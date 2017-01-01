اجعل بيتك مكاناً لذكر الله

فإنك -أخي المسلم الكريم- مسؤول عن رعيتك، كقائد في أسرتك؛ إذ أنت قدوة، فأحسن لهم الاقتداء فإنهم تبع لك، واعلم أنك إن قرأت لهم القرآن فسيستمعون وينصتون, ثم يقتدون بك فيقرؤون، وإذا رأوك تزمِّر أو تلهو بأنواع الملاهي فإنهم سيغنون ويرقصون، فانظر لهم طريقاً فيه يسلكون, واحذر الكذب وأكل الحرام؛ فإن ذلك مهلك لك ولهم, ولا تضيِّع الأوقات فيما لا ينفع -وخاصة أمامهم- فالوقت كنز ثمين احذر أن تهدره، وتجنب سبيل من يضيع الأوقات ويجعل بيته وكراً لمشاهدة ما يغضب الله تعالى, فالإنسان محاسب على كل صغيرة وكبيرة, وهو الذي يورد نفسه وأهله المهالك, أو يكون سبباً في فلاحه وفلاح من تحته. وإذا كان الأمر كذلك فإنا نوصيك بتقوى الله في تربيتك لنفسك وزوجك وأولادك, واجعل بيتك مقراً لذكر الله بدلاً من أن يكون بيتك مقراً للصحف المحتوية على الصورة الخليعة والقصص الماجنة، أو الفضائيات التي تنشر الفساد الأخلاقي, وتحارب الفضيلة، واستغل وقتك في بيتك بطاعة الله وذكره, وتذكر فضل الذكر ومنزلة الذاكرين, فالله قد أمر المؤمنين بذكره فقال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} (152) سورة البقرة. وقال تعالى: {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} (205) سورة الأعراف. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (42) سورة الأحزاب. إن من يتأمل سيرة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يجده القدوة الحسنة في كثرة ذكر الله, فقد كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد مائة مرة, فعَنْ ابْنِ عُمَرَ –رضي الله عنه- قَالَ: "إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)"1. والله يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (21) سورة الأحزاب.