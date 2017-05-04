زوج من صنع يداي

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏4 ماي 2017.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم رواد قسم الحياة الزوجية
    [​IMG]

    اضع موضوعي هذا بين ايديكم
    الزوج هو ذاك الانسان الذي كان اعزب يعيش حياته. مع اله ليدخل إمرأة لحياته لانه اولا واجب ديني واجتماعي ولأنها سنة الحياة
    هذا الزوج له اهدافه عقليته اسلوب تفكيره قد يتغير نمط حياته طبعا فقد إنتقل من العزوبية إلى مرحلة تكوين أسرة لكن دعونا نأتي الآن الى الزوجة التي اراها في هذا الموضوع
    الجانب السلبي في الزواج من هاته الناحية
    زوج من صنع يداي



    تخطئ المرأة كثيرا في ظنها أنها تحاول صنع رجل كما تريد هي تظن ان الزواج هو القالب الذي سوف تضع فيه الزوج ليخرج بالشكل الذي تريده
    انسان يمحي شخصيته وافكاره وعقلياته ويصير انسان من صنع يدها يفكر بما يرضيها يحب من تحب ويكره من تكره ويتوجه الى حيثما تريد او يعلمها بكل خطواته وهاتفه في يدها ومرتبه في يدها وكل تحركاته يجب ان تعلم بها هنا أسأل نفسي هل هذا زوج او دمية صنعتها هي؟
    هل ذكاء المرأة هو السيطرة على الزوج اوليست تعلم انها بهاته الطريقة تدفعه ليكون بشكل هي تريده داخل البيت وخارجه هو ملك لاول امرأة تفكه من قيدها ؟
    اليس الرجل كائن يحتاج لحريته ؟
    كثيرا ما ارى حولي مشاكل بين المتزوجين بسبب رغبة المرأة الشديدة في صنع رجل كما تريد هي
    لا ادري ان كان حبها للتملك حب تكتسبه بعد الزواج ام قبله فأجيب نفسي تصنعه بعد الزواج لانها لا تمتلك الاخ بقدر ما تمتلك الزوج
    رغبة الزوج هنا في الانصياع لها اما ضعفا امامها اما حبا فيها اما حفاظا على اسرة واولاد
    بين هذا وهذا اوجه كلمة للمتزوجات لانني اعلم كل واحدة تقول انا زوجي اعطيه كامل حريته اقول لها كلنا نساء ونعرف بعضنا جيدا وداخل كل واحدة منا رغبة في امتلاك شخص نحبه ولكن مع فارق انني انظر الى زوجي نظرة شخص وانسان له افكاره اناقشه واقترح عليه افكاري دون سجنه في سجني فاضمن خروجه وعودته لي واما رأيك وسيطرتك وتملكك بانانية وذاك صدقيني يعود لبيتك لكن تاكدي تاركا قلبه عند عتبة البيت

    الكلمة لكم
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏7 ماي 2017 على 14:32
    ميلينا, صفاءdz, أم ياسمينdz و 9 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏4 ماي 2017
    #1
  2. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 ماي 2017
    المشاركات:
    73
    الإعجابات المتلقاة:
    140
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algeria
    السلام عليكم
    اي امراءة تحب زوجها يكون ليها وحدها و يتمشى كيما تحب هي و تحرمه من كل شي حتى من حريته و هدا شي خاطء بزاف بسك مرا كي تزير على راجلها يروح عند و حدا اخرى
    علابيه لازم مررا متفرضش سيطرة على راجلها و تعطيه حرية
     
    حلم كبير, missing heart, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏5 ماي 2017 على 01:18
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اهلا وسهلا اختي شكرا على الرد
    اي نعم كل إمرأة في داخلها حب التملك للرجل ولكن ليس للأخ ولا للأب هي تحي تملك الزوج ومنذ ان يكون خطيب تنسى ان هذا الرجل له شخصية وان سجنها ولذي تضعه فيه ظنا منها انه لن يفر منه فهي مخطئة الرجل ليس ملكا لها ماهو ملك لها هو علاقة واسم عائلة واولاد تبنى بالعيش مع ذاك الزوج وان كانت تنظر للزواج على انه امتلاك فسوف يتحول بيتها الى سجن يركض فيه الرجل خارج ابواب هذا البيت باحثا عن حريته
    ملاحظة فقط مواضيع قسم الحياة الزوجية تناقش بالفصحى اتمنى ان تتقبلي ملاحظتي وشكرا
     
    حلم كبير, missing heart, Princess nour و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏5 ماي 2017 على 01:57
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,505
    الإعجابات المتلقاة:
    4,930
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    موضوع غاية في الروعه ... في فكرته في اسلوبه في لغته في خطه و نهجه ..
    الانسان بطبيعته مجبول على حب التملك لكن الانسان العاقل هو من يستطيع موازنة الامور فلا ضرر ولا ضرار ..
    يجب ان يركن للعقل فهو وحده سيد الموقف ؛ هناك نساء متسلطات فينال ازواجهن منهن شيء من ذلك لكن الزوج بدبرته الهادئه المتزنه يستطيع التعامل وبإقتدار مع مثل تلك المواقف ..
    كما ان هناك رجال متسلطون بل وبذيء اللسان ولا يدخروا جهدا عن تبيان اخطاء شركاء حياتهم لكن المرأه العاقله التي تحاول المحافظة على ديمومة مسيرة حياتها تستطيع التعامل مع تلك الحالات
    تقلبات الحياة لابد منها والشطحات قد تحصل من الجنسين لكنه بالروية والهدؤ توجد لها حلول وكأن شيء لم يكن .. اما ان كانت الامور مستعصيه فإنني ارى ان الإفتراق هو الحل الانجع ..

    شكرا يارائعه ..
     
    missing heart, حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 06:43
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    العفو كل الشكر لك.على الرد الذي التمس فيه تعاملك الرزين مع هاته المواقف شكرا
     
    missing heart, حلم كبير و aljentel معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏5 ماي 2017 على 06:57
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,505
    الإعجابات المتلقاة:
    4,930
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    هذا ما يجب ان يكون يا طيبه ...
    ربما لو مررت بشيء منها فلن اتعامل معها بشكل يطابق ماذكرته هنا ...
    انما هذا ما يجب ان يكون عليه الحال ... وهو ما يجب ان يسود ..
    شكرا .
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 07:02
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اكيد فالمواقف هي الحاكمة انت ربما تتقبل وتتفهم حرصها على امورك يوما وقد تراعي شعورها مرات وبكن المحبة للتملك تكون متجبرة وواضح تملكها في.كل تصرف فلا اظن ان الرجل له تلك القدرة على التحمل. وفي كل هذا انا اقول لن الوم الرجل على اي تصرف منه مهما كان فهو كائن يحتاج حريته خصوصيته هو زوج وليس اكسسوار من اكسسوارات المرأة
    شكرا جزاك الله كل خير
     
    missing heart, حلم كبير و aljentel معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏5 ماي 2017 على 07:05
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 نوفمبر 2013
    المشاركات:
    2,505
    الإعجابات المتلقاة:
    4,930
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الانسانه العاقله المدركه لايمكن ان تفكر ان تجعل من زوجها دمية تحركها متى تشاء وتضع موضعها الساكن متى تشاء
    تلك ليست مرأه سويه على الاطلاق وبالتالي تجدي فرصة مثل تلك النسوه بالزواج محدوده وان حصلت فهي منتهيه ..
    لكننا لايجب ننسى ان هناك رجال يتخذوا صفة الاراجوز ويجعل حتى غير المتسلطه متسلطه لانه هو من شجعها على ذلك
    .
    .
    عجبني موضوعك .. ومبروك اللون الجديد .
     
    missing heart, حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    aljentel, ‏5 ماي 2017 على 07:11
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اكيد هناك رجال عادي تاخده يمين تاخذه شمال والله لا يتحرك هداك انا عندي الله لا يرفد عليه يستاهل
    اللون باه نوض بيه الراقدين
    شكرا تسلم وانا عرفت علاه ذيك الساعة جاتني فكرة الزوجة المتسلطة جبارة امممم واقيل كنت نخمم فعبد الحليم حافظ جباااااار باين عقلي كان مشغول هههه
    سكرا
     
    missing heart, حلم كبير و aljentel معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏5 ماي 2017 على 07:17
    #9
  10. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,362
    الإعجابات المتلقاة:
    2,818
    نقاط الجوائز:
    121
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Arzew
    صباح الخير
    انا رايي هو ان المراة لم تاخد حريتها في بيت ابيها ويعاملوها معاملة الجاهلية وكانها مجرد دمية تدهب وتخرج من بيت ابيها الا بادن والدها او اخوها
    ويتحكمون بلبسها وهاتفها وتسريحة شعرها ويقررون مصيرها في ناحية اختصاصها وتزويجها غصبا عنها واشياء كثيرة..
    تصبح معقدة نفسيا بدون ان تعلم وعندما تتزوج تصير انسانة غير طبيعية في معاملتها لزوجها وتحكمها فيه وتفرض نفسها عليه وتخرج بكل حرية وطلاقة
    بعدما كانت محبوسة في بيت ابيها .هدا مجرد راي
     
    missing heart, حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    Mustapha Bita, ‏5 ماي 2017 على 10:04
    #10
  11. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 أفريل 2016
    المشاركات:
    88
    الإعجابات المتلقاة:
    186
    نقاط الجوائز:
    5
    هذا التماس بين الجنسين كأي تماس يحصل في هذه الحياة لا بد من أن يولد بعض الشحنات
    اذا أوضح كل طرف وجهة نظرة بشكل صحيح و راعى متطلبات الآخر دون فقدان شخصيته أصبحت حدة التماس هذه ضعيفة و ليس لها اي تأثيرات سلبية
     
    missing heart, حلم كبير و ليليا مرام معجبون بهذا.
    ha kh, ‏5 ماي 2017 على 10:41
    #11
  12. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
    236
    الإعجابات المتلقاة:
    423
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Oran
    ليس كل ما يتمنى المرأ يلقاه ولكن ليس من الخطأ ان تكون لشريك حياتك مواصفات تتمنينها
    لمذا
    يكون ذلك جيدا لما له من فائدة على مدى نجاح الزواج بحيث يكون اختيار الشخصية قبل الشكل
    زهاذا من حق كلا الزوجين
     
    حلم كبير و missing heart معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏6 ماي 2017 على 01:32
    #12
  13. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    7,264
    الإعجابات المتلقاة:
    16,540
    نقاط الجوائز:
    351
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    مميزة غاليتي كثيرا وجدا
    بارك الله فيكي وجزاكي كل خير وجعل كل حرف خطته يمناكي في موازين حسناتكي
    وهو كدلك ،اصبح متملكة حين يريد الطرف الاخر دلك واجده مرتاحا مع تملكي وفي بعض الاشياء فقط كصحته وغيرها
    اما في اشياء اخرى فلا ،فبالنسبة لي ان احب احد ليس معناه ان يبقى معي وان اتحكم به بل ان ادعه براحته وان كانت راحته في ابتعاده عني فلا باس المهم ان يكون سعيدا
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    حلم كبير, ليليا مرام, mohamedfathi و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 10:52
    #13
  14. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    والله يا اخي ابدا لا اظن هذا السبب هناك بنات الفرط في الدلال في منازل اهاليهم يدفعهم للتحكم بالرجل ظنا ان الرجل كالاب يدلل او كالاخ فتفرض سيطرتها والبعض من النساء تظن ان الزواج هو ان تملك هدا الرجل ويصبح ملكا لها وهذا خطئها
    اما النوعية التي ذكرتها فهي حالات نادرة التي تنتقم فيها المرأة في حياتها الزوجية من قهر اهلها لها في الزوج
    شكرا لك
     
    Mustapha Bita و حلم كبير معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:24
    #14
  15. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم اخي الكريم
    اكيد كل علاقة فيها مشاحنات ومشاكل وعادية ويطفو الاستقرار بعد ذلك ولكن هنا نحكي على سيطرة قد تدوم عمرا باكمله رأينا الكثير من الازواج يسيرون بخطى زوجاتهم عمرا بكامله حتى يفقد شخصيته وهذا تعدى كونه مجرد مشاحنة وفقط شكرا لك
     
    ha kh و حلم كبير معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:26
    #15
  16. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اهلا وسهلا فدوى
    فهمتي موضوعي خطأ انا لا اتحدث هنا عن الشخصية ولا نوع الاختيار فقد نحسن الاختيار وبعدها نصطدم بواقع التغيير فيصبح الرجل خاتما في يد زوجة مسيطرة فإما يقلب الموازين ويرجع الامور الى نصابها واما يرضى ويرضخ ويصيح كالحمل الوديع المطيع في كل امر هذا ليس له علاقة بالاختيار في رايي
    شكرا لك
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:29
    #16
  17. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,362
    الإعجابات المتلقاة:
    2,818
    نقاط الجوائز:
    121
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Arzew
    نقاط جميلة ساقتبسها من عندك
    شكرا
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    Mustapha Bita, ‏6 ماي 2017 على 21:33
    #17
  18. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    انا اق ل ان المرأة في التي تجعل بيتها جنة او تجعلها جهنم اما تسعد نفسها او زوجها واما تحول حياتهما الى جحيم
    شكرا اك
     
    missing heart معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:38
    #18
  19. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    4,304
    الإعجابات المتلقاة:
    12,354
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    اهلا اخي الكريم
    هذا شرف لي جزاك الله كل خير
     
    Mustapha Bita معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏6 ماي 2017 على 21:40
    #19
  20. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 أفريل 2016
    المشاركات:
    88
    الإعجابات المتلقاة:
    186
    نقاط الجوائز:
    5
    أولا انا احكي عن التماس هو العلاقة بين الزوجين ليس بالضرورة تكون مشاحنات
    ثانيا حب التسلط لدى كلا الطرفين غريزي
    ثالثا و الأهم اذا كان القاضي راضي شو عليها الناس هم أحرار من يكون صاحب الرأي هم أحرار اذا مبسوطين نقلهم الله يسعدكم
     
    ha kh, ‏6 ماي 2017 على 22:10
    #20
الصفحة 1 من أصل 2