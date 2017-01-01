بعض ما صح من أحاديث في فضل يوم الجمعة . ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا 》 〘صحيح الجامع3111〙 ✿قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي 》 〘السلسلة الصحيحة 1407〙 ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة 》 〘السلسلة الصحيحة〘1502〙 ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا 》 〘السلسلة الصحيحة〘1407〙 ✿قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم 》 〘السلسلة الصحيحة〘981〙 ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ : 《 من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 》 〘صحيح الجامع〘6470〙