بعض ما صح من أحاديث في فضل يوم الجمعة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏12 ماي 2017 على 08:39.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    بعض ما صح من أحاديث في فضل يوم الجمعة .

    ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا 》

    〘صحيح الجامع3111〙



    ✿قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي 》

    〘السلسلة الصحيحة 1407〙



    ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة 》

    〘السلسلة الصحيحة〘1502〙



    ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا 》

    〘السلسلة الصحيحة〘1407〙



    ✿قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم 》

    〘السلسلة الصحيحة〘981〙



    ✿ قـال رســـول اللَّهِ ﷺ :

    《 من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 》

    〘صحيح الجامع〘6470〙
     
    Ma$Ter, ‏12 ماي 2017 على 08:39
    #1
  2. أسير نفسي

    أسير نفسي :: عضو بارز ::

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    أسير نفسي, ‏12 ماي 2017 على 08:41
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