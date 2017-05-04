السلام عليكم رواد قسم الحياة الزوجية اضع موضوعي هذا بين ايديكم الزوج هو ذاك الانسان الذي كان اعزب يعيش حياته. مع اله ليدخل إمرأة لحياته لانه اولا واجب ديني واجتماعي ولأنها سنة الحياة هذا الزوج له اهدافه عقليته اسلوب تفكيره قد يتغير نمط حياته طبعا فقد إنتقل من العزوبية إلى مرحلة تكوين أسرة لكن دعونا نأتي الآن الى الزوجة التي اراها في هذا الموضوع الجانب السلبي في الزواج من هاته الناحية زوج من صنع يداي تخطئ المرأة كثيرا في ظنها أنها تحاول صنع رجل كما تريد هي تظن ان الزواج هو القالب الذي سوف تضع فيه الزوج ليخرج بالشكل الذي تريده انسان يمحي شخصيته وافكاره وعقلياته ويصير انسان من صنع يدها يفكر بما يرضيها يحب من تحب ويكره من تكره ويتوجه الى حيثما تريد او يعلمها بكل خطواته وهاتفه في يدها ومرتبه في يدها وكل تحركاته يجب ان تعلم بها هنا أسأل نفسي هل هذا زوج او دمية صنعتها هي؟ هل ذكاء المرأة هو السيطرة على الزوج اوليست تعلم انها بهاته الطريقة تدفعه ليكون بشكل هي تريده داخل البيت وخارجه هو ملك لاول امرأة تفكه من قيدها ؟ اليس الرجل كائن يحتاج لحريته ؟ كثيرا ما ارى حولي مشاكل بين المتزوجين بسبب رغبة المرأة الشديدة في صنع رجل كما تريد هي لا ادري ان كان حبها للتملك حب تكتسبه بعد الزواج ام قبله فأجيب نفسي تصنعه بعد الزواج لانها لا تمتلك الاخ بقدر ما تمتلك الزوج رغبة الزوج هنا في الانصياع لها اما ضعفا امامها اما حبا فيها اما حفاظا على اسرة واولاد بين هذا وهذا اوجه كلمة للمتزوجات لانني اعلم كل واحدة تقول انا زوجي اعطيه كامل حريته اقول لها كلنا نساء ونعرف بعضنا جيدا وداخل كل واحدة منا رغبة في امتلاك شخص نحبه ولكن مع فارق انني انظر الى زوجي نظرة شخص وانسان له افكاره اناقشه واقترح عليه افكاري دون سجنه في سجني فاضمن خروجه وعودته لي واما رأيك وسيطرتك وتملكك بانانية وذاك صدقيني يعود لبيتك لكن تاكدي تاركا قلبه عند عتبة البيت الكلمة لكم