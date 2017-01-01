أحكام مختصرة في مفطرات الصيام - هل ضرب الإبر يفسد الصوم

أحكام مختصرة في مفطرات الصيام أخذ الإبر في الصيام س - هل ضرب الإبر يفسد الصوم ؟ ▪️ قال ابن باز رحمه الله : من الأمور التي لا تفسد الصوم ضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط . مجموع الفتاوى : (15/ 17) س - ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : الذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً ، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً. مجموع الفتاوى : (19/ 204) س - هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : الإبر العلاجية قسمان : أ - ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة . ب - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر . مجموع الفتاوى : (19/ 215) س - ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم ، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. مجموع الفتاوى : (19/ 220) س - حكم الحقنة في العضل أو الوريد ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : إذا احتقن بالإبر في وريده ، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك ، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب . مجموع الفتاوى : (19/ 213) س - حكم حقن الإبر المغذية ؟ ▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله : إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم . مجموع الفتاوى : (19/ 213) س - ماحكم تطعيم طلاب المدارس ضد الحمى المخية الشوكية في رمضان ؟ لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط . اللجنة الدائمة : (10/ 251) س - حكم استخدام إبر السكر في نهار رمضان؟ لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى . اللجنة الدائمة : (10/ 252) س - ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟ أ-يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى . اللجنة الدائمة : (10/ 252) س - حكم ادخال الطبيبة جهاز الكشف في نهار رمضان في الفرج ؟ إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم. اللجنة الدائمة : (10/ 173)