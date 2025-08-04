أعراض الكبد الدهني

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
أعراض الكبد الدهني

🔥 ١. تعب وإرهاق مالوش سبب واضح
😴 ٢. إحساس بخمول طول اليوم
📍 ٣. وجع في الجنب اليمين تحت الضلوع
📈 ٤. كرش بيزيد بسرعة حتى لو الأكل قليل
💨 ٥. انتفاخات وغازات كتير بعد الأكل
🤢 ٦. غثيان ساعات من غير ما تاكل حاجة
🥄 ٧. فقدان شهية مفاجئ أو على فترات
😤 ٨. كأنك دايمًا مكتوم ومش قادر تاخد نفسك
👁️ ٩. صفار بسيط في العين أو الجلد أحيانًا
🤲 ١٠. حكة جلدية غريبة من غير سبب
⚖️ ١١. زيادة في الوزن حتى لو بتاكل قليل
🥴 ١٢. إحساس دايم بتقل في المعدة
😵 ١٣. دوخة خفيفة أو عدم تركيز
🧑‍🦲 ١٤. تساقط شعر بشكل ملحوظ
😐 ١٥. بشرتك تبقى باهتة أو بايضة كده
💪 ١٦. ألم في العضلات بدون مجهود
🌙 ١٧. اضطراب في النوم أو أرق بالليل
👃 ١٨. رائحة فم مش لطيفة رغم نظافته
🟤 ١٩. تغير لون البول للغامق أحيانًا
🥴 ٢٠. مشاكل في الهضم والقولون دايمًا
🍗 ٢١. أحيانًا إحساس بالغثيان بعد أكل دهون
😠 ٢٢. سرعة انفعال أو توتر ملحوظ
🩹 ٢٣. ظهور كدمات بسهولة في الجلد
🌀 ٢٤. ألم خفيف في الظهر من فوق
🎈 ٢٥. بطنك تحس إنها منفوخة دايمًا
 

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