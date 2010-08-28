أمين اللمة أبو فيصل بلقاء حصري مع ياسمين عنابة ومحمد.م بقناة اللمة الجزائرية











أمين اللمة في ضيافة قنااااة اللمة وتحت اسئلة الرحمة أمين اللمة في ضيافة قنااااة اللمة وتحت اسئلة الرحمة



مباشرة من قناة اللمة ننقل على حضراتكم لقاءنا الحصري مع ضيفنا الغالي الأخ أبو فيصل أمين قناة اللمة وراعيها والقائم على نشاطاتها





وبدون اطالة نترك حضراتكم مع الحوار الذي جمعنا بالضيف في سهرة رمضانية رائعة أحلى سهراتك يا لمة واللقاء بحضور محمد.م رئيس القناة



بداية نرحب بحضرتك اخونا أبوفيصل الترحيب اللائق ولايفوتنا أن نعبر لكم عن امتنانا بتواجدكم معنا في هذا اللقاء وقبولكم

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حضرتك كنت من الاعضاء الاوائل باللمة كيف شعورك وانت تراها على حالها اليوم؟





@أبـFARIDـوفيصل@

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تساليني عن شعوري حول حالها الان انا ساتحدث بصراحة فهو طبعي وارجو متابعة حديثي باهتمام ولا تنزعجو من طوله فالفائدة في مدلوله وتواجدي في اللمة طويل وعريض لا يمكن اختصاره ساحوال ذلك قدر المستطاع .



منتدى اللمة امثله مثل العملاق النائم الدي يحتاج لمن يوقضه ويستغله طبعا عملاق ليس بمعنى وحش ولكن عملاق بالكم الهائل والمخزون من طاقات الشباب الجزائري داخل او خارج الوطن وحتى الشباب العربي المحب للجزائر وشعبه وكل ما يخصه



طاقات ومقدرات وهوايات واحلام وامال تحتاج فعلا لمن يمد لها يد العون وهذا لا يفرق بين المنتدى وبين حياة الشباب في البيت والشارع والعمل وحياته الخاصة وعلاقته بحكومته والمنظمات والجمعيات .



اتدكر يوما اني افصحت عن امل وطلب امام اخوة هنا في المنتدى ان نؤسس جمعية جزائرية باسم المنتدى تمارس نشاطها الشباني وتنظم الى باقي الجمعيات الشبانية تساهم في رفع مستوى الشاب الجزائري وتبرز طاقاته واماله وتكون له مرجع ومعين في نفس الوقت وتفرض وجودها في المجتمع الجزائري بنشاطاتها الشبانية التي ستتطور مع الوقت وتكبر وتبرز في الساحة كل بمجهوده .



وهذا لا يتحقق الا بالعمل الجاد والكفاح الطويل والصبر والثبات عند العقبات .طبعا الفكرة كبيرة وضخمة ولاقت استحسان ولكنها لم تلاقي وقفة ومتابعة كبيرة واهتمام وتصميم جاد .مثلها مثل امال الكثيرين في منتدى اللمة يبحثون عن الفرصة وعن منفذ حر وواسع يمارسون فيه ما يحبونه وما يتقنونه ... كواحد من اوفياء اللمة ابذل قصارى جهدي وعلى حساب امور كثيرة حتى اقف واكون مع اعضاء ومحبي اللمة الجادين رغم ما ينطبق عني مثل العين بصيرة واليد قصيرة الا ان مفهومي للمنتدى ممكن لا يتطابق مع مفاهيم الكثيرين .ويبقى كل شخص ومفهومه الشخصي لطبيعة تواجده في المنتدى .يوجد من رواد وافراد اللمة اقصى ما يراه في سبب تواجده في اللمة التعارف والمرح وفي التعرف على فتيات او تتعرف الى فتيان او كسب صداقات للحاجة واخر يرى سبب تواجده في التعلم والمعرفة وكسب الخبرة والتباحث والنقاش مع الاخرين وفتح عقله وقلبه لمن يسمعه ويساعده ويوجد من يرى تواجده في الوصول الى اعلى المراتب والنجوم وهذا دافع جميل لانه يحفز على العطاء وبذل المزيد من الجهد المفيد والقيم .يوجد منتسبين من ازواج وزوجات له حرمتهم تواجدو لمنفعة خاصة ولهم مساحة خاصة تحترم خصوصا السيدات ويوجد من يرى انه لو يتحصل على رتبة مشرف او مراقب او اداري فهذا اسمى الغايات وله حق في ذلك ويوجد من يرى سبب تواجده هو استغلال ما يصل اليه حسب ما يقتضيه فكره الخاص لا حسبما يقتضيه ويفرضه المنتدى عليه فالانسان يؤثر ويتاثر يؤثر بفكره ويتاثر بافكار الاخرين فاذا كان لا يتقبل سوى فكره فهذا سيؤثر على المنتدى وعلى البيت وعلى المؤسسة فهذه قاعدة صلبة واساسية .



اما عن نفسي مادمت المهتم بالاجابة عن سؤالك فانا ارى سبب تواجدي في اللمة هو مد يد العون للجادين واستغلال صلاحياتي الممنوحة لي من طرف اصحاب المنتدى للعون والتسهيل على كل منتسب للمة الجزائرية وتجاوز العقبات والصعوبات في التعامل مع المنتدى خاصة لقليلي الخبرة بالمجال وتمهيد الطريق امامهم لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم واستغلال امكانياتهم في شتى المجالات .سواء كتابة او رسم او تصميم او طبخ او سياسة او رياضة او تصوير او تنافس في مسابقات او اي نشاط فيه الفائدة ويعود لصاحبه وللمنتدى وللاعضاء بالفائدة .وهذا هدف جميع مسيري المنتدى ان شاء الله والقائمين عليه يدا بيد .



احيانا اقف امام اعمال وانجازات اعضاء فاود لو يكون بجانبي فاحضنه واهنئه وابارك له على العمل والمجهود فاعمل ما بوسعي للرد على موضوعه وتشجيعه رغم ضيق الوقت والمشاغل داخل المنتدى .فافكر احيانا في تخصيص ايام للرد على هاته الاعمال احيانا افي بالوعد واخرى لا اتمه لان تنفيذ طلبات وانشغالات الاعضاء هي كذلك تشجيع وواجب وحق لهم مني فعندما افتح صفحة موضوع للرد عليه تفتح امامي عدة رسائل وطلبات وتبليغات فاذا اجلتها ضاق خاطر اصحابها وضنوه تهميشا واذا انشغلت بها ضاع حق صاحب الموضوع بالرد وكلمة تشجيع وهذا ما اعاني منه حقيقة في المنتدى .الانشطار بين حبي واهتمامي بمتابعة الاعضاء واعمالهم وانجازاتهم وبين متابعة تسيير المنتدى ومراقبته وتلبية طلبات والرد على استفسارات رواد المنتدى .



بخصوص سؤالك رؤيتي وانطباعي للمة الان مقارنة بالماضي فهناك فرق واضح للعيان لا ينكره الا جاحد لجهود اخوته وزملائه ممن تعاقبو على تسيير المنتدى وممن تعاقبو على اثراءه بالمواضيع والمشاركات والمساهمات من اعضائه الاوفياء من عضو مشارك الى كبار شخصيات اللمة اوجه تحيتي وشكري للاعضاء القدماء فقد كونو اساسا صلبا للمنتدى وساهمو فيه كثيرا لا ننسى فضلهم للان يوم كان في اللمة مجموع المواضيع 1 موضوع وعدد المسجلين 1 عضو الى غاية الان ماشاء الله لولا توقف وتعطل المنتدى الذي كنا نعاني منه دوما .



.رغم اني ارى ان اللمة عاشت ولا تزال تعيش وكانها مقيدة ومربوطة من كل الجوانب تنتظر انطلاقتها الفعلية تنتظر انطلاقتها الخارقة التي تتجاوز فيها منتديات عربية كبيرة تجاوزتها لان المعطيات والامكانيات والاهتمامات اختلفت بينهم .هم حلمو وتحركو واجتهدو فتحققت احلامهم واللمة بقيت مكانها تراوح لان الحلم مغيب ومن يحققه غائب فالمر يستلزم ارادة قوية والتزام ومتابعة قوية لتحقيقه .



اللمة اكثر تنظيما واكثر انظباطا من قبل واكثر وعيا واقولها واشدد عليها اكثر وعيا وتفكيرا تجاوزت عدة منتديات اخرى في الوعي والحكمة وتغليب رضى المولى عزوجل ورسوله على حساب رغبات شيطانية عابرة مهلكة ومدمرة .رغم التهجم والعمل على التاثير عليها وتحويل مسيرتها الا انها ثابتة ورزينة .ويعمل الجميع على تثبيت هذه الاسس دائما رغم ما يتعرض اليه مسيروها والقائمين عليها من مراقبين ومشرفين الى تثبيط عزائم وتهجم يتعداه الى امور خارجة عن الاخلاق والاداب .تستدعي وقفة تقدير وتكريم لجهودهم المضنية منذ تاسيس المنتدى الى غاية اليوم .ولا يعني ان الاخطاء مفقودة بل هي موجودة حتى في نظم الحكم العالمية فهي ليست دليل واثبات على السوء وعدم الكفائة الجماعية او سوء الدولة كدولة قائمة بمعناها فاذا كان فرد من مجموعة قد اخطئ فالخطأ يعالج قدر مساحته وحدوده فقط .ولا يتجاوز الى خارجه .ولا يؤثر ذلك على منتدى اللمة كما ان خطأ في حكومة ما لا يؤثر على دولة قائمة بحد ذاتها فالحكومات تتعاقب والدولة قائمة ثابتة .



واذا الغرغرينة اصابت اصبعا في جسم انسان فهذا لا يستوجب قطع يده كاملة او قتله هو بنفسه .



عندما اتابع مسيرة منتديات كبيرة ومواقع مشهورة ولها صيت ومكانة داخل مجتمعاتها وتادي دورا فعالا مؤثرا لا يختلف عن الجمعية والمنظمة والمؤسسة وكلمة الشعوب وامالها وطموحاتها اعرف جيدا واتيقن وهذا ما يراودني طوال فترة تواجدي في اللمة والله انه ياخذ مني وقتا طويلا للتفكير والتدبر مع الحيرة والاسى .



تابعت ولا زلت اتابع حوارات مع اصحاب هذه المواقع بداياتهم وما تعرضت مواقعهم له من عقبات ورجات كيف بدئو وكيف اكملو وكيف انتهو الى ماهم عليه الان انها مسيرة لا تختلف عن مسيرة اللمة غير انهم هم خرجو من التفكير المنغلق الى التفكير الحر البعيد المدى اطلقو العنان لاحلامهم استعانو بالقدرات الموجودة في المنتدى تجمعو على هدف واحد ورسمو طريقا اليه وسلكوه لم يكن سهلا ولكنه لم يكن مستحيلا .والحمد لله منهم من حقق الهدف ومنهم من يعمل على ²لك . وماذا عنا نحن .؟

اني دائما اتيقن ان اللمة اسيء اليها من كل الجوانب .لم تقدر حق قدرها ولم يراعى لها ولم يسمح لها حتى بالحلم .فكلما قررت ان تحلم يكسر هذا الحلم وتقيد وتوضع في الاسر .هذا العملاق النائم الاسير يعيش بالقطارة ويعيش بالتنفس الاصطناعي انا وعدت بالصراحة واقولها بصراحة اللمة مريضة نعم واقفة صامدة لكنها مريضة ومرهقة ومتعبة ولان لكل داء دواء فدواء اللمة هو الحرية في ان تحلم الحرية في ان تتصرف بفطرتها ان تفرض واقعا رسمته لسنوات لا ان يفرض عليها واقع للحظات او واقع حسب الاهواء والمعتقدات .



معك حق فترة التأسيس لعلها تزامن مع منتديات أخرى ولكنها أخذت وقت أطول

نريد ان نعرف من حضرتك مشوارك مع اللمة احكيلنا عليه



مشواري في اللمة بدئ من عضو جديد يتحسس ويجس نبض هذا المنتدى تراه هائما من قسم لقسم ومن ركن لركن يبحث عن اماله وراحته وشبيهه وقليل من الفسحة يعبر فيها ويطلق العنان لمكنوناته ويحاول ابراز قدراته وهواياته وهذا طبيعة اي عضو يسجل في اي منتدى ولكن في خضم هذا التحسس قد تكتسب امورا وتظيف اشيائا وتغير مفاهيم وترسم طريقا جديدة او مغايرة قد تظهر لك مع الوقت وهذا ما جرى لي فقد رسمت طريقا منذ البداية والحمد لله تعرفت على اشخاص في هدا الطريق بطبيعة الحال فكل واحد لديه طريقة يمشي عليه ويلاقي فيه اشخاص يساعدونك وتتعاون معهم وتشكل معهم فريقا يعينك وتعينهم مع الوقت تشكل نظرة عامة عليهم وبهم ومعهم تشكل نظرة واسعة عن المنتدى وتمضي معهم في هذا المشوار تفيد وتستفيد .الى غاية اول تكليف بالاشراف في منتدى الترحيب والتهانئ وركن خيمة الاعضاء في ذلك الوقت .بعدها الى المنتدى السياسي ثم الرقابة على جميع المنتدى وانا في مساعدة الجميع ادارة مشرفين مراقبين اعضاء عملي يمثله اسمي أمين اللمة الجزائرية بمعنى الماتمن عليها وقد حملت الامانة حبا ومودة وشرفا رغم صعوبتها الا ان كل صعب يهون اذا كانت الغاية نبيلة والهدف انبل .وهو الرقي بعالم المنتديات الجزائرية فالعربية .وجعلها قوة موازية داخل المجتمعات للامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ بيد المراهق والشاب والفتاة والاصلاح ونشر طلب العلم والتعلم والتخلق والفضائل والقيم والوقوف الى جانب القضايا الاسلامية بالقلم والحرف والفكرة واستيعاب وتعبئة الشباب لما فيه الخير والصلاح لهم ثم لاهلهم ثم لامتهم .هدف ليس انشائي حماسي ولكن هدف مرسوم في عقولنا بل هي دعوة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وصلنا او لم نصل اليه نكون قد حققنا قوله -المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضاً -



اكيد كونت فكرة عن التسيير في العالم الافتراضي ههههه مع رفضك للمصطلح ما العوامل التي ساعدتك في ذلك؟



لا يوجد مصطلح عالم افتراضي سوى في برامج والعاب الثلاثية الابعاد وهذا ما قلته في هذا الموضوع الذي تكوني قد اطلعتي عليه سابقا

الانترنت بين العالم الافتراضي وبين العالم الحقيقي .



.اتحدث عن منتدى اللمة فمنتدى اللمة تواجدنا فيه ليس افتراضي بل هو حقيقة ربما تتصنع الاوجه وتزيف الشخصيات وهذا واقع نعيشه يوميا ولا يقتصر على عالم المنتديات واقول لهؤلاء المزيفون وعديمو الشخصية وال>ين يعانون من انفصام الشخصية انت انسان واحد مكتوب عند المولى فلان بن فلان يعرفك الملائكة بهذا الاسم ولو كنت مخبئا وراء عدة مسميات ووراء عدة صور رزمزية وتواقيع ومشاركات ومواضع يعرفون انك شخص واحد لهذا فكتابك واحد وسيكتبون كل ما تلفظ به او تشاهده او تقوله عبر الانترنت فانت لست تعيش في عالم افتراضي بل انت في الواقع .وتتصل بالانترنت وسيلة تكنولوجية حديثة وليس باب تدخل منه الى مخبئك السري الذي لا يطلع عليه سواك بينما الله يطلع عليك .تخاف من كشف حقيقتك ولا تخاف حقيقتك نفسها .



هذا على هامش الاجابة ..



بخصوص التسيير ساتكلم عموما عن فكرة التسييير .وهي غير مرتبطة فقط بمنتدانا بل بفكرة تسيير المواقع عموما .



فكرة تسيير المنتديات ومتابعتها لا تاتي بين حين ولحظة ولا تشترى بل تكتسب مع الوقت مثلها مثل باقي الاعمال والمهن تكتسب الخبرة من التعامل مع التعلم والاطلاع فالاطلاع الواسع والبحث عن المعلومة يعطيك افكار ويعطيك قدرة وامكانية على التعرف وعلى الاظافة وعلى التميز .



والاستفسار والبحث والاستعانة بالخبرات فلا عيب ان تقوم بالاستفسار من اي احد عن شيء لا تفقهه فقد تعلم شيئا وتغيب عنك اشياء والكبر والترفع عن الاستفسار وطلب العون والتعلم هي افة الانسان ولن يتقدم خطوة في عمله اذا ترفع عن طلب العون والاستفسار ولو كان الشخص الذي امامك اقل خبرة وتجربة منك .خذها نصيحة مني -اطلب المعلومة ولو من طفل صغير.لم يخلق اي صاحب موقع ملما بكل امور التسيير والتقنيات اللازمة .ولكن هو حب التعلم والتمكن يساعد في التحكم والتسيير الصحيح .



وعلى المسير ان يكون ملما بتقنيات التحكم في الموقع فلا يمكن ان يتحكم في منتدى لا يعرف من لوحة تحكم ادارتها سوى الدخول والخروج وربما خرج منها ولا يستطيع الدخول في المرة الثانية لنسيان كلمة المرور مثلا .فهناك تقنيات يجب تعلمها واتقانها للحفاظ على الموقع وثبات استقراره وقوته .بالاظافة على التسيير لمضمون المنتدى وما يحتويه من اقسام واركان وطاقم اداري واشرافي واعضاء ومواضيع على المسير ان يكون واسع الفكر تفكيره مستقبلي بعيد الافق والامال يشارك رواد موقعه قدر المستطاع يقف على مشاكلهم ويحلها يرحب بالاقتراحات والملاحظات الفعالة القيمة والمهمة يقدم كل جديد ويساعد عليه يفتح موقعه لكل قيم ويغلقه عن كل سيء .يجعل موقعه لله وليس للشيطان يمارس فيه كل الرذائل والفواحش ويغري به الزوار من الشباب المراهق والصغير ويحمل اوزارا على اوزاره من خلاله .



ان ما يساعدني على التسيير واتحدث عن نفسي الان هو حجم المساحة الممنوحة لك في عملك فلا يمكن ان تقوم بعمل في مساحة مغلقة ومحددة والحمد لله الاخوة اصحاب المنتدى وثقو بي واعطوني مساحة لا باس بها في العمل وتفهم كبيرين وكنا ولا زلنا نعمل بتنسيق وتفهم واستشارة واحترام متبادل اساسه مصلحة المنتدى والاعضاء والعمل الان جماعي من مشرف الى اداري الى مراقب .عمل وجهد واحد مركز باذن الله . .



ما يساعد المرء على بذل المزيد كذك هو تعاون الاعضاء معي وتفهمهم ومودتهم تجاهي ولا اخفي انه بعض الاقتراحات كانت ناجحة من الاعضاء وتم اخذها بعين الاعتبار لهذا يجب على كل عضو ان يقدم اقتراحه دون تردد فالعمل الجماعي اساس النجاح واذا كانت الفكرة جيدة فلا يوجد سبب في عدم تطبيقها . .نفس الفكرة بالنسبة للانتقاد باسلوب حضاري محترم .اذ ان النقد اذا رافقه قلة الاحترام اصبح سوء خلق .





وكذلك المخيلة الواسعة فلا خير في عقل متحجر منغلق ضيق الزوايا وقصير الرؤية فاطلاق العنان للمخيلة والتفكير يخلق لك جوا من البحث عن الجديد دوما والبحث عن المتميز خاصة .



ان التسيير سواء كان الموقع او المنتدى لك شخصيا او ان تكون جزء من مسؤوليه وكلت لك امانة المساعدة في تسييره ومراقبته هو مسؤولية تحاسب عليها امام الله مثلها مثل غيرها لانك تعيش عالم حقيقي ولا يخدعك مصطلح عالم افتراضي ولايغرك انه مجرد منتدى لا يقدم ولا يؤخر لا والله انها مسؤولية وليت عليها كما يولى الراعي على الرعية .ان تحسن يحسن الله اليك وان تتعدى تحاسب على اعتدائك وان تعدل بين الاعضاء فهم بمثابة ابنائك وبناتك واخوتك واخواتك وحتى بمثابة اوليائك يؤثر عليهم تصرفك. ولو كان غلق موضوع فانه اذا كان الموضوع غير مخالف واغلقته فانك اعتديت مثلما يعتدي احدهم بغلق طريق امام سالك سبيل .



والامر سيان بالنسبة للعضو اذا تجاوزت ماهو ليس لك واعتديت وظلمت هذا المسؤول بدون وجه حق فاعلم ان ذلك تؤثم عليه وتحاسب .فتحضير الخوف من الله واتقاء عقابه اثناء تسييرك للمنتدى يجعلك محبوبا عند زوار موقعك محترما ومؤمونا .وطلب الجزاء بالخير يجعلك تبحث عن الخير داخل منتداك وتعين عليه وتكون رفيقا وتكون لينا لا تتسرع في الاحكام ولا تتصرف حين الغضب وتعفو وتصفح عند المقدرة ولا تسمح لمن يتعدى حدود الله ان يسرح ويمرح داخل منتداك .ولا تنشئ منتديات واركان لمعصية الله والحمد لله نسعى في منتدى اللمة الى عدم نشر الرذيلة والصور الماجنة والثقافات المنحرفة الدخيلة قدر استطاعتنا رغم اكتساحها اغلب المنتديات بل انه انشئت منتديات لذلك واصحابها تتثاقل ميزان سيئاتهم بها .وقد شهدت مواقع تاب اصحابها عن ذلك لما عرفو الحقيقة وعرفو ان الاثم يتبعهم وكل من سن سنة وعمل بها الاخرون فان له نصيبا منها وهداهم الله فاغلقوها ومنهم من جعلها للدعوة الى دين الله وسنة نبيه



ان الحرية عبر المنتديات ليست مرتبطة بصورة رمزية لمغنية ماجنة ولا توقيع لفنان منحرف يكافح ويخاصم العضو عند حذفها ويعادي الجميع حتى دعوة دينه التي تنهى عن التشبه واتباع هاته الاقوام .بل الحرية مرتبطة بالفكر الناظج والقويم والمفيد والمغير للحق والصحيح لا المغير والطالب للانحراف والغوص في مستنقع الرذيلة والكفر والانحلال الخلقي .



يتشوق كل عضو باللمة لمعرفة اخينا ابوفيصل في عالم الواقع هل يختلف ابوفيصل عن ابو فيصل امين اللمة؟



ابو فيصل في الواقع انسان ينسى كثيرا ويجاهد داخل منتدى اللمة ان لا ينسى لا رسالة خاصة ولا دعوة لموضوع ولا طلب ولا استفسار .ومن نسيته يعذرني بشدة ويتفهمني .



ابو فيصل شخصية واحدة ثابتة قد اكون طموحا اكثر داخل المنتدى ويقل ذلك خارجه .لان الطموح يلزمه طامحين لا اجد ذلك بجانبي ولكن في اللمة اجد ذلك وما اكثرهم وهذا ما يجذبني للاهتمام بالمنتدى ممكن اكثر من الاهتمام بامور اخرى .



ابو فيصل متسامح كثيرا بل غير مبالي لانه يعلم ان الله يرى ويعلم .لا اشغل نفسي بالمشاكل واحاول حلها بسرعة وفي وقتها لان ترك المشكل كما هو قد يجعله يتجذر وينبت فروعا اخرى انا في غنى عنها .والاشتغال بها يجعلك تمضي عمرك القصير في امور فانية واحيانا تكون تافهة يمكن حلها بكلمة واحدة او تصرف .وانا اتحاشى الوقع فيها قد المستطاع .



عدم النظام والترتيب يؤرقني وحالة مجتمعنا المتدهورة اخلاقيا وسوء المعاملات والمظاهر الاجتماعية غير الحضارية تنير نرفزتي العقليات المتحجرة التي لا تستوعب ولا تتقهم تتعبني وعندما تتعبني امسحها من ذاكرة الانشغالات .



ابوفيصل لا يدخن ولا يشرب القهوة هذا تصريح حصري على هذه القناة فقط.



مادرجة ادمانك على اللمة ؟



ادمان يجعلك تفكر في اللمة وانت عند الطبيب تعالج .وتفكر فيها وانت مسافر تفكر فيها وانت في العمل وتفكر فيها عندما تصحو من النوم هذه المعطيات وعليكم تقدير النسبة فنسبتها يلزمها تحليل دم من مختبر .



في مشوارك مع اللمة استرعى انتباهك شي فكرة موضوع عضو هل ممكن ان تطلعنا عليه؟



يسترعي انتباهي كثيرا الاعضاء والمفارقة في قولي اني انسى هو اني لا انسى صاحب العمل المميز ولو كان عضو جديد ثم يتدرج الى عضو مميز ويبقى عمله في ذهني .لا يمكن حصر ما شغل انتباهي في عضو او موضوع بحد ذاته لانها كثيرة ماشاء الله في منتدانا والحصريات كثيرة والافكار والمقترحات كذلك .غير ان ما يثير اهتمامي اكثر الى درجة اني اراسل العضو لاعرض عليه اي مساعدة او خدمة حتى يكمل فكرته .هي الافكار المميزة غير المسبوقة الحقيقية



اخرها وليس الوحيد ولا اظن الكثير يعلم بذلك وهو برنامج يعمل بعض الاعضاء في منتدى التصميم على ابتكاره وهو برنامج مساعد للفوتوشوب وهي فكرة العضو

mekkaoui sof

والحمد لله تم تصميم البرنامج بنجاح ونشره حصريا على منتدى اللمة وهذا بفضل جهد هذا العضو ومساعدة زملائه .وستجدون ان اسم البرنامج وشعاره كان من اقتراحي اشكره على قبول الاقتراح من طرفه لتعرفو ان الحلم دائما يتحقق وان ماقلته سابقا عن قضية الحلم هو حقيقة وليس ادعاء .

الموضوع من هنا



https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=267108



اللمة صارت أقسام كثيرة ومتنوعة ماهو اكثر اقسامهاالذي تشعرفيه بالراحة؟ولماذا؟





منتدى التصميم والابداع الفني

السبب احب الفكرة وتطويعها واخراجها لعمل متقن وفي منتدى التصميم رغم عدم اهتمام اغلبية الاعضاء به ولا حتى تشجيع رواده المساهمين فيه الا نادرا وانا ادعو الاعضاء بعمل جولة في كل مرة لتشجيع هؤلاء الرواد المصممين فحقيقة ما يقومون به من افكار وتصاميم ومساعادات للاعضاء في التواقيع وطلبات المواضيع عمل يستدعي التقدير والثناء .بمجرد ان عضو يطلب تصميم توقيع ثم يلبى طلبه فانه لا يعاود الرجوع الى هذا المنتدى وهذا ليس جيدا .



لا يعلم الاغلبية ان هناك رواد يتفنون في الاخراج سواء فيديو اوفوتشوب او برامج فنية معقدة اخرى متنوعة هؤلاء المصممين لو كانو في بلد يقدر المواهب والفنون لتم الاعتناء بهم وعدم تهميشهم بل مكانهم في العمل يكون حاضر ومتوفر خصوصا في اعمال الاشهار والاعلانات والمعارض والمطبوعات وغيرها .



اعجابي بمنتدى التصميم لا يغطي عن اعجابي بباقي المنتديات والاركان المهجورة مثل ركن بوح القلم الحر ومؤخرا ركن الحصريات في المنتدى العام الذي يستلزم اهتمام اكبر لانه نتاج عمل اسبوع من غير نقل ساقوم بمتابعته بنفسي بعد رمضان بحول الله .كذلك منتدى الطبخ واعمال الفتيات والسيدات المشكورة فيه .وكل منتدى وركن فيه الابداع والفكر والابتكار المميز اجد فيه راحتي فمهمتي هي البحث عن هذا التميز ومساعدة اصحابه .على ابرازه .



كيف ترى مستقبل اللمة في ضوء الحاضر؟



الصراحة جزء من النجاح وبكل صراحة واختصار مازال غامضا .ولامنح التفائل تفائلا ولا اخذله فهي تسير بجانب الخط الذي يجب ان تسير عليه وليس فيه تماما .يعني مثلما نقول بالدارجة خاطية الطريق وتمشي في البيست .



المعطيات الحاضرة هي ما تحدد مستقبل المنتدى والان المعطيات متوسطة ولكنها في طريق التحسن رويدا رويدا سيكون للاعضاء الجادين والواعون بالاهداف وبالمسؤولية فضل في رسم مستقبل المنتدى وبفضلهم تحدد قيمة المنتدى الحقيقية وتاثيره في عالم المنتديات والمواقع .فعضو ليس له هدف او مشروع لا يمكن ان يقدم شعرة للمنتدى بل ممكن يكرس مذهب السلبية في التواجد



رغم الالتزام والجدية لكن وراءها شخصية مرحة تتقبل المزاح كيف توافق بين الشخصيتين أو بمعنى أصح بين الصفتين؟



نا في الاصل انسان امازح كثيرا وشخصية تحب الفكاهة والطرفة المحمودة وقد كنت في دراستي كثير المزح ولا تخلو طاولتي من التجمعات والضحك والمرح مع الزملاء وحتى الاساتذة .غير انه مع تقدم الانسان في العمر ودخوله في سن الجدية والعمل والمسؤولية وانشغاله بحاله ومستقبله تقل لديه روح المزح ولكن لا تختفي وتبقى تلك الصفة تصارع من اجل البقاء وهذا يظهر عندما يتوفر المكان والزمان المناسب .



انا ابتسم واضحك عندما اتابع مواضيع بعض الاعضاء الطريفة والردود خصوصا في منتدى واش راك تهدر المخصص ليوميات الاعضاء فالانسان الجزائري بطبعه صاحب طرفة وهذا ما ينعكس على المنتدى احيانا .



يوجد اوقات تستلزم الجدية واخرى تستلزم روح الدعابة والنكتة .اذا استعملت كلاهما في غير موضعها تكون انسان غير ناضج .



تصلك الشكاوي ممن تكون اكثر من الشباب ام البنات ولم في رايك؟



النسبة متساوية يقصدني كل من لديه مشكل او استفسار وانا ارد حسب صلاحياتي وقدرتي ومدى اطلاعي ولا اعد احدا مالا استطيع واتعامل ذكرت سابقا مد يد العون بالمقدور عليه وارشاد العضو حتى ينتهي المشكل والاستفسار



كما تصل اقتراحات وافكار تجديدية كيف تنظر اليها؟



اقتراحات توجه لاصحابها المعنيين يوجد افكار يمكنني التعامل معها وتحقيقها بالتعاون والتنسيق يسعدني ويحمسني اي فكرة او اقتراح يعود بالفائدة ويكون قيم وهام غير انه لي حدود في عملي يوجد مثلما ذكرت سابقا لا يجب على الانسان ان يترفع على الاقتراحات والافكار مهما كانت اذا كان ممكن تحقيقها فهذا جيد واذا لم يكن بالوسع تحقيقها فقد اجتهد صاحبها وعليه مني واجب الشكر والثناء وعليه تفهم الرفض مثلما يتفهم القبول .والرد بالقول الحسن افضل وسيلة لبلوغ ذلك .



ما احسن شي وقع لك في مشوارك مع اللمة؟



من اجمل الامورالتي اعتز بها هو وضع الثقة في شخصي من طرف اصحاب المنتدى والاعضاء واختياري ضمن الطاقم المسير للمنتدى .وهذه مسؤولية افتخر بالقيام بها لاني في خدمة ابناء بلدي واصدقائنا العرب بواسطة هذا المنتدى



حدثت لي اشياء جميلة وسعيدة في اللمة وصدقيني كل ما يراسلني عضو يشكرني على تقديم خدمة وجلاء مشكلة ويدعو لي بالخير احس بالسعادة والارتياح .فرحت يوما ليس بعيد لموضوع تهنئة بمناسبة تزامن يوم ميلادي في ذلك اليوم واسعدني ماوجدت فيه من مشاركات فلا شيء اسعد عندي من ان يكون الناس راضون عنك ويحبونك ويقدرون عملك وجهدك في المنتدى .وهذا مفتاح لرضى المولى عزوجل .



وأكيد أخونا يستحق ذلك وليس رأيي بل رأي الجميع

مارايك في قناة اللمة الجزائرية كمشروع دائم مع التطوير ؟



اذا تقصدين قناة اللمة على اليوتوب فهذا مشروع يلزمه طاقم متابع له ويكون مهتم وعارف بمجال الفيديو والمونتاج يمكنك مشاهدة قناة الشروق اليومي كنموذج لما يمكن ان تكون عليه قناة اللمة .الاعمال الجيدة بلزمها عزم ومتابعة واصرار وهذا المشروع يفقد لكل هذه العناصر لهذا فهو يراوح مكانه للاسف .اتمنى ان يجد ايد مختصة لابرازه والنهوض به كمساحة اخرى بالصوت والصورة تكمل مافي المنتدى من نشاطات واعمال واهتمامات وتطلعات



وكلنا أمل في خلق قناة فعالة تكون بوابتنا التي نطل بها على الآخرين

مشرف او مشرفة له ها دور بارز ؟



كل المشرفين والمشرفات لهم دور بارز ومكمل لعمل من سبقهم فلا ننسى عمل وجهد من كانو قبلهم والاشراف عملية تداول بين الاعضاء لخدمة وتقديم الجديد والمميز للمنتدى .يمر المشرف بمرحلة اولى وهي مرحلة بذل الجهد الكبير والحماسة في ابراز عمله وتقديم ما يطمح اليه .في قسمه حال تعيينه .فيندفع للبذل والعمل داخل قسمه .



ثم كطبيعة اي انسان مستوى الحماسة ينخفظ لاسباب تخص المشرف وهنا تتدخل الادارة لتغيير هذا المشرف اذ انه يستلزم كعادة وطبيعة جميع المواقع والمنتديات تغيير الطاقم كل مرة لبعث روح ونفس جديدة وحيوية للاقسام والاركان بتعيين مشرف جديد متحمس .وجاهز للانطلاق واكمال المسيرة لزميله .ولا يعني تعيين مشرف بديل لمشرف ان الاخير تم الاستغناء عن خدماته ولكن كما قلت عملية الاشراف هو تداول على المسؤولية يوجد العضو الذي نفسه طويل وقدرته كبيرة على المواصلة ويمكن لن يرتقي في مشاوره مراتب اعلى لاثبات قدرته للجميع وكفائته في التسيير .ويوجد عضو نفسه وجهده قصير لا يستطيع بذل المزيد ويكون مشواره في المسؤولية قصير. يمكن ان يعطي ويبذل وهو من دون مسؤولية اكثر من ان يكون مسؤول ومرتبط .وهذا ما لاحظته كثيرا اذ ان المشرف عندما يجد نفسه خارج المسؤولية سرعان ما يعود الى نشاطه المسبوق ويبدئ في الكتابة و الابتكار لانه يجد وقت وفرصة لم تتوفر وهو مقيد بمسؤولية متابعة الاقسام ومراقبتها التي تاخذ وقتا وجهدا اكبر .



لا يوجد مشرف او مشرفة محدد يوجد 3 مستويات اراهم وهو مستوى عالي ومستوى عادي ومستوى متدني وهذا الاخير من يصل اليه طبعا يتم استبداله .كل المشرفين يتفاوتون حسب القدرة والاستطاعة والوقت لان ما يقومون به هو عمل على حساب الوقت والراحة .واحيانا على حساب الدراسة والعمل .



كما لا ننسى ان القسم الذي يشرف عليه كل مشرف يلعب دور في ابراز مشرفه .فيوجد اقسام مهجورة وروادها قليل وفيه مشرفين اكفاء ومقتدرين لا يعني عدم بروزهم لشخصهم او لقلة نشاطهم ومستواهم ولكن طبيعة القسم تفرض عليه البروز او الاختفاء وكل مشرف ونشاطه وجهده في ابراز قسمه ومنافسة الاقسام الاكثر شيوعا .يوجد منتديات اكثر ارتياد بطبيعة الحال سيكون مشرفه بارز وهذا يفرض عليه مسؤولية اكبر للعطاء وبذل الجهود اكثر . ويوجد منتديات اقل ارتيادا من واجب الاعضاء مساعدة ومساندة هذا المشرف والاخذ بيده وتشجيعه ليكون قسمه من مصاف الاقسام الاكثر اقبالا ويبقى تفاعل العضو مع المشرف هو الوسيلة لذلك فالعضو السلبي غير المتفاعل مع نشاطات الاقسام يساهم في طمس الجهود وتثبيط عزيمة المشرف .بينما تجده الاول في حال التهجم وانتقاد المشرف بوجه حق وبدونه واحيانا التطاول عليه .





على أي اساس يتم انتقاء المشرفين؟ خاصة ان الكثير تشده الفكرة



للعلم فقط تعيين المشرفين او تنحيتهم ليس من صلاحياتي يمكن يكون ترشيح لعضو وتقديمه للادارة ولكن ليس تعيين مباشر من طرفي اذ ان العمل تشاوري جماعي .من اهم الصفات التي اراعيها شخصيا و يجب ان تتوفر في المشرف هي الثقة والالتزام والرزانة ثلاث صفات اجدها الاكثر وجوبا توفرها في العضو .بالاظافة الى الفعالية في مواضيعه ومشاركاته وطريقة تعامله مع الاعضاء وسيرته الطيبة .احترامه وتقديره ومراعاته الى قرارات المسيرين والالتزام بها من اجل تنظيم وضبط المنتدى اكثر ومساعدتهم على ذلك .كما ان التخصص والاهتمام بقسم معين يساعد على اختيار العضو للاشراف عليه فكلما كان مختصا وعلى دراية واسعة بقسمه كان تعامله فعال ومثمر .طبعا هذه الصفات تتوفر في الاف الاعضاء ولكن لا يمكن تعيينهم جميعا تختار الادارة مجموعة قليلة حسب اللزوم وماتراه مناسبا في وقته العضو يكون تحت التجربة ممكن يخطأ ويصيب ولكن مع التعلم والتوجيهات والاستشارات يستطيع فهم طبيعة عمله والتحكم فيه .في اي منتدى يطمح الجميع للاشراف وهذا حق بل وواجب للمساعدة على رفع مستواها ولا تعني اقدمية العضو ولا جنسه او جنسيته في ذلك شيئا اذ انه ما ان تتوفر اغلب الصفات التي ذكرتها من جهتي شخصيا في اي عضو فيحق له تسلم المسؤولية ولكن كما قلت لا يمكن تعيين الالاف منهم .يبقى معمل العمر والمستوى الدراسي يرتبط حسب نوع القسم المشرف عليه يراعى جانب السن الناظج الرزين والمستوى الثقافي والمعرفي المقبول .حسب ما تقتضيع مسؤوليته في قسمه .فلا يمكن تعيين مشرف غير مطلع على العلوم والمعرفة ولا يهتم بها في منتدى المعرفة مثلا وكذا الرياضة والسياسة وغيرها ..ان مهمة الاشراف ليست سهلة كما يتوقعها الاغلبية وليس مجرد عملية نقل وحذف وغلق ومراقبة للمواضيع بل هي مسؤولية نبيلة كمسؤولية المرشد والدليل في السفر فهو يسهر على خدمة الاعضاء ومساعدتهم وعلى تنشيط القسم وتعميره بالمفيد والقيم والمميز دائما ما يقدمه للمنتدى امر عظيم يجزيه الله عليه على قدر اجتهاده كما انه يحاسبه على قدر عمله .والحديث النبوي الشريف يقول .



....فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ....





مالذي يزعجك فيهم ؟لأننا بصراحة كثيرا مانستاء من بعضهم



لا يزعجني في احد شيء سواء عضو او مشرف فنحن نعيش في مودة واحترام وتقدير وتعاون ومراعاة للبين - تبقى هناك ملاحظات يتم العمل بالتنسيق جماعيا على تحسينها او تصحيحها فالانسان يخطئ ويصيب مهما كان ولا احد معصوم من الخطأ بالطبع .والحمد لله مشرفي اللمة الجزائرية لن تجد مثلهم في باقي المنتديات اناس طيبون وسلسون في التعامل مراعون جدا ومنظبطون نشطون وهمهم فعلا وقولا رقي اللمة وايصالها الى اعلى المراتب .اشكركهم على ما يقدمونه من جهد وسهر مجاني الاجر عند المولى عزوجل نحن لا نستطيع مكافئتهم سوى بالشكر والثناء والمساعدة والتقدير والتعاون معهم جميعا من الادارة الى العضو الجديد بمراعاة عملهم الشاق والمرهق .فالمشرف حارس المنتدى الامين الذي يتوجب منا كل التقدير والاحترام



كيف ترى مسابقة رمضان هذا العام؟



الجديد في مسابقات رمضان هذا العام هو تقديم مسابقتين جديدتين واحدة للطبخ الرمضاني مقدمة لفتياتنا وسيداتنا كما انه للرجال نصيب فيها باي طريقة .والمسابقة الثانية المميزة وهي المسابقة اليومية التي تنطلق من وقت العصر الى غاية موعد اذان المغرب ينشغل فيها الاعضاء بالاجابة عن الكم الهائل من الاسئلة المتنوعة .احيانا اقدم حصص استثنائية تصب الاسئلة كلها حول موضوع محدد مثل تاريخ فلسطين المحتلة وخصصت كذلك يوم للحروف العربية ويوم لعالم الحيوان وكل مرة اسعى ان يكون كل يوم مختلف عن الباقي قدر المستطاع وهي مسابقة تتميز بالسرعة والبديهة تتطلب انتباه وتركيز كل اجابة يتحصل صاحبها على 5 نقاط ويمكنه تحقيق اكبر قدر من النقاط طوال المسابقة قد تصل الى 50 نقطة تميز شرفية هي الصراحة مرهقة لي شخصيا لانو تستلزم انتباه للدود السريعة الاولى مع متابعة المشاركات والاستفسارات داخلها وتقديم المعلومات الاظافية لكن عند نهايتها احس بالرضا والسعادة مع من تواجد فيها في جو يسوده الفائدة مع التسلية والمودة مع الاحترام ونفترق على رضا المولى ضاربين موعدا ليوم جديد . .



حرصت على ان تكون المسابقات الاربعة .وهي المسابقة الكبرى والمسابقة الاسبوعية واليومية ومسابقة الطبخ ان تكون رسمية منظمة ومتابعة جيدا بدل فتح المجال لعدة مسابقات عشوائية لا تكون متابعة جيدا وتختلط الامور داخل ركن المسابقات مثلما حدث العام الماضي .حيث حرصت هذه المرة على عدم تكرار التجربة وابقاء مجال طرح المسابقات من اختصاص المنتدى فقط والنتيجة كانت ممتازة واكثر تنظيما ..كما اني وقفت على مسابقتين الاولى في منتدى الصور والاخرى في منتدى التصممي لمشرفيها بارك الله في جهودهم وهي تحقق نجاحا مقبول ومرض



من المشرفين الى الأعضاء فالى أي حد ممكن يصل غضبك واستياؤك من عضو او موضوع؟



استاء للمواضيع التي تحتوي على بذاءة وقلة ادب واحترام او تعدي على المولى عزوجل وعلى الدين من خلال الاعتداء على رواد المنتدى فوضع مثلا صورة غير محتشمة او الفاظ نابية هو اعتداء على المولى عزوجل واعتداء على نفس كاتبها اذ انه يحملها ذنوبا واثام لا يظن انه عندما يضعها في منتدى فلا يطلع عليها الله فالله مطلع على كل دقيقة وكبيرة نفعلها وكل همسة وحركة ومحاسب عليها عنده عزوجل .وبطبيعة الحال مصيره ومصير موضوعه هو الحذف كعقاب عبد بسيط في انتظار عقاب رب العباد .



عضو او عضوة استرعى انتباهك بالايجاب اوالسلب ؟



هم كثير جدا من خلال الردود والمواضيع والافكار والاقتراحات وطريقة التعامل والنقاش يتوفر منتدى اللمة على جيش من المميزين والكتاب واصحاب الهوايات المختلفة والاهتمامات المتنوعة في شتى المجالات قد يظهر لنا منهم فريق وقد يغيب اخر لاسباب عدة منها ممكن يكون العضو جديد ويطول مدة اثبات وجوده ومكانته بين الاعضاء النشيطين والمعروفين في كامل المنتدى اذ انه يوجد اعضاء جدد يقدمون مواضيع رائعة تسترعي الانتباه والمتابعة غير انها احيانا تطمسها تهافت اغلب الاعضاء على مواضيع اعضاء



معروفين ومشهورين سواء الموضوع قوي او ضعيف .يوجد اعضاء يستسلمون من اول لحظة ويوجد اعضاء يجاهدون ويجتهدون لاثبات قوتهم ومكانتهم سرعانما يكتب اسمه في قائمة الاعضاء بجدارة وتمكن الذين نفتخر بانتسابهم معنا في اللمة .



ابحث دوما رغم كثرة المواضيع والافكار وقلة حيلتي ووقتي عن تشجيع هذه الفئات النشطة والمفيدة التي تقدم مساهمات قيمة وهامة واود دائما ان اكون مشجعا برد او بتوجيه او اعانة لكن ماذا افعل مع انشغالي وانحصار وقتي وجهدي في عدة امور داخل المنتدى تجعلني امر على المواضيع سريعا وما اكثرها وماكثر اقسام المنتدى الواسعة .هذا يستوجب عملا جماعيا فرؤية عضو لرد او تشجيع لطرف من الادارة يزيده اصرارا ودفعا لتقديم المزيد ولا انسى اني كنت اساهم بالمواضيع ويسعدني ان اجد من ظمن المشاركات مشاركة لاحد مسؤولي المنتدى اذ انها تعتبر لفتة طيبة ومشجعة للعضو .ودائما انصح اخواني المسؤولين بتشجيع الطاقات والرد على مواضيعهم قدر الامكان .وتخصيص وقت معين للرد على المواضيع .احيانا اعزم على تخصيص وقت للرد على المواضيع ولكن تلحقني رسائل وطلبات تجذبني لمتابعتها لاجد نفسي في الاخير بدون ردود في المواضيع -يوجد مواضيع تستوجب نقاش جاد ووقت للرد عليها على قدر ما فيها .وهذا احيانا يكون صعب. تحقيقه الا في وقت الفراغ من مشاغل المنتدى وتكون الفرصة سانحة للردود المواضيع السلبية لا اوليها اهتمام سوى بالتصرف فيها وابعادها عن واجهة المواضيع لانها تسيء للمنتدى واعضائه ..اذ انه من الواجب تعزيز الايجابية وليس تكريس السلبية .



ماالذي يهمك في العضو يعني كيف تكون علاقتك به وماالذي يحدد هذه العلاقة؟



ما يهمني في العضو المنتسب للمنتدى باختصار هو ما يقدمه من مساهمات للمنتدى وللاعضاء وللمنتديات الجزائرية والعربية اجمالا فالعضو يكون يجب ان يكون مفيدا داعيا للخير ناهيا عن المنكر .اينما حل يصيب بالفائدة والخير والعلم والمنفعة والمساعدة .وسيجدني معه في نفس الخط اعينه من مكان مسؤوليتي قد الامكان والصلاحيات وتبقى حدود الاحترام وحسن المعاملة هي ما تحدد علاقة كل شخص مع الاخر .فالشخص المحترم لنفسه قبل غيره والذي يعطي قيمة لنفسه قبل غيره سيجد الناس كلها محبة له ومحترمة لشخصه ومقدرة لاعماله الطيبة التي يقدمها في كل مجال وفي كل مكان وزمان



متى تحس نفسك فريد وليس ابو فيصل ؟



لا انسى ابدا اني ابو فيصل فتعاملي مع الجميع سواء خارج او داخل المنتدى المنتدى هو تعامل شخص ابو فيصل صاحب عائلة ومسؤولية اسرة واولاد وله حدود يحرص على اقامتها دوما في العلاقات .صحيح الانسان المتزوج صاحب المسؤلية من الارهاق وتعب المسؤولية احيانا يتذكر ايام الحرية المطلقة والعزوبية واللامسؤولية لكن لا استرجع تلك الذكريات الا عندما التقي صديق عمر قديم او اتواجد في مكان كنت ارتاده كثيرا في السابق مع الاصدقاء والاصحاب .ويبقى البرزخ بين فريد او ابو فيصل قائم والانسان يعيش اليوم الذي هو فيه ولا يعيش اليوم الذي انتهى زمانه ومكانه





اللمة زهرة ترعاها باهتمام صف علاقتك بها



وصفتي اللمة بالزهرة وفي الحقيقة اجدتي اختيار الوصف وتعاملي معها على هذا الاساس لا انسى الايام التي كانت تغيب فيها اللمة وتنقطع عنا كيف ان الانسان يفتقدها ويحس بتشتت برنامجه اليومي اذ ان عالم الانترنت يصبح مظلما بدون اللمة الجزائرية ولا يطيب البقاء في اي موقع غيره سوى لبضع دقائق بينما بقائي في اللمة يدوم لساعات وساعات واحيانا لنهار كامل عندما اكون في صدد تحضير او متابعة امر ما في المنتدى قد تصل الى السماح في مصالح شخصية للانتهاء من ذلك الامر .فانا معادلتي صعبة ومقلوبة .فانا اتفرغ من منتدى اللمة الى حياتي الخاصة ولست اتفرغ من حياتي الى منتدى اللمة .عندما تكون عضوا منتسبا لمنتدى فعال وتجد فيه راحتك ومبتغاك فانك تقدم له كل ما تستطيع وتخصص له مكانة في برنامج حياتك ومكانا في قلبك فالمشاعر التي نحس بها اتجاه اللمة ويستغربها البعض وقد لا يسيطر عليها البعض الاخر ليست مشاعر موجهه للمنتدى كصورة او تصفح مواقع بل موجهه الى مضمونها وجوهر مواضيعها ومشاركاتها وافكارها وما فيها من شخصيات نحتك بهم وبطباعهم نقيم علاقات وطيدة معهم .حرصنا على التجمع في مساحة حرة ومجهزة بتنظيم يناسبنا نجد راحتنا فيها نجد فيها اهتمام المتلقي وانتباه المهتم وتوجيه الناصح ومساعدة الخبير نتبادل فيها المعارف والفوائد والاهتمامات والمشاعر وحتى المصائر كل هذه العوامل واكثر كل حسب مقصده تساهم في خلق شبه شخصية تتمثل في منتدى .فحبنا للمنتدى وكانه حب شخص لشخص نسعد عند لقائه ونحزن عند فراقه نفتقده في الغياب ونستانس به في الحضور .



هي فعلا زهرة علينا الاهتمام بها في كل الفصول حتى يبقى منظرها جميل وجذاب ورائحتها عطرة وزكية .فكل موضوع وكل عضو في المنتدى هو برعم يتفتح ينشر الرائحة الطيبة والمنظر الخلاب يتخللها اعشاب ضارة رائحتها نتنة نقضي عليها ونقتلعها حتى تبقى الزهرة متفتحة في ابهى مظهر واحلى مشهد .



تخيل نفسك بعيد عن اللمة لمدة كيف يكون شعورك؟



افتقاد المنتدى عشناه وجربناه سابقا وكان شعورا سيئا وبائسا اذ لا يمكنك الصبر على افتقاد شيئا ما كان معك كل يوم .اللمة بمثابة ذلك الكنز القيم الذي تحرص على الحفاظ عليه فقدانه بمثابة فقدان كنز وتضييعه من بين يديه .



واما غيابك عن المنتدى لساعات او ايام فبمثابة ابعاد شخص ما عن شيء يحبه لوقت فسرعانما تجتاحك مشاعر الاشتياق والحنين اليه لتعود سريعا مهرولا تشحن عاطفة الانتماء والحب منه كل مرة



هل من تجديد او تحديث في اللمة ؟



اللمةكانت تعاني في السابق مع الاستظافات ومشاكلها التي لا تتوقف وهذا سبب من اسباب تراجع المنتدى امام باقي المنتديات الكبيرة وكلما قام الاخوة اصحاب المنتدى بخطوة الى الامام ارجعهم اصحاب الاسظافات خطوات للوراء .وقد كلفت هذه التوقفات والتحويلات من مستظيف لاخر مبالغ مالية تحملها الاخ محمد مؤسس المنتدى على كاهله في كل مرة وبما ان الاخ محمد حريص على بقاء اسم الموقع بارز وحاضر فقد حزم امره وقام ببذل اموال جديدة لاستئجار سيرفر خاص قدرته كبيرة يتم التحكم فيه شخصيا دون الاستعانة بمستظيف اذ انه يمكننا ان نأجر مساحات لمواقع اخرى من خلاله .وبهذا انتهى مشكل الانقطاعات والخوف على الموقع من النصب والاحتيال وباقي المشاكل .



وهذا هو اساس ثبات الموقع الحقيقي القوي .كذلك يوجد اتصالات من شركات اعلانية تود التعاقد مع موقعنا واخرها كان من شركة فرنسية تكون الراعي الرسمي لموقعنا وتتكفل بكل مصاريفه .



عملية ترقية المنتدى للاصدارات الجديدة للجيل الرابع تم الحديث عنها وطرحها سابقا وهي متوقفة حاليا اذ ان اصدار الجيل الثالث ثابت ويفضله كثير من اصحاب المواقع المتخصصة .وهو امر تقني يرجع للاخ فتحي فني المنتدى والقائم على اموره التطويرية والتقنية .



بخصوص استايل اللمة هو اختيار ثابت تلجئ الكثير من المنتديات الى تغيير حلتها مرة ازرق مرة اصفر مرة مزخرف مرة لا ادري كيف نحن في منتدى اللمة يهمنا الاستقرار وسرعة التصفح وعدم مواجهة المشاكل اثناء تصفح رواد المنتدى ومنظر المنتدى المريح للاعين



يمكننا تركيب عشرات الاستايلات المزخرفة والمزركشة كل مرة وبكل الالوان غير ان هذا الستايل الحالي ثابت وهو مثلما نقول من رموز الدولة اللماوية اذا صح التعبير .يعني مثل العلم .



نسعى دائما لخلق منتديات واركان تخدم الاعضاء والزوار من بعيد وكلما تستدعي الحاجة انشاءها لا نتوانى في ذلك فهدفنا تعميم الفائدة وتغطية كل جديد ومفيد من اخر الاظافات هو .ركن تـاريخ الشعوب والحـضارات الانسانيـة التابع لمنتدى العلوم والمعرفة .وهو جديد كلية .يختص بكل اسرار الدول القديمة والحديثة و الحضارات ودراسة تاريخ الشعوب الانساني .للمهتمين بالتاريخ وفروعه العديدة .



كذلك تم تجهيز منتدى التحضير لشهادة البكالوريا 2011



ليكون حاضر للموسم الدراسي الجديد .ويكون عون للطلبة رواد المنتدى .



وانشاء منتدى الماستر في القسم التعليمي تابع لمستويات التعليم العالي .والاستعانة باعضاء يشرفون على القسم لهم معرفة وخبرة لتقديم خدماتهم للطلبة قدر المستطاع .



الجديد في القسم الرمضاني لهذا العام هو ركن صح فطوركم -كوزينة جزائرية .كهدية لربات البيوت والفتيات على ما قدموه ويقدموه في منتدى الطبخ من مساهمات رائعة تجعل من منتدى الطبخ محط اعجاب واقبال للاعضاء والزوار يبرهن فيه على علو كعب الطبخ الجزائري ما بين المطابخ العربية المشهورة .تحية مني الى من يساهمون في هذا المنتدى .كما تم فتح اركان الحصريات لكل ركن فيه كتشجيع.



ركن المواضيع الحصرية -اقلام خاصة ركن مهم وله مدة غير بعيدة مساحة حقيقية لابداع القلم الحر يفتح اروقته لكل عارض وكل مبدع بالحرف والكلمة .ايمانا منا بضرورة تشجيع الكتابة عبر المنتديات والتخلص قليلا من افة النسخ واللصق وسرقة العمال ونسبها لناقلها .



في الاخير الكل يعمل جاهدا لتحقيق افضل خدمة للاعضاء وتقديم واجهة منتدى احترافية واقسام هامة واركان مفيدة وافكار مميزة نتميز عنها دائما وابدا .



قد لاتتصور مقدار سعادتنا كأعضاء باللمة واخوة واشقاء بتشريفك لنا في هذا اللقاء الشيق وسعادتي أنا شخصيا لاتوصف لانك لبيت الدعوة واتسع صدرك لنا



فهل من كلمة أخيرة .





كلمة اخيرة قد اكون اطلت الحديث ولكن اردت من خلال هذه الفرصة التي قدمتها لي الاخت والعضوة المثابرة ياسمين عنابة اشكرها جزيل الشكر واشجعها على المزيد من العطاء والتميز والمساهمة في اللمة الجزائرية

في الحقيقة انا من مسجلي عام 2008 واللمة تاسيسها كان في 2005 وانطلاقتها الفعلية المؤثرة كان في 2006لان كل شيء تم انجازه قبل 2006 ضاع .بحكم اني اطلعت كثيرا على ماض اللمة وكونت فكرة واسعة عن الفترات التي سبقتني من خلال المواضيع المتوفرة حاليا ومن خلال الاعضاء القدماء ومن خلال مؤسسي الموقع .يعني تقريبا دراسة للمنتدى منذ تاسيسه الى الان احس اني كنت حاضرا مع الاعضاء الاوائل كاخي حسان الذي ما زال يظر مثلا في الوفاء والحب للمنتدى والاستمرارية في العطاء والخير وقد كانت ليمعه جلسة في بيته تحدثنا مطولا عن اللمة وكانت الجلسة ممتعة ومفيدة .تساليني عن شعوري حول حالها الان انا ساتحدث بصراحة فهو طبعي وارجو متابعة حديثي باهتمام ولا تنزعجو من طوله فالفائدة في مدلوله وتواجدي في اللمة طويل وعريض لا يمكن اختصاره ساحوال ذلك قدر المستطاع .منتدى اللمة امثله مثل العملاق النائم الدي يحتاج لمن يوقضه ويستغله طبعا عملاق ليس بمعنى وحش ولكن عملاق بالكم الهائل والمخزون من طاقات الشباب الجزائري داخل او خارج الوطن وحتى الشباب العربي المحب للجزائر وشعبه وكل ما يخصهطاقات ومقدرات وهوايات واحلام وامال تحتاج فعلا لمن يمد لها يد العون وهذا لا يفرق بين المنتدى وبين حياة الشباب في البيت والشارع والعمل وحياته الخاصة وعلاقته بحكومته والمنظمات والجمعيات .اتدكر يوما اني افصحت عن امل وطلب امام اخوة هنا في المنتدى ان نؤسس جمعية جزائرية باسم المنتدى تمارس نشاطها الشباني وتنظم الى باقي الجمعيات الشبانية تساهم في رفع مستوى الشاب الجزائري وتبرز طاقاته واماله وتكون له مرجع ومعين في نفس الوقت وتفرض وجودها في المجتمع الجزائري بنشاطاتها الشبانية التي ستتطور مع الوقت وتكبر وتبرز في الساحة كل بمجهوده .وهذا لا يتحقق الا بالعمل الجاد والكفاح الطويل والصبر والثبات عند العقبات .طبعا الفكرة كبيرة وضخمة ولاقت استحسان ولكنها لم تلاقي وقفة ومتابعة كبيرة واهتمام وتصميم جاد .مثلها مثل امال الكثيرين في منتدى اللمة يبحثون عن الفرصة وعن منفذ حر وواسع يمارسون فيه ما يحبونه وما يتقنونه ... كواحد من اوفياء اللمة ابذل قصارى جهدي وعلى حساب امور كثيرة حتى اقف واكون مع اعضاء ومحبي اللمة الجادين رغم ما ينطبق عني مثل العين بصيرة واليد قصيرة الا ان مفهومي للمنتدى ممكن لا يتطابق مع مفاهيم الكثيرين .ويبقى كل شخص ومفهومه الشخصي لطبيعة تواجده في المنتدى .يوجد من رواد وافراد اللمة اقصى ما يراه في سبب تواجده في اللمة التعارف والمرح وفي التعرف على فتيات او تتعرف الى فتيان او كسب صداقات للحاجة واخر يرى سبب تواجده في التعلم والمعرفة وكسب الخبرة والتباحث والنقاش مع الاخرين وفتح عقله وقلبه لمن يسمعه ويساعده ويوجد من يرى تواجده في الوصول الى اعلى المراتب والنجوم وهذا دافع جميل لانه يحفز على العطاء وبذل المزيد من الجهد المفيد والقيم .يوجد منتسبين من ازواج وزوجات له حرمتهم تواجدو لمنفعة خاصة ولهم مساحة خاصة تحترم خصوصا السيدات ويوجد من يرى انه لو يتحصل على رتبة مشرف او مراقب او اداري فهذا اسمى الغايات وله حق في ذلك ويوجد من يرى سبب تواجده هو استغلال ما يصل اليه حسب ما يقتضيه فكره الخاص لا حسبما يقتضيه ويفرضه المنتدى عليه فالانسان يؤثر ويتاثر يؤثر بفكره ويتاثر بافكار الاخرين فاذا كان لا يتقبل سوى فكره فهذا سيؤثر على المنتدى وعلى البيت وعلى المؤسسة فهذه قاعدة صلبة واساسية .اما عن نفسي مادمت المهتم بالاجابة عن سؤالك فانا ارى سبب تواجدي في اللمة هو مد يد العون للجادين واستغلال صلاحياتي الممنوحة لي من طرف اصحاب المنتدى للعون والتسهيل على كل منتسب للمة الجزائرية وتجاوز العقبات والصعوبات في التعامل مع المنتدى خاصة لقليلي الخبرة بالمجال وتمهيد الطريق امامهم لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم واستغلال امكانياتهم في شتى المجالات .سواء كتابة او رسم او تصميم او طبخ او سياسة او رياضة او تصوير او تنافس في مسابقات او اي نشاط فيه الفائدة ويعود لصاحبه وللمنتدى وللاعضاء بالفائدة .وهذا هدف جميع مسيري المنتدى ان شاء الله والقائمين عليه يدا بيد .احيانا اقف امام اعمال وانجازات اعضاء فاود لو يكون بجانبي فاحضنه واهنئه وابارك له على العمل والمجهود فاعمل ما بوسعي للرد على موضوعه وتشجيعه رغم ضيق الوقت والمشاغل داخل المنتدى .فافكر احيانا في تخصيص ايام للرد على هاته الاعمال احيانا افي بالوعد واخرى لا اتمه لان تنفيذ طلبات وانشغالات الاعضاء هي كذلك تشجيع وواجب وحق لهم مني فعندما افتح صفحة موضوع للرد عليه تفتح امامي عدة رسائل وطلبات وتبليغات فاذا اجلتها ضاق خاطر اصحابها وضنوه تهميشا واذا انشغلت بها ضاع حق صاحب الموضوع بالرد وكلمة تشجيع وهذا ما اعاني منه حقيقة في المنتدى .الانشطار بين حبي واهتمامي بمتابعة الاعضاء واعمالهم وانجازاتهم وبين متابعة تسيير المنتدى ومراقبته وتلبية طلبات والرد على استفسارات رواد المنتدى .بخصوص سؤالك رؤيتي وانطباعي للمة الان مقارنة بالماضي فهناك فرق واضح للعيان لا ينكره الا جاحد لجهود اخوته وزملائه ممن تعاقبو على تسيير المنتدى وممن تعاقبو على اثراءه بالمواضيع والمشاركات والمساهمات من اعضائه الاوفياء من عضو مشارك الى كبار شخصيات اللمة اوجه تحيتي وشكري للاعضاء القدماء فقد كونو اساسا صلبا للمنتدى وساهمو فيه كثيرا لا ننسى فضلهم للان يوم كان في اللمة مجموع المواضيع 1 موضوع وعدد المسجلينالى غاية الان ماشاء الله لولا توقف وتعطل المنتدى الذي كنا نعاني منه دوما ..رغم اني ارى ان اللمة عاشت ولا تزال تعيش وكانها مقيدة ومربوطة من كل الجوانب تنتظر انطلاقتها الفعلية تنتظر انطلاقتها الخارقة التي تتجاوز فيها منتديات عربية كبيرة تجاوزتها لان المعطيات والامكانيات والاهتمامات اختلفت بينهم .هم حلمو وتحركو واجتهدو فتحققت احلامهم واللمة بقيت مكانها تراوح لان الحلم مغيب ومن يحققه غائب فالمر يستلزم ارادة قوية والتزام ومتابعة قوية لتحقيقه .اللمة اكثر تنظيما واكثر انظباطا من قبل واكثر وعيا واقولها واشدد عليها اكثر وعيا وتفكيرا تجاوزت عدة منتديات اخرى في الوعي والحكمة وتغليب رضى المولى عزوجل ورسوله على حساب رغبات شيطانية عابرة مهلكة ومدمرة .رغم التهجم والعمل على التاثير عليها وتحويل مسيرتها الا انها ثابتة ورزينة .ويعمل الجميع على تثبيت هذه الاسس دائما رغم ما يتعرض اليه مسيروها والقائمين عليها من مراقبين ومشرفين الى تثبيط عزائم وتهجم يتعداه الى امور خارجة عن الاخلاق والاداب .تستدعي وقفة تقدير وتكريم لجهودهم المضنية منذ تاسيس المنتدى الى غاية اليوم .ولا يعني ان الاخطاء مفقودة بل هي موجودة حتى في نظم الحكم العالمية فهي ليست دليل واثبات على السوء وعدم الكفائة الجماعية او سوء الدولة كدولة قائمة بمعناها فاذا كان فرد من مجموعة قد اخطئ فالخطأ يعالج قدر مساحته وحدوده فقط .ولا يتجاوز الى خارجه .ولا يؤثر ذلك على منتدى اللمة كما ان خطأ في حكومة ما لا يؤثر على دولة قائمة بحد ذاتها فالحكومات تتعاقب والدولة قائمة ثابتة .واذا الغرغرينة اصابت اصبعا في جسم انسان فهذا لا يستوجب قطع يده كاملة او قتله هو بنفسه .عندما اتابع مسيرة منتديات كبيرة ومواقع مشهورة ولها صيت ومكانة داخل مجتمعاتها وتادي دورا فعالا مؤثرا لا يختلف عن الجمعية والمنظمة والمؤسسة وكلمة الشعوب وامالها وطموحاتها اعرف جيدا واتيقن وهذا ما يراودني طوال فترة تواجدي في اللمة والله انه ياخذ مني وقتا طويلا للتفكير والتدبر مع الحيرة والاسى .تابعت ولا زلت اتابع حوارات مع اصحاب هذه المواقع بداياتهم وما تعرضت مواقعهم له من عقبات ورجات كيف بدئو وكيف اكملو وكيف انتهو الى ماهم عليه الان انها مسيرة لا تختلف عن مسيرة اللمة غير انهم هم خرجو من التفكير المنغلق الى التفكير الحر البعيد المدى اطلقو العنان لاحلامهم استعانو بالقدرات الموجودة في المنتدى تجمعو على هدف واحد ورسمو طريقا اليه وسلكوه لم يكن سهلا ولكنه لم يكن مستحيلا .والحمد لله منهم من حقق الهدف ومنهم من يعمل على ²لك .اني دائما اتيقن ان اللمة اسيء اليها من كل الجوانب .لم تقدر حق قدرها ولم يراعى لها ولم يسمح لها حتى بالحلم .فكلما قررت ان تحلم يكسر هذا الحلم وتقيد وتوضع في الاسر .هذا العملاق النائم الاسير يعيش بالقطارة ويعيش بالتنفس الاصطناعي انا وعدت بالصراحة واقولها بصراحة اللمة مريضة نعم واقفة صامدة لكنها مريضة ومرهقة ومتعبة ولان لكل داء دواء فدواء اللمة هو الحرية في ان تحلم الحرية في ان تتصرف بفطرتها ان تفرض واقعا رسمته لسنوات لا ان يفرض عليها واقع للحظات او واقع حسب الاهواء والمعتقدات .مشواري في اللمة بدئ من عضو جديد يتحسس ويجس نبض هذا المنتدى تراه هائما من قسم لقسم ومن ركن لركن يبحث عن اماله وراحته وشبيهه وقليل من الفسحة يعبر فيها ويطلق العنان لمكنوناته ويحاول ابراز قدراته وهواياته وهذا طبيعة اي عضو يسجل في اي منتدى ولكن في خضم هذا التحسس قد تكتسب امورا وتظيف اشيائا وتغير مفاهيم وترسم طريقا جديدة او مغايرة قد تظهر لك مع الوقت وهذا ما جرى لي فقد رسمت طريقا منذ البداية والحمد لله تعرفت على اشخاص في هدا الطريق بطبيعة الحال فكل واحد لديه طريقة يمشي عليه ويلاقي فيه اشخاص يساعدونك وتتعاون معهم وتشكل معهم فريقا يعينك وتعينهم مع الوقت تشكل نظرة عامة عليهم وبهم ومعهم تشكل نظرة واسعة عن المنتدى وتمضي معهم في هذا المشوار تفيد وتستفيد .الى غاية اول تكليف بالاشراف في منتدى الترحيب والتهانئ وركن خيمة الاعضاء في ذلك الوقت .بعدها الى المنتدى السياسي ثم الرقابة على جميع المنتدى وانا في مساعدة الجميع ادارة مشرفين مراقبين اعضاء عملي يمثله اسمي أمين اللمة الجزائرية بمعنى الماتمن عليها وقد حملت الامانة حبا ومودة وشرفا رغم صعوبتها الا ان كل صعب يهون اذا كانت الغاية نبيلة والهدف انبل .وهو الرقي بعالم المنتديات الجزائرية فالعربية .وجعلها قوة موازية داخل المجتمعات للامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاخذ بيد المراهق والشاب والفتاة والاصلاح ونشر طلب العلم والتعلم والتخلق والفضائل والقيم والوقوف الى جانب القضايا الاسلامية بالقلم والحرف والفكرة واستيعاب وتعبئة الشباب لما فيه الخير والصلاح لهم ثم لاهلهم ثم لامتهم .هدف ليس انشائي حماسي ولكن هدف مرسوم في عقولنا بل هي دعوة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وصلنا او لم نصل اليه نكون قد حققنا قوله -المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضاً -لا يوجد مصطلح عالم افتراضي سوى في برامج والعاب الثلاثية الابعاد وهذا ما قلته في هذا الموضوع الذي تكوني قد اطلعتي عليه سابقاالانترنت بين العالم الافتراضي وبين العالم الحقيقي ..اتحدث عن منتدى اللمة فمنتدى اللمة تواجدنا فيه ليس افتراضي بل هو حقيقة ربما تتصنع الاوجه وتزيف الشخصيات وهذا واقع نعيشه يوميا ولا يقتصر على عالم المنتديات واقول لهؤلاء المزيفون وعديمو الشخصية وال>ين يعانون من انفصام الشخصية انت انسان واحد مكتوب عند المولى فلان بن فلان يعرفك الملائكة بهذا الاسم ولو كنت مخبئا وراء عدة مسميات ووراء عدة صور رزمزية وتواقيع ومشاركات ومواضع يعرفون انك شخص واحد لهذا فكتابك واحد وسيكتبون كل ما تلفظ به او تشاهده او تقوله عبر الانترنت فانت لست تعيش في عالم افتراضي بل انت في الواقع .وتتصل بالانترنت وسيلة تكنولوجية حديثة وليس باب تدخل منه الى مخبئك السري الذي لا يطلع عليه سواك بينما الله يطلع عليك .تخاف من كشف حقيقتك ولا تخاف حقيقتك نفسها .هذا على هامش الاجابة ..بخصوص التسيير ساتكلم عموما عن فكرة التسييير .وهي غير مرتبطة فقط بمنتدانا بل بفكرة تسيير المواقع عموما .فكرة تسيير المنتديات ومتابعتها لا تاتي بين حين ولحظة ولا تشترى بل تكتسب مع الوقت مثلها مثل باقي الاعمال والمهن تكتسب الخبرة من التعامل مع التعلم والاطلاع فالاطلاع الواسع والبحث عن المعلومة يعطيك افكار ويعطيك قدرة وامكانية على التعرف وعلى الاظافة وعلى التميز .والاستفسار والبحث والاستعانة بالخبرات فلا عيب ان تقوم بالاستفسار من اي احد عن شيء لا تفقهه فقد تعلم شيئا وتغيب عنك اشياء والكبر والترفع عن الاستفسار وطلب العون والتعلم هي افة الانسان ولن يتقدم خطوة في عمله اذا ترفع عن طلب العون والاستفسار ولو كان الشخص الذي امامك اقل خبرة وتجربة منك .خذها نصيحة مني -اطلب المعلومة ولو من طفل صغير.لم يخلق اي صاحب موقع ملما بكل امور التسيير والتقنيات اللازمة .ولكن هو حب التعلم والتمكن يساعد في التحكم والتسيير الصحيح .وعلى المسير ان يكون ملما بتقنيات التحكم في الموقع فلا يمكن ان يتحكم في منتدى لا يعرف من لوحة تحكم ادارتها سوى الدخول والخروج وربما خرج منها ولا يستطيع الدخول في المرة الثانية لنسيان كلمة المرور مثلا .فهناك تقنيات يجب تعلمها واتقانها للحفاظ على الموقع وثبات استقراره وقوته .بالاظافة على التسيير لمضمون المنتدى وما يحتويه من اقسام واركان وطاقم اداري واشرافي واعضاء ومواضيع على المسير ان يكون واسع الفكر تفكيره مستقبلي بعيد الافق والامال يشارك رواد موقعه قدر المستطاع يقف على مشاكلهم ويحلها يرحب بالاقتراحات والملاحظات الفعالة القيمة والمهمة يقدم كل جديد ويساعد عليه يفتح موقعه لكل قيم ويغلقه عن كل سيء .يجعل موقعه لله وليس للشيطان يمارس فيه كل الرذائل والفواحش ويغري به الزوار من الشباب المراهق والصغير ويحمل اوزارا على اوزاره من خلاله .ان ما يساعدني على التسيير واتحدث عن نفسي الان هو حجم المساحة الممنوحة لك في عملك فلا يمكن ان تقوم بعمل في مساحة مغلقة ومحددة والحمد لله الاخوة اصحاب المنتدى وثقو بي واعطوني مساحة لا باس بها في العمل وتفهم كبيرين وكنا ولا زلنا نعمل بتنسيق وتفهم واستشارة واحترام متبادل اساسه مصلحة المنتدى والاعضاء والعمل الان جماعي من مشرف الى اداري الى مراقب .عمل وجهد واحد مركز باذن الله . .ما يساعد المرء على بذل المزيد كذك هو تعاون الاعضاء معي وتفهمهم ومودتهم تجاهي ولا اخفي انه بعض الاقتراحات كانت ناجحة من الاعضاء وتم اخذها بعين الاعتبار لهذا يجب على كل عضو ان يقدم اقتراحه دون تردد فالعمل الجماعي اساس النجاح واذا كانت الفكرة جيدة فلا يوجد سبب في عدم تطبيقها . .نفس الفكرة بالنسبة للانتقاد باسلوب حضاري محترم .اذ ان النقد اذا رافقه قلة الاحترام اصبح سوء خلق .وكذلك المخيلة الواسعة فلا خير في عقل متحجر منغلق ضيق الزوايا وقصير الرؤية فاطلاق العنان للمخيلة والتفكير يخلق لك جوا من البحث عن الجديد دوما والبحث عن المتميز خاصة .ان التسيير سواء كان الموقع او المنتدى لك شخصيا او ان تكون جزء من مسؤوليه وكلت لك امانة المساعدة في تسييره ومراقبته هو مسؤولية تحاسب عليها امام الله مثلها مثل غيرها لانك تعيش عالم حقيقي ولا يخدعك مصطلح عالم افتراضي ولايغرك انه مجرد منتدى لا يقدم ولا يؤخر لا والله انها مسؤولية وليت عليها كما يولى الراعي على الرعية .ان تحسن يحسن الله اليك وان تتعدى تحاسب على اعتدائك وان تعدل بين الاعضاء فهم بمثابة ابنائك وبناتك واخوتك واخواتك وحتى بمثابة اوليائك يؤثر عليهم تصرفك. ولو كان غلق موضوع فانه اذا كان الموضوع غير مخالف واغلقته فانك اعتديت مثلما يعتدي احدهم بغلق طريق امام سالك سبيل .والامر سيان بالنسبة للعضو اذا تجاوزت ماهو ليس لك واعتديت وظلمت هذا المسؤول بدون وجه حق فاعلم ان ذلك تؤثم عليه وتحاسب .فتحضير الخوف من الله واتقاء عقابه اثناء تسييرك للمنتدى يجعلك محبوبا عند زوار موقعك محترما ومؤمونا .وطلب الجزاء بالخير يجعلك تبحث عن الخير داخل منتداك وتعين عليه وتكون رفيقا وتكون لينا لا تتسرع في الاحكام ولا تتصرف حين الغضب وتعفو وتصفح عند المقدرة ولا تسمح لمن يتعدى حدود الله ان يسرح ويمرح داخل منتداك .ولا تنشئ منتديات واركان لمعصية الله والحمد لله نسعى في منتدى اللمة الى عدم نشر الرذيلة والصور الماجنة والثقافات المنحرفة الدخيلة قدر استطاعتنا رغم اكتساحها اغلب المنتديات بل انه انشئت منتديات لذلك واصحابها تتثاقل ميزان سيئاتهم بها .وقد شهدت مواقع تاب اصحابها عن ذلك لما عرفو الحقيقة وعرفو ان الاثم يتبعهم وكل من سن سنة وعمل بها الاخرون فان له نصيبا منها وهداهم الله فاغلقوها ومنهم من جعلها للدعوة الى دين الله وسنة نبيهان الحرية عبر المنتديات ليست مرتبطة بصورة رمزية لمغنية ماجنة ولا توقيع لفنان منحرف يكافح ويخاصم العضو عند حذفها ويعادي الجميع حتى دعوة دينه التي تنهى عن التشبه واتباع هاته الاقوام .بل الحرية مرتبطة بالفكر الناظج والقويم والمفيد والمغير للحق والصحيح لا المغير والطالب للانحراف والغوص في مستنقع الرذيلة والكفر والانحلال الخلقي .ابو فيصل في الواقع انسان ينسى كثيرا ويجاهد داخل منتدى اللمة ان لا ينسى لا رسالة خاصة ولا دعوة لموضوع ولا طلب ولا استفسار .ومن نسيته يعذرني بشدة ويتفهمني .ابو فيصل شخصية واحدة ثابتة قد اكون طموحا اكثر داخل المنتدى ويقل ذلك خارجه .لان الطموح يلزمه طامحين لا اجد ذلك بجانبي ولكن في اللمة اجد ذلك وما اكثرهم وهذا ما يجذبني للاهتمام بالمنتدى ممكن اكثر من الاهتمام بامور اخرى .ابو فيصل متسامح كثيرا بل غير مبالي لانه يعلم ان الله يرى ويعلم .لا اشغل نفسي بالمشاكل واحاول حلها بسرعة وفي وقتها لان ترك المشكل كما هو قد يجعله يتجذر وينبت فروعا اخرى انا في غنى عنها .والاشتغال بها يجعلك تمضي عمرك القصير في امور فانية واحيانا تكون تافهة يمكن حلها بكلمة واحدة او تصرف .وانا اتحاشى الوقع فيها قد المستطاع .عدم النظام والترتيب يؤرقني وحالة مجتمعنا المتدهورة اخلاقيا وسوء المعاملات والمظاهر الاجتماعية غير الحضارية تنير نرفزتي العقليات المتحجرة التي لا تستوعب ولا تتقهم تتعبني وعندما تتعبني امسحها من ذاكرة الانشغالات .ابوفيصل لا يدخن ولا يشرب القهوةادمان يجعلك تفكر في اللمة وانت عند الطبيب تعالج .وتفكر فيها وانت مسافر تفكر فيها وانت في العمل وتفكر فيها عندما تصحو من النوم هذه المعطيات وعليكم تقدير النسبة فنسبتها يلزمها تحليل دم من مختبر .في مشوارك مع اللمة استرعى انتباهك شي فكرة موضوع عضو هل ممكن ان تطلعنا عليه؟يسترعي انتباهي كثيرا الاعضاء والمفارقة في قولي اني انسى هو اني لا انسى صاحب العمل المميز ولو كان عضو جديد ثم يتدرج الى عضو مميز ويبقى عمله في ذهني .لا يمكن حصر ما شغل انتباهي في عضو او موضوع بحد ذاته لانها كثيرة ماشاء الله في منتدانا والحصريات كثيرة والافكار والمقترحات كذلك .غير ان ما يثير اهتمامي اكثر الى درجة اني اراسل العضو لاعرض عليه اي مساعدة او خدمة حتى يكمل فكرته .هي الافكار المميزة غير المسبوقة الحقيقيةاخرها وليس الوحيد ولا اظن الكثير يعلم بذلك وهو برنامج يعمل بعض الاعضاء في منتدى التصميم على ابتكاره وهو برنامج مساعد للفوتوشوب وهي فكرة العضووالحمد لله تم تصميم البرنامج بنجاح ونشره حصريا على منتدى اللمة وهذا بفضل جهد هذا العضو ومساعدة زملائه .وستجدون ان اسم البرنامج وشعاره كان من اقتراحي اشكره على قبول الاقتراح من طرفه لتعرفو ان الحلم دائما يتحقق وان ماقلته سابقا عن قضية الحلم هو حقيقة وليس ادعاء .الموضوع من هنامنتدى التصميم والابداع الفنيالسبب احب الفكرة وتطويعها واخراجها لعمل متقن وفي منتدى التصميم رغم عدم اهتمام اغلبية الاعضاء به ولا حتى تشجيع رواده المساهمين فيه الا نادرا وانا ادعو الاعضاء بعمل جولة في كل مرة لتشجيع هؤلاء الرواد المصممين فحقيقة ما يقومون به من افكار وتصاميم ومساعادات للاعضاء في التواقيع وطلبات المواضيع عمل يستدعي التقدير والثناء .بمجرد ان عضو يطلب تصميم توقيع ثم يلبى طلبه فانه لا يعاود الرجوع الى هذا المنتدى وهذا ليس جيدا .لا يعلم الاغلبية ان هناك رواد يتفنون في الاخراج سواء فيديو اوفوتشوب او برامج فنية معقدة اخرى متنوعة هؤلاء المصممين لو كانو في بلد يقدر المواهب والفنون لتم الاعتناء بهم وعدم تهميشهم بل مكانهم في العمل يكون حاضر ومتوفر خصوصا في اعمال الاشهار والاعلانات والمعارض والمطبوعات وغيرها .اعجابي بمنتدى التصميم لا يغطي عن اعجابي بباقي المنتديات والاركان المهجورة مثل ركن بوح القلم الحر ومؤخرا ركن الحصريات في المنتدى العام الذي يستلزم اهتمام اكبر لانه نتاج عمل اسبوع من غير نقل ساقوم بمتابعته بنفسي بعد رمضان بحول الله .كذلك منتدى الطبخ واعمال الفتيات والسيدات المشكورة فيه .وكل منتدى وركن فيه الابداع والفكر والابتكار المميز اجد فيه راحتي فمهمتي هي البحث عن هذا التميز ومساعدة اصحابه .على ابرازه .الصراحة جزء من النجاح وبكل صراحة واختصار مازال غامضا .ولامنح التفائل تفائلا ولا اخذله فهي تسير بجانب الخط الذي يجب ان تسير عليه وليس فيه تماما .يعني مثلما نقول بالدارجة خاطية الطريق وتمشي في البيست .المعطيات الحاضرة هي ما تحدد مستقبل المنتدى والان المعطيات متوسطة ولكنها في طريق التحسن رويدا رويدا سيكون للاعضاء الجادين والواعون بالاهداف وبالمسؤولية فضل في رسم مستقبل المنتدى وبفضلهم تحدد قيمة المنتدى الحقيقية وتاثيره في عالم المنتديات والمواقع .فعضو ليس له هدف او مشروع لا يمكن ان يقدم شعرة للمنتدى بل ممكن يكرس مذهب السلبية في التواجدنا في الاصل انسان امازح كثيرا وشخصية تحب الفكاهة والطرفة المحمودة وقد كنت في دراستي كثير المزح ولا تخلو طاولتي من التجمعات والضحك والمرح مع الزملاء وحتى الاساتذة .غير انه مع تقدم الانسان في العمر ودخوله في سن الجدية والعمل والمسؤولية وانشغاله بحاله ومستقبله تقل لديه روح المزح ولكن لا تختفي وتبقى تلك الصفة تصارع من اجل البقاء وهذا يظهر عندما يتوفر المكان والزمان المناسب .انا ابتسم واضحك عندما اتابع مواضيع بعض الاعضاء الطريفة والردود خصوصا في منتدى واش راك تهدر المخصص ليوميات الاعضاء فالانسان الجزائري بطبعه صاحب طرفة وهذا ما ينعكس على المنتدى احيانا .يوجد اوقات تستلزم الجدية واخرى تستلزم روح الدعابة والنكتة .اذا استعملت كلاهما في غير موضعها تكون انسان غير ناضج .النسبة متساوية يقصدني كل من لديه مشكل او استفسار وانا ارد حسب صلاحياتي وقدرتي ومدى اطلاعي ولا اعد احدا مالا استطيع واتعامل ذكرت سابقا مد يد العون بالمقدور عليه وارشاد العضو حتى ينتهي المشكل والاستفساراقتراحات توجه لاصحابها المعنيين يوجد افكار يمكنني التعامل معها وتحقيقها بالتعاون والتنسيق يسعدني ويحمسني اي فكرة او اقتراح يعود بالفائدة ويكون قيم وهام غير انه لي حدود في عملي يوجد مثلما ذكرت سابقا لا يجب على الانسان ان يترفع على الاقتراحات والافكار مهما كانت اذا كان ممكن تحقيقها فهذا جيد واذا لم يكن بالوسع تحقيقها فقد اجتهد صاحبها وعليه مني واجب الشكر والثناء وعليه تفهم الرفض مثلما يتفهم القبول .والرد بالقول الحسن افضل وسيلة لبلوغ ذلك .من اجمل الامورالتي اعتز بها هو وضع الثقة في شخصي من طرف اصحاب المنتدى والاعضاء واختياري ضمن الطاقم المسير للمنتدى .وهذه مسؤولية افتخر بالقيام بها لاني في خدمة ابناء بلدي واصدقائنا العرب بواسطة هذا المنتدىحدثت لي اشياء جميلة وسعيدة في اللمة وصدقيني كل ما يراسلني عضو يشكرني على تقديم خدمة وجلاء مشكلة ويدعو لي بالخير احس بالسعادة والارتياح .فرحت يوما ليس بعيد لموضوع تهنئة بمناسبة تزامن يوم ميلادي في ذلك اليوم واسعدني ماوجدت فيه من مشاركات فلا شيء اسعد عندي من ان يكون الناس راضون عنك ويحبونك ويقدرون عملك وجهدك في المنتدى .وهذا مفتاح لرضى المولى عزوجل .اذا تقصدين قناة اللمة على اليوتوب فهذا مشروع يلزمه طاقم متابع له ويكون مهتم وعارف بمجال الفيديو والمونتاج يمكنك مشاهدة قناة الشروق اليومي كنموذج لما يمكن ان تكون عليه قناة اللمة .الاعمال الجيدة بلزمها عزم ومتابعة واصرار وهذا المشروع يفقد لكل هذه العناصر لهذا فهو يراوح مكانه للاسف .اتمنى ان يجد ايد مختصة لابرازه والنهوض به كمساحة اخرى بالصوت والصورة تكمل مافي المنتدى من نشاطات واعمال واهتمامات وتطلعاتكل المشرفين والمشرفات لهم دور بارز ومكمل لعمل من سبقهم فلا ننسى عمل وجهد من كانو قبلهم والاشراف عملية تداول بين الاعضاء لخدمة وتقديم الجديد والمميز للمنتدى .يمر المشرف بمرحلة اولى وهي مرحلة بذل الجهد الكبير والحماسة في ابراز عمله وتقديم ما يطمح اليه .في قسمه حال تعيينه .فيندفع للبذل والعمل داخل قسمه .ثم كطبيعة اي انسان مستوى الحماسة ينخفظ لاسباب تخص المشرف وهنا تتدخل الادارة لتغيير هذا المشرف اذ انه يستلزم كعادة وطبيعة جميع المواقع والمنتديات تغيير الطاقم كل مرة لبعث روح ونفس جديدة وحيوية للاقسام والاركان بتعيين مشرف جديد متحمس .وجاهز للانطلاق واكمال المسيرة لزميله .ولا يعني تعيين مشرف بديل لمشرف ان الاخير تم الاستغناء عن خدماته ولكن كما قلت عملية الاشراف هو تداول على المسؤولية يوجد العضو الذي نفسه طويل وقدرته كبيرة على المواصلة ويمكن لن يرتقي في مشاوره مراتب اعلى لاثبات قدرته للجميع وكفائته في التسيير .ويوجد عضو نفسه وجهده قصير لا يستطيع بذل المزيد ويكون مشواره في المسؤولية قصير. يمكن ان يعطي ويبذل وهو من دون مسؤولية اكثر من ان يكون مسؤول ومرتبط .وهذا ما لاحظته كثيرا اذ ان المشرف عندما يجد نفسه خارج المسؤولية سرعان ما يعود الى نشاطه المسبوق ويبدئ في الكتابة و الابتكار لانه يجد وقت وفرصة لم تتوفر وهو مقيد بمسؤولية متابعة الاقسام ومراقبتها التي تاخذ وقتا وجهدا اكبر .لا يوجد مشرف او مشرفة محدد يوجداراهم وهو مستوى عالي ومستوى عادي ومستوى متدني وهذا الاخير من يصل اليه طبعا يتم استبداله .كل المشرفين يتفاوتون حسب القدرة والاستطاعة والوقت لان ما يقومون به هو عمل على حساب الوقت والراحة .واحيانا على حساب الدراسة والعمل .كما لا ننسى ان القسم الذي يشرف عليه كل مشرف يلعب دور في ابراز مشرفه .فيوجد اقسام مهجورة وروادها قليل وفيه مشرفين اكفاء ومقتدرين لا يعني عدم بروزهم لشخصهم او لقلة نشاطهم ومستواهم ولكن طبيعة القسم تفرض عليه البروز او الاختفاء وكل مشرف ونشاطه وجهده في ابراز قسمه ومنافسة الاقسام الاكثر شيوعا .يوجد منتديات اكثر ارتياد بطبيعة الحال سيكون مشرفه بارز وهذا يفرض عليه مسؤولية اكبر للعطاء وبذل الجهود اكثر . ويوجد منتديات اقل ارتيادا من واجب الاعضاء مساعدة ومساندة هذا المشرف والاخذ بيده وتشجيعه ليكون قسمه من مصاف الاقسام الاكثر اقبالا ويبقى تفاعل العضو مع المشرف هو الوسيلة لذلك فالعضو السلبي غير المتفاعل مع نشاطات الاقسام يساهم في طمس الجهود وتثبيط عزيمة المشرف .بينما تجده الاول في حال التهجم وانتقاد المشرف بوجه حق وبدونه واحيانا التطاول عليه .للعلم فقط تعيين المشرفين او تنحيتهم ليس من صلاحياتي يمكن يكون ترشيح لعضو وتقديمه للادارة ولكن ليس تعيين مباشر من طرفي اذ ان العمل تشاوري جماعي .من اهم الصفات التي اراعيها شخصيا و يجب ان تتوفر في المشرف هي الثقة والالتزام والرزانة ثلاث صفات اجدها الاكثر وجوبا توفرها في العضو .بالاظافة الى الفعالية في مواضيعه ومشاركاته وطريقة تعامله مع الاعضاء وسيرته الطيبة .احترامه وتقديره ومراعاته الى قرارات المسيرين والالتزام بها من اجل تنظيم وضبط المنتدى اكثر ومساعدتهم على ذلك .كما ان التخصص والاهتمام بقسم معين يساعد على اختيار العضو للاشراف عليه فكلما كان مختصا وعلى دراية واسعة بقسمه كان تعامله فعال ومثمر .طبعا هذه الصفات تتوفر في الاف الاعضاء ولكن لا يمكن تعيينهم جميعا تختار الادارة مجموعة قليلة حسب اللزوم وماتراه مناسبا في وقته العضو يكون تحت التجربة ممكن يخطأ ويصيب ولكن مع التعلم والتوجيهات والاستشارات يستطيع فهم طبيعة عمله والتحكم فيه .في اي منتدى يطمح الجميع للاشراف وهذا حق بل وواجب للمساعدة على رفع مستواها ولا تعني اقدمية العضو ولا جنسه او جنسيته في ذلك شيئا اذ انه ما ان تتوفر اغلب الصفات التي ذكرتها من جهتي شخصيا في اي عضو فيحق له تسلم المسؤولية ولكن كما قلت لا يمكن تعيين الالاف منهم .يبقى معمل العمر والمستوى الدراسي يرتبط حسب نوع القسم المشرف عليه يراعى جانب السن الناظج الرزين والمستوى الثقافي والمعرفي المقبول .حسب ما تقتضيع مسؤوليته في قسمه .فلا يمكن تعيين مشرف غير مطلع على العلوم والمعرفة ولا يهتم بها في منتدى المعرفة مثلا وكذا الرياضة والسياسة وغيرها ..ان مهمة الاشراف ليست سهلة كما يتوقعها الاغلبية وليس مجرد عملية نقل وحذف وغلق ومراقبة للمواضيع بل هي مسؤولية نبيلة كمسؤولية المرشد والدليل في السفر فهو يسهر على خدمة الاعضاء ومساعدتهم وعلى تنشيط القسم وتعميره بالمفيد والقيم والمميز دائما ما يقدمه للمنتدى امر عظيم يجزيه الله عليه على قدر اجتهاده كما انه يحاسبه على قدر عمله .والحديث النبوي الشريف يقول .....فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ....لا يزعجني في احد شيء سواء عضو او مشرف فنحن نعيش في مودة واحترام وتقدير وتعاون ومراعاة للبين - تبقى هناك ملاحظات يتم العمل بالتنسيق جماعيا على تحسينها او تصحيحها فالانسان يخطئ ويصيب مهما كان ولا احد معصوم من الخطأ بالطبع .والحمد لله مشرفي اللمة الجزائرية لن تجد مثلهم في باقي المنتديات اناس طيبون وسلسون في التعامل مراعون جدا ومنظبطون نشطون وهمهم فعلا وقولا رقي اللمة وايصالها الى اعلى المراتب .اشكركهم على ما يقدمونه من جهد وسهر مجاني الاجر عند المولى عزوجل نحن لا نستطيع مكافئتهم سوى بالشكر والثناء والمساعدة والتقدير والتعاون معهم جميعا من الادارة الى العضو الجديد بمراعاة عملهم الشاق والمرهق .فالمشرف حارس المنتدى الامين الذي يتوجب منا كل التقدير والاحترامالجديد في مسابقات رمضان هذا العام هو تقديم مسابقتين جديدتين واحدة للطبخ الرمضاني مقدمة لفتياتنا وسيداتنا كما انه للرجال نصيب فيها باي طريقة .والمسابقة الثانية المميزة وهي المسابقة اليومية التي تنطلق من وقت العصر الى غاية موعد اذان المغرب ينشغل فيها الاعضاء بالاجابة عن الكم الهائل من الاسئلة المتنوعة .احيانا اقدم حصص استثنائية تصب الاسئلة كلها حول موضوع محدد مثل تاريخ فلسطين المحتلة وخصصت كذلك يوم للحروف العربية ويوم لعالم الحيوان وكل مرة اسعى ان يكون كل يوم مختلف عن الباقي قدر المستطاع وهي مسابقة تتميز بالسرعة والبديهة تتطلب انتباه وتركيز كل اجابة يتحصل صاحبها على 5 نقاط ويمكنه تحقيق اكبر قدر من النقاط طوال المسابقة قد تصل الى 50 نقطة تميز شرفية هي الصراحة مرهقة لي شخصيا لانو تستلزم انتباه للدود السريعة الاولى مع متابعة المشاركات والاستفسارات داخلها وتقديم المعلومات الاظافية لكن عند نهايتها احس بالرضا والسعادة مع من تواجد فيها في جو يسوده الفائدة مع التسلية والمودة مع الاحترام ونفترق على رضا المولى ضاربين موعدا ليوم جديد . .حرصت على ان تكون المسابقات الاربعة .وهي المسابقة الكبرى والمسابقة الاسبوعية واليومية ومسابقة الطبخ ان تكون رسمية منظمة ومتابعة جيدا بدل فتح المجال لعدة مسابقات عشوائية لا تكون متابعة جيدا وتختلط الامور داخل ركن المسابقات مثلما حدث العام الماضي .حيث حرصت هذه المرة على عدم تكرار التجربة وابقاء مجال طرح المسابقات من اختصاص المنتدى فقط والنتيجة كانت ممتازة واكثر تنظيما ..كما اني وقفت على مسابقتين الاولى في منتدى الصور والاخرى في منتدى التصممي لمشرفيها بارك الله في جهودهم وهي تحقق نجاحا مقبول ومرضاستاء للمواضيع التي تحتوي على بذاءة وقلة ادب واحترام او تعدي على المولى عزوجل وعلى الدين من خلال الاعتداء على رواد المنتدى فوضع مثلا صورة غير محتشمة او الفاظ نابية هو اعتداء على المولى عزوجل واعتداء على نفس كاتبها اذ انه يحملها ذنوبا واثام لا يظن انه عندما يضعها في منتدى فلا يطلع عليها الله فالله مطلع على كل دقيقة وكبيرة نفعلها وكل همسة وحركة ومحاسب عليها عنده عزوجل .وبطبيعة الحال مصيره ومصير موضوعه هو الحذف كعقاب عبد بسيط في انتظار عقاب رب العباد .هم كثير جدا من خلال الردود والمواضيع والافكار والاقتراحات وطريقة التعامل والنقاش يتوفر منتدى اللمة على جيش من المميزين والكتاب واصحاب الهوايات المختلفة والاهتمامات المتنوعة في شتى المجالات قد يظهر لنا منهم فريق وقد يغيب اخر لاسباب عدة منها ممكن يكون العضو جديد ويطول مدة اثبات وجوده ومكانته بين الاعضاء النشيطين والمعروفين في كامل المنتدى اذ انه يوجد اعضاء جدد يقدمون مواضيع رائعة تسترعي الانتباه والمتابعة غير انها احيانا تطمسها تهافت اغلب الاعضاء على مواضيع اعضاءمعروفين ومشهورين سواء الموضوع قوي او ضعيف .يوجد اعضاء يستسلمون من اول لحظة ويوجد اعضاء يجاهدون ويجتهدون لاثبات قوتهم ومكانتهم سرعانما يكتب اسمه في قائمة الاعضاء بجدارة وتمكن الذين نفتخر بانتسابهم معنا في اللمة .ابحث دوما رغم كثرة المواضيع والافكار وقلة حيلتي ووقتي عن تشجيع هذه الفئات النشطة والمفيدة التي تقدم مساهمات قيمة وهامة واود دائما ان اكون مشجعا برد او بتوجيه او اعانة لكن ماذا افعل مع انشغالي وانحصار وقتي وجهدي في عدة امور داخل المنتدى تجعلني امر على المواضيع سريعا وما اكثرها وماكثر اقسام المنتدى الواسعة .هذا يستوجب عملا جماعيا فرؤية عضو لرد او تشجيع لطرف من الادارة يزيده اصرارا ودفعا لتقديم المزيد ولا انسى اني كنت اساهم بالمواضيع ويسعدني ان اجد من ظمن المشاركات مشاركة لاحد مسؤولي المنتدى اذ انها تعتبر لفتة طيبة ومشجعة للعضو .ودائما انصح اخواني المسؤولين بتشجيع الطاقات والرد على مواضيعهم قدر الامكان .وتخصيص وقت معين للرد على المواضيع .احيانا اعزم على تخصيص وقت للرد على المواضيع ولكن تلحقني رسائل وطلبات تجذبني لمتابعتها لاجد نفسي في الاخير بدون ردود في المواضيع -يوجد مواضيع تستوجب نقاش جاد ووقت للرد عليها على قدر ما فيها .وهذا احيانا يكون صعب. تحقيقه الا في وقت الفراغ من مشاغل المنتدى وتكون الفرصة سانحة للردود المواضيع السلبية لا اوليها اهتمام سوى بالتصرف فيها وابعادها عن واجهة المواضيع لانها تسيء للمنتدى واعضائه ..اذ انه من الواجب تعزيز الايجابية وليس تكريس السلبية .ما يهمني في العضو المنتسب للمنتدى باختصار هو ما يقدمه من مساهمات للمنتدى وللاعضاء وللمنتديات الجزائرية والعربية اجمالا فالعضو يكون يجب ان يكون مفيدا داعيا للخير ناهيا عن المنكر .اينما حل يصيب بالفائدة والخير والعلم والمنفعة والمساعدة .وسيجدني معه في نفس الخط اعينه من مكان مسؤوليتي قد الامكان والصلاحيات وتبقى حدود الاحترام وحسن المعاملة هي ما تحدد علاقة كل شخص مع الاخر .فالشخص المحترم لنفسه قبل غيره والذي يعطي قيمة لنفسه قبل غيره سيجد الناس كلها محبة له ومحترمة لشخصه ومقدرة لاعماله الطيبة التي يقدمها في كل مجال وفي كل مكان وزمان

اردت تشريح ماض وحاضر ومستقبل اللمة حتى يعلم الجميع اننا نبني صرحا بكل مجهوداتنا سواء مادية او معنوية والبناء مستمر بنا او بدوننا لنا ولن يتوقف فانت تختار ايها العضو ان تكون معولا للبناء او معولا للهدم ولكن ليكن في علمك ان البناء مستمر فاذا كان واحد او اثنان او حتى الف يهدمون فبالمقابل يوجد الالف يبنون ويساهمون في اعلاء هذا الصرح وبقائه شامخا في وطننا الجزائر وفي وطننا العربي والاسلامي الكبير.



كلمة لقناة اللمة الاخبارية



بالرغم من ان الفكرة تداولت سابقا وعرفنا كثير من المواضيع الا انه طبع عليه قالب الفكاهة اكثر وانحصر فيها وبقيت محدودة وغير مستمرة مثل هذه الفكرة الان .كما انه يوجد في المنتدى اذاعة او راديو اللمة في منتدى الترحيب فكرة الاخ القدير ايوب وهي مميزة جدا وكان قد برمج لها طريقة وبرنامج مفيد وقيم وهام الا ان المتابعة والاستمرارية خانته وبقي الامر على ماهو عليه .

ما يعطي هذا الموضوع الاخباري مزيد من الاستمرارية هي احتوائه على مجموعة مهتمة وجادة من المراسلين لتعقب الخبر من بين احداث ونشاطات المنتدى .وفي الحقيقة لفت انتباهي هذا الموضوع وما فيه من اخبار ولا اخفيكم سرا اني اتابع اخباره وقد يتطور الى ادمان فلا اجمل من ان تجتمع اخبار المنتدى بطريقة منظمة في موضوع واحد تفتح به يومك في اللمة .وانا اشد على ايديكم وابارك لكم عملكم واشجعه لكل من ساهم ويساهم فيه وهي فكرة طيبة .واتمنى من كل قلبي ان يتطور ويكون مميز وفعلا قناة اخبارية عن نشاطات واحداث وتطورات المنتدى على استعداد جميعنا للمساعدة فيه وارساء قواعدها ليكون منفذ الى قلب ما يجري في المنتدى وهذا يتطلب جهد ومتابعة والتزام من اصحابه وتشجيع وتقدير ومساعدة من الاعضاء ومنا .



تحية لكم جميعا اعضاء وزوار اللمة من 2005 الى 2006 الى2010 الى من ياتي بعدنا ويكمل المشوار باذن الله تعالى .



تحية لاخواننا في فلسطين الابية وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان يضطهد فيه مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودعوة للثبات والنصر وان العاقبة للمتقين .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .





