ارادتنا و القدر

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ميلينا, ‏12 ماي 2017 على 15:11.

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  1. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    خلقنا الله عز وجل على الأرض و تركنا نعيش حياتنا التي كتبها لنا ، فاعتقدنا أنها ملكنا و أننا نصنعها بأدينا و نقرر مصيرنا فنرى و نتمنى و نسعى و نعمل بجد و بكل الطرق حتى نحصل على ما نريد ، و نحقق كل احلامنا الوردية ، التي هي في الحقيقة أوهام و ليست.
    أحلام نختار كل ما نحب المال و الجمال و المودة و الصحة و العائلة والابناء و الاستقرار كما في أفلام ساندريلا حيث الفراشات تتطاير هنا و هناك و العصافير ... ثم فجأة يصفعنا القدر و يوقضنا من اوهامنا ليقول لنا ها هو كتابكم الذي يرافقكم ستحصلون على ما قدر لكم افعلوا ما شئتم اتعبوا حتى الموت فلن تحصلوا إلا على ما قدره الله لكم
     
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    ميلينا, ‏12 ماي 2017 على 15:11
    #1
  2. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    هو كذلك أخية كل شيء قضاء وقدر، لكن لابد من الأخذ بالاسباب والسعي وراء العيش الرغد
     
    Only me, ‏12 ماي 2017 على 15:19
    #2