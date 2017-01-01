مكان فارغ

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 16:36.

  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    شكل هذا المنتدى صرح شامخ و كان جسر طويل لمرور اهل اللمة و كل عضو او مشرف او مرشح للاشراف و غيره أخذ مكانه الخاص من خلاله ينظر اليه الجميع و ينتظرون منه ما سيقدم و وما يقدمه يكون غذاء العقل لذلك اليوم ... و يكون الحوار و النقاش .. و الرفض و القبول مع النقد البناء تارة و الهدام تارة اخرى ...و تتنوع المعلومات حسب ما يقدمه كل فرد
    و في الايام الاخيرة غاب العديد منهم و اصبح مكانهم فارغ و لا يبررون غيابهم
    الاخ في الله الطيب @محمد الامين نعلم بمرضكم فشاركنا همومك للتخفيف عليك
    و دعنا نقول طهور ان شاء الله
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 16:36
    #1
  2. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    الغائب عذره معه الناس عندها ظروفها أحيانا النفسية لا تسمح و أحيانا مشاغل الحياة لهذا علينا مراعاة الاخريين

    ولا نلزمهم بأشياء لا يريدونها يكفي ان نطمئن عليهم و الدعاء لهم بالفرج و الصحة ،

    هناك دراسات تؤكد أن الابتعاد عن النت لوقت يريح النفس والجسد شخصيا أقوم بذلك من حين لاخر لأجدد يومياتي و أعطي

    فسحة لنفسي أظن ان هذا سبب غياب الأخ الكريم نتمنى له الشفاء و لجميع المرضى .

    بارك الله فيك على هذه الالتفاتة
     
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    الأزرق الملكي, ‏6 ماي 2017 على 17:41
    #2
  3. miss victoria

    miss victoria :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    ربي يشافي الاخ محمد الامين و يشافي جميع المرضى
    و الكل لديه ظروف و مشاكل و ان شاء الله خيييير
     
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    miss victoria, ‏6 ماي 2017 على 17:52
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و الله لا الوم احدا انما هو شعور بفراغ الامكنة و وحشتها
    اما الاخ الكريم فاعتقد انه يتالم في صمت خاصة انه خرج من المستشفى مؤخرا و نود ازالة الهموم عليه و مشاركته الالم.
    و فيكم بارك الله
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 17:53
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اللهم امين
    المرض هو اكبر الالم خاصة عندما ننطوي على انفسنا
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 17:55
    #5
  6. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    لاشك هناك من غيابه مؤثرا على المنتدى مثل الاخ العزيز / @الامين محمد فغياب عن غياب يفرق ..
    كان لحضوره زخم كبير ويعطي دفعه قويه للتعاطي مع المنتدى ..
    نتمنى عودته وهو بصحه وسلام ...
    شكرا .
     
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    aljentel, ‏6 ماي 2017 على 18:10
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اجل الغياب يقرق بين هذا و ذاك و حتى من يتفقدهم يفرق فمنهم من يهتم للغياب و منهم من لا يهتم و لا يؤثر فيه اي شي؛
    و حضوره القوي بمواضيعه القيمة هو ما جعلنا نفتقده
    نتمنى له الشفاء و العودة
    الشكر موصول لك ايضا
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 18:20
    #7
  8. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    ياليت لو احد الزملاء اللي يعرفوا اي وسيله للاتصال به يطمنونا عنه
    وهل هو خرج من السبيطار والا لازال ..
    شكرا ميلينا
     
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    aljentel, ‏6 ماي 2017 على 18:38
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    صحيح
    المنتدى و ان كان الامر مؤقتا
    اصبح جامدا و باهتا و شاحبا
    و لن يتوهج الا باعضاءه النشاطء الذين ... يصنعون الفارق كيما يقول الصايفي
    ههههه
    المهم ...جماعة ...كيما راها ذكرت الاخت صاحبة الموضوع ..الاخت ميلينا
    نذكرو خونا امين @الامين محمد ...خويا امين ...وش نقلك ..الله يجيبلك الشفا و ترجع خير من بكري
    و نوصيك بالصبر و الدعاء و السعي
    ....
    و يا جماعة الخير ...مش ق كي غابوا الجماعة هذون الدعوة رايحة تبهت
    لازم حنا الي رانا مزلنا هنا ..لازم نديرو ثورة فكرية في المنتدى و نجتهد اكثر في دعم منتدانا
    ...
    و شكون راه معايا
    ايا الي معايا يدير اشارة ليا في هذا الموضوع
    ههههه
    ايا بسم الله ...
     
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    habchisalaheddin, ‏6 ماي 2017 على 18:45
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    منذ ما يقارب ال10ايام غادر المستشفى و وعد بالعودة خلال يومين او ثلاثة لكنه لم يفعل
    العفو اخي الكريم
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 19:01
    #10
  11. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    راني معاك
    كلامك عين العقل كي غابوا الكبار جاء الملل و الركود و ماتت المنافسة تمنيت ثورة فكرية كما قلت و ظهور اكبر و اوسع على الشبكة العنكبوتية ،ليس منتدى و فقط و انتماء و فقط في الاونة الاخيرة تنشط ,@ليليا مرام بمواضيعها الشيقة فقط و الباقي مواضيع صغيرة جدا
    اتمنى ان تلقي دعوتك أذان صاغية @habchisalaheddin
     
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    ميلينا, ‏6 ماي 2017 على 19:13
    #11
  12. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    شكرا على الدعم
    اتمنى التفاعل من باقِ الاعضاء
     
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    habchisalaheddin, ‏6 ماي 2017 على 19:15
    #12
  13. rycerz

    rycerz :: عضو مُتميز ::

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    ในหัวของฉัน
    ما عسانا إلاّ أن نقول : اللهمّ إجعل غيابهم في خير و عودتهم بخير
    من كان مريضا عجّل الله في شفاءه و من كان بسبب قضاء جاجاته أعانه الله على أمره
    اللهم أرحمنا و أهدنا و ردنا إليك سالمين يا أرحم الراحمين
    --
     
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    rycerz, ‏6 ماي 2017 على 19:45
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    الاخت الكريمة بارك الله فيك على الالتفاتة الطيبة الاخوية.

    الاخ الامين محمد من الاعضاء النشيطين ويثري المنتدى بأفكاره ،بمواضيعه الهادفة ونشهد له بذلك ، لكن ضروفه الصحية دائما كانت عائقا واضحا ربي يشافيه ويعافيه . مكانه حقا شاغر ولن يملأه أحد .

    أختي الكريمة حقا هناك اشخاص عندما تسجل الخروج ،ينطفىء النشاط في المنتدى.

    الاخ صلاح @habchisalaheddin أنا أؤيدك في القيام بثورة فكرية من جميع الجوانب ... أحببت هذا المنتدى لأنني وجدت فيه إخوة واخوات ما شاء الله...
    بارك الله فيك على حرصك الرائع والذي ينم عن سريرتك الطيبة يا طيب ...

    اختي الكريمة تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
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    حلم كبير, ‏6 ماي 2017 على 20:57
    #14
  15. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    اللهم امين
    بارك الله فيك
     
    rycerz معجب بهذا.
    ميلينا, ‏7 ماي 2017 على 10:59
    #15
  16. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُشارك ::

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    ربي يشفيه ان شاء الله
     
    ميمي مرام, ‏9 ماي 2017 على 23:14
    #16