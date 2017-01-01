السلام عليكم



الغائب عذره معه الناس عندها ظروفها أحيانا النفسية لا تسمح و أحيانا مشاغل الحياة لهذا علينا مراعاة الاخريين



ولا نلزمهم بأشياء لا يريدونها يكفي ان نطمئن عليهم و الدعاء لهم بالفرج و الصحة ،



هناك دراسات تؤكد أن الابتعاد عن النت لوقت يريح النفس والجسد شخصيا أقوم بذلك من حين لاخر لأجدد يومياتي و أعطي



فسحة لنفسي أظن ان هذا سبب غياب الأخ الكريم نتمنى له الشفاء و لجميع المرضى .



بارك الله فيك على هذه الالتفاتة