أعراض الكبد الدهني

أعراض الكبد الدهني١. تعب وإرهاق مالوش سبب واضح٢. إحساس بخمول طول اليوم٣. وجع في الجنب اليمين تحت الضلوع٤. كرش بيزيد بسرعة حتى لو الأكل قليل٥. انتفاخات وغازات كتير بعد الأكل٦. غثيان ساعات من غير ما تاكل حاجة٧. فقدان شهية مفاجئ أو على فترات٨. كأنك دايمًا مكتوم ومش قادر تاخد نفسك٩. صفار بسيط في العين أو الجلد أحيانًا١٠. حكة جلدية غريبة من غير سبب١١. زيادة في الوزن حتى لو بتاكل قليل١٢. إحساس دايم بتقل في المعدة١٣. دوخة خفيفة أو عدم تركيز١٤. تساقط شعر بشكل ملحوظ١٥. بشرتك تبقى باهتة أو بايضة كده١٦. ألم في العضلات بدون مجهود١٧. اضطراب في النوم أو أرق بالليل١٨. رائحة فم مش لطيفة رغم نظافته١٩. تغير لون البول للغامق أحيانًا٢٠. مشاكل في الهضم والقولون دايمًا٢١. أحيانًا إحساس بالغثيان بعد أكل دهون٢٢. سرعة انفعال أو توتر ملحوظ٢٣. ظهور كدمات بسهولة في الجلد٢٤. ألم خفيف في الظهر من فوق٢٥. بطنك تحس إنها منفوخة دايمًا