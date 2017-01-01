ما صحة الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏10 ماي 2017 على 07:14.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    ما صحة الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان؟

    ▪️السؤال:
    هل الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان صحيحة؟

    ▫️الجواب:
    لا ليست صحيحة، ما صح في ليلة النصف من شعبان ولا في يوم النصف من شعبان فلا تقام ليلة النصف من شعبان يعني لا تخص بالقيام، أما من كان له قيام يداوم عليه فيقوم ليلة النصف من شعبان كغيرها، أما أنه يخصها بقيام فهذا بدعة، أو يصوم يوم خمسة عشر شعبان هذا بدعة، إلا من كان له صيام يصوم الأيام البيض مثلا فيصوم فيه شعبان وغيره.
    المصدر:
    ما صحة الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان؟ | موقع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
     
    Ma$Ter, ‏10 ماي 2017 على 07:14
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