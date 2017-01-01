أحكام مختصرة في مفطرات الصيام - هل ضرب الإبر يفسد الصوم

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏14 ماي 2017 على 07:06.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    أحكام مختصرة في مفطرات الصيام

    أخذ الإبر في الصيام

    س - هل ضرب الإبر يفسد الصوم ؟

    ▪️ قال ابن باز رحمه الله :

    من الأمور التي لا تفسد الصوم ضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط .

    مجموع الفتاوى : (15/ 17)

    س - ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟

    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

    الذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً ، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.

    مجموع الفتاوى : (19/ 204)

    س - هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟

    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

    الإبر العلاجية قسمان :

    أ - ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة .

    ب - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر .

    مجموع الفتاوى : (19/ 215)

    س - ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى ؟

    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

    استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم ، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.

    مجموع الفتاوى : (19/ 220)

    س - حكم الحقنة في العضل أو الوريد ؟

    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

    إذا احتقن بالإبر في وريده ، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك ، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب .

    مجموع الفتاوى : (19/ 213)

    س - حكم حقن الإبر المغذية ؟

    ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :

    إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم .

    مجموع الفتاوى : (19/ 213)

    س - ماحكم تطعيم طلاب المدارس ضد الحمى المخية الشوكية في رمضان ؟

    لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط .

    اللجنة الدائمة : (10/ 251)

    س - حكم استخدام إبر السكر في نهار رمضان؟

    لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى .

    اللجنة الدائمة : (10/ 252)
    س - ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟

    أ-يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى .

    اللجنة الدائمة : (10/ 252)

    س - حكم ادخال الطبيبة جهاز الكشف في نهار رمضان في الفرج ؟

    إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.

    اللجنة الدائمة : (10/ 173)
     
    Ma$Ter, ‏14 ماي 2017 على 07:06
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