتي تقوى الله وآسفة على الاطالة ترقبي اليوم سأفتح موضوع عن طرق فعالة للقيام لصلاة الفجر بإذن الله للجميع وللأخت @بشرى ملاك ولكن مع الحمل يا اختي بشرى يصبح المجاهدة اصعب ولكن الأجر اكبر ان شاء الله.
     
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    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 13:09
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    آآمين شكرا على مروركم الطيب، بارك الله فيكم
     
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    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 13:11
    #12
  13. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    ماهو؟
    فموضوعي لا يذكر بشيئ غير الموت.
     
    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 13:12
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    جزااااكي الله خيرااا على هذه الكلمات التي تشرح الصدر اللهم إني ٱسٱلك حسن الخاتمة
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏5 ماي 2017 على 13:59
    #14
  15. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    آمين يارب العالمين بارك الله فيك اخيتي على المرور
     
    صفاءdz معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 14:50
    #15
  16. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    موضوع رائع بارك الله فيك
     
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    أسينات, ‏5 ماي 2017 على 18:13
    #16
  17. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    بارك الله فيك
     
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    Asseli Queen, ‏5 ماي 2017 على 18:17
    #17
  18. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    وفيكما بارك شكرا على المرور الطيب.
     
    دعاء الجنات, ‏5 ماي 2017 على 18:21
    #18
  19. kamel22

    kamel22 :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

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    موضوع طيب و روعة
     
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    kamel22, ‏7 ماي 2017 على 22:17
    #19
  20. Assia fi

    Assia fi :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله
     
    Assia fi, ‏10 ماي 2017 على 16:35
    #20