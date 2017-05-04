



السلام عليكم رواد قسم الحياة الزوجية

اضع موضوعي هذا بين ايديكم

الزوج هو ذاك الانسان الذي كان اعزب يعيش حياته. مع اله ليدخل إمرأة لحياته لانه اولا واجب ديني واجتماعي ولأنها سنة الحياة

هذا الزوج له اهدافه عقليته اسلوب تفكيره قد يتغير نمط حياته طبعا فقد إنتقل من العزوبية إلى مرحلة تكوين أسرة لكن دعونا نأتي الآن الى الزوجة التي اراها في هذا الموضوع

الجانب السلبي في الزواج من هاته الناحية

زوج من صنع يداي





