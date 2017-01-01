بعض ما صح من أحاديث في فضل يوم الجمعة .

《 الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدا مملوكا أو امرأة أو صبيا أو مريضا 》

《 إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي 》

《 أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة 》

《 أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا 》

《 لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم 》

《 من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 》