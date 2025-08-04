إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- الحلول المقدمة
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- آخر نشاط
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- الأوسمة
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أعراض الكبد الدهني
١. تعب وإرهاق مالوش سبب واضح
٢. إحساس بخمول طول اليوم
٣. وجع في الجنب اليمين تحت الضلوع
٤. كرش بيزيد بسرعة حتى لو الأكل قليل
٥. انتفاخات وغازات كتير بعد الأكل
٦. غثيان ساعات من غير ما تاكل حاجة
٧. فقدان شهية مفاجئ أو على فترات
٨. كأنك دايمًا مكتوم ومش قادر تاخد نفسك
٩. صفار بسيط في العين أو الجلد أحيانًا
١٠. حكة جلدية غريبة من غير سبب
١١. زيادة في الوزن حتى لو بتاكل قليل
١٢. إحساس دايم بتقل في المعدة
١٣. دوخة خفيفة أو عدم تركيز
١٤. تساقط شعر بشكل ملحوظ
١٥. بشرتك تبقى باهتة أو بايضة كده
١٦. ألم في العضلات بدون مجهود
١٧. اضطراب في النوم أو أرق بالليل
١٨. رائحة فم مش لطيفة رغم نظافته
١٩. تغير لون البول للغامق أحيانًا
٢٠. مشاكل في الهضم والقولون دايمًا
٢١. أحيانًا إحساس بالغثيان بعد أكل دهون
٢٢. سرعة انفعال أو توتر ملحوظ
٢٣. ظهور كدمات بسهولة في الجلد
٢٤. ألم خفيف في الظهر من فوق
٢٥. بطنك تحس إنها منفوخة دايمًا
١. تعب وإرهاق مالوش سبب واضح
٢. إحساس بخمول طول اليوم
٣. وجع في الجنب اليمين تحت الضلوع
٤. كرش بيزيد بسرعة حتى لو الأكل قليل
٥. انتفاخات وغازات كتير بعد الأكل
٦. غثيان ساعات من غير ما تاكل حاجة
٧. فقدان شهية مفاجئ أو على فترات
٨. كأنك دايمًا مكتوم ومش قادر تاخد نفسك
٩. صفار بسيط في العين أو الجلد أحيانًا
١٠. حكة جلدية غريبة من غير سبب
١١. زيادة في الوزن حتى لو بتاكل قليل
١٢. إحساس دايم بتقل في المعدة
١٣. دوخة خفيفة أو عدم تركيز
١٤. تساقط شعر بشكل ملحوظ
١٥. بشرتك تبقى باهتة أو بايضة كده
١٦. ألم في العضلات بدون مجهود
١٧. اضطراب في النوم أو أرق بالليل
١٨. رائحة فم مش لطيفة رغم نظافته
١٩. تغير لون البول للغامق أحيانًا
٢٠. مشاكل في الهضم والقولون دايمًا
٢١. أحيانًا إحساس بالغثيان بعد أكل دهون
٢٢. سرعة انفعال أو توتر ملحوظ
٢٣. ظهور كدمات بسهولة في الجلد
٢٤. ألم خفيف في الظهر من فوق
٢٥. بطنك تحس إنها منفوخة دايمًا