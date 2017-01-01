موسوعة نصائح لمكياج مثالي .......مع زُخْرُفَةٌ

لسلام عليكم زوينات كي راكم ، كيف احوالكم ان شاء الله بخير قررت .. بعد ما نشوف كل يوم الكوارث المكياجية اني نحل موضوع نحط فيه نصائح باه توصل كل زينونة نهار تحط شوية مكياج تولي بدر البدور مش قدور و الناس لي يقولو حنا جماعة التبيعي و خاطينا الكيميائي و المكياج ... حبيتي و لا كرهتي يجي نهار رح ديري مكياج تروحي لعرس عروسة ... ها رح تتصدري مصفارة ... و لا حتى بعد الزواج تتزيني في البيت تاعك ايا شوية تفاعل و نبدا نحط المكياج المثالي خطوة خطوة و في كل خطوة نستعرض الأخطاء و الكوارث لكل عمي بوعلام و قدور تديرها ولا لا لونجة بنت الغول مديرهاش