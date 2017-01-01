الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد

أعراض وعلامات الإصابة بالعين

هناك أعراض تظهر على من اصابته العين وأكثر من يعرفها المعالج وذلك لكثرة ما رأى وسمع من حالات المرضى، وتواترت عنده هذه الأعراض في الإصابات بالعين أو الحسد.





حيث أنَّ بعض الجهّال ينكرون ذلك كما قال الإمام ابن القيّم: [وهذا علم لا يعرفه إلاّ خواصّ الناس والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة إلاّ من له نصيب من ذوقه] [بدائع الفوائد: ج2/ ص367- شر الحاسد إذا حسد].











بعض الأعراض التي يستدل بها المعالج عند سؤاله للمريض وليس معنى هذا أن من عنده بعض هذه الأعراض أنه لابد أن يكون معيونًا أو محسودًا فمنها:





– التثاؤب المتتابع بدون نعاس.

– الجشاء (التكريع) الكثير مع عدم الأكل ويزداد عند قراءة القرآن.

– الهرش (الحكّة).

– كثرة البصق (التفل).

– ظهور حبوب ودمامل.

– ظهور آثار على الجسم على شكل العين.

– الحرارة أو البرودة بدون سبب.

– ضيق الصدر.

– الخمول والكسل والأرق.

– الوسوسة.

– انتفاخ الجسم (السمنة) مع قلة الأكل.

– بعض حالات السرطان.

– بعض الحالات النفسيّة: كالجنون والوهم والخوف.

– النسيان والنعاس عند المذاكرة أو قراءة القرآن أو الذهاب للمدرسة أو عند الامتحانات أو الصداع.

– حساسية الأنف والجيوب الأنفية.

– العطاس الكثير بدون زكام وخاصة في الأمور التي أصيب فيها.

– تساقط الشعر.

– سواد تحت العينين وشحوب الوجه مع عدم الإجهاد.

– الصداع الدائم.

– ظهور بقع تحت الجلد كالكدمات بنّية اللون أو زرقاء وخاصة في الفخذ أو الذراعين.

– آلام عند فم المعدة عجز عنها الأطباء.

– مشاكل القولون العصبي.

– تسلخ مفاجئ في الإبطين والعورة.

– الرغبة في الخروج من المنزل وكراهية البقاء فيه.

– الشعور بالموت واليأس.

– الإصابة بأمراض مختلفة متنقلة شديدة لا يشخصها الطب وتأتي النتائج سليمة مع وجود الألم.

– عدم استجابة جسم المريض مرضًا عضويًا لأفضل الأدوية ولو زيد في الجرعات.

– ظهور النمل والصحيح أنه الذّر في المنزل فجأة مع عدم وجود منافذ يأتي منها ويكون ملفتًا لكثرته.

– كثرة بكاء الأطفال.









بعض الأعراض التي يُـسـتدل بها المعالج من منامات المريض وهي ما تواتر عند الرقاة وما علم من أخبار من سبقنا ومنه رؤية:



