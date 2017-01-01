موسوعة نصائح لمكياج مثالي .......مع زُخْرُفَةٌ

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة nina2tessy, ‏6 ماي 2017 على 22:37.

  1. nina2tessy

    nina2tessy :: عضو منتسِب ::

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    لسلام عليكم زوينات كي راكم ، كيف احوالكم ان شاء الله بخير
    قررت ..
    بعد ما نشوف كل يوم الكوارث المكياجية
    اني نحل موضوع
    نحط فيه نصائح باه توصل كل زينونة نهار تحط شوية مكياج تولي بدر البدور
    مش قدور :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    و الناس لي يقولو حنا جماعة التبيعي و خاطينا الكيميائي و المكياج ... حبيتي و لا كرهتي يجي نهار رح ديري مكياج
    تروحي لعرس
    عروسة ... ها رح تتصدري مصفارة ... :unsure::unsure:
    و لا حتى بعد الزواج تتزيني في البيت تاعك ;););)
    ايا شوية تفاعل و نبدا نحط المكياج المثالي خطوة خطوة
    و في كل خطوة نستعرض الأخطاء و الكوارث لكل عمي بوعلام و قدور تديرها:cry:
    ولا لا لونجة بنت الغول مديرهاش :Love:    :Love:

     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    nina2tessy, ‏6 ماي 2017 على 22:37
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏7 ماي 2017 على 00:26
    #2