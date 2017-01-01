ارادتنا و القدر

خلقنا الله عز وجل على الأرض و تركنا نعيش حياتنا التي كتبها لنا ، فاعتقدنا أنها ملكنا و أننا نصنعها بأدينا و نقرر مصيرنا فنرى و نتمنى و نسعى و نعمل بجد و بكل الطرق حتى نحصل على ما نريد ، و نحقق كل احلامنا الوردية ، التي هي في الحقيقة أوهام و ليست.

أحلام نختار كل ما نحب المال و الجمال و المودة و الصحة و العائلة والابناء و الاستقرار كما في أفلام ساندريلا حيث الفراشات تتطاير هنا و هناك و العصافير ... ثم فجأة يصفعنا القدر و يوقضنا من اوهامنا ليقول لنا ها هو كتابكم الذي يرافقكم ستحصلون على ما قدر لكم افعلوا ما شئتم اتعبوا حتى الموت فلن تحصلوا إلا على ما قدره الله لكم

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