📩 بعض السنن المستحبة فعلها في يوم العيد

بعض السنن المستحبة فعلها في يوم العيدـــ⓵ـــ/ الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وتجمُّل الثياب.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- يَلْبَسُ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْدَةً حَمْرَاءَ".[أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وحسنه الألباني].قال ابن القيم -رحمه الله-: "ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه".[زاد المعاد (١/ ٤٤٢)].قال ابن حجر -رحمه الله-: " عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين".[فتح الباري ٢/٥١].•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•ـــ⓶ـــ/ يُسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً.عن أنس ابن مالك -رضي الله عنه- قال: "ﻛﺎﻥَ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ -ﷺ- ﻻ ﻳَﻐﺪﻭ ﻳﻮﻡَ ﺍﻟﻔِﻄﺮِ ﺣﺘَّﻰ ﻳﺄﻛﻞَ ﺗَﻤﺮﺍﺕٍ، ﻭﻳﺄﻛﻠُﻬُﻦَّ ﻭِﺗﺮًﺍ"[ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏(٩٥٣)].قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:"ومما يفعل في ختام هذا الشهر المبارك أن الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى صلاة العيد فليأكل تمرات يأكلهن وتراً، وكم أقل التمرات الوتر؟الطالب: واحدة.الشيخ: لا؛ واحدة لا، ما هي تمرات واحدة، الواحدة تمرة أقل التمرات في الوتر ثلاثة؛ فليأكل الإنسان صباح العيد قبل أن يذهب إلى المصلى ثلاث تمرات وإن شاء خمس تمرات وإن شاء سبعا وإن شاء تسعا وإن شاء...طيب المهم أن يأكل تمرات ويأكلهن وترا كما حكى ذلك أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.وهنا نسأل لماذا يأكل التمرات صباح العيد قبل الصلاة؟الطالب: للإشارة أنه ليس صائما.الشيخ: نعم يأكلهن تحقيقا لكون هذا اليوم يوم فطر.ولهذا يحرم على المسلمين أن يصوموا يوم العيد عيد الأضحى أو عيد الفطر لأن الخلق في ضيافة الله -عز وجل- فينبغي لهم أن يترخصوا برخصة الله ويجب عليهم قبول ضيافة الله عز وجل. فلا يحل الصيام حتى وإن كان الصوم من أفضل العبادات لكن في هذا الوقت لا يحل كما لا تجوز الصلاة في وقت النهي...".[فتاوى الحرم المكي (١٠)].•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•ـــ⓷ـــ/ يسن التكبير والجهر به، ويسر به النساء يوم العيد من حين الخروج من بيته حتى يأتي المصلي.عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -ﷺ- كان يُكبِّرُ يومَ الفطرِ من حين يخرجُ من بيتِه حتى يأتيَ المصَلَّى".[صحيح الجامع(٥٠٠٤)].قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:"هذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به، وأما النساء فلا تجهر به، لا في البيت ولا في السوق".[فتاوى نور على الدرب (٣٥٥)].•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•ـــ⓸ـــ/ يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً.عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ : «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشياً».[أخرجه الترمذي(٥٣٠)].قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:"يسن أن يكون ماشيا إلا إذا كان يحتاج إلى الركوب فلا بأس أن يركب".[مجموع فتاوى ابن عثيمين(١٦/ ٢٢٢)].•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•ـــ⓹ـــ/ يُسن الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ من طريقٍ آخر.عن جابرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-، قال: "كان النبيُّ -ﷺ- إذا كان يومُ العيدِ خالَفَ الطريقَ".[أخرجه البخاري (٩٨٦)].قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:"ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر اقتداء برسول الله -ﷺ-، ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات، لا الجمعة ولا غيرها، بل تختص بالعيد".[مجموع فتاوى ابن عثيمين(١٦/ ٢٢٢)].•┈•✿•┈••┈•✿•┈••┈•✿•┈•ـــ⓺ـــ/ الحكمة من مخالفة الطريق يوم العيد؟قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:الحكمة بالنسبة لنا:أولا: الاقتداء بالنبي -ﷺ-، فإن هذا من السنة.ثانيا: من الحكم إظهار الشعيرة، شعيرة صلاة العيد في جميع أسواق البلد.ثالثا: ومن الحكم أيضا أن فيه تفقدا لأهل الأسواق من الفقراء وغيرهم.رابعا: قالوا: ومن الحكم أيضا أن الطريقين تشهدان له يوم القيامة".[مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٣٧)].