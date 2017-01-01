شكل هذا المنتدى صرح شامخ و كان جسر طويل لمرور اهل اللمة و كل عضو او مشرف او مرشح للاشراف و غيره أخذ مكانه الخاص من خلاله ينظر اليه الجميع و ينتظرون منه ما سيقدم و وما يقدمه يكون غذاء العقل لذلك اليوم ... و يكون الحوار و النقاش .. و الرفض و القبول مع النقد البناء تارة و الهدام تارة اخرى ...و تتنوع المعلومات حسب ما يقدمه كل فرد و في الايام الاخيرة غاب العديد منهم و اصبح مكانهم فارغ و لا يبررون غيابهم الاخ في الله الطيب @محمد الامين نعلم بمرضكم فشاركنا همومك للتخفيف عليك و دعنا نقول طهور ان شاء الله