أحكام مختصرة في مفطرات الصيام - هل ضرب الإبر يفسد الصوم

أحكام مختصرة في مفطرات الصيام



أخذ الإبر في الصيام



س - هل ضرب الإبر يفسد الصوم ؟



▪️ قال ابن باز رحمه الله :



من الأمور التي لا تفسد الصوم ضرب الإبر، غير التي يقصد بها التغذية، لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط .



مجموع الفتاوى : (15/ 17)



س - ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم ؟



▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :



الذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً ، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.



مجموع الفتاوى : (19/ 204)



س - هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟



▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :



الإبر العلاجية قسمان :



أ - ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب، لأنها بمعناه، فتكون مفطرة .



ب - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر .



مجموع الفتاوى : (19/ 215)



س - ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى ؟



▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :



استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم ، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.



مجموع الفتاوى : (19/ 220)



س - حكم الحقنة في العضل أو الوريد ؟



▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :



إذا احتقن بالإبر في وريده ، أو في عضلاته فإن صومه لا يفسد بذلك ، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب .



مجموع الفتاوى : (19/ 213)



س - حكم حقن الإبر المغذية ؟



▪️ قال ابن عثيمين رحمه الله :



إذا ركب للإنسان حقن مغذية تغنيه عن الطعام والشراب فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم .



مجموع الفتاوى : (19/ 213)



س - ماحكم تطعيم طلاب المدارس ضد الحمى المخية الشوكية في رمضان ؟



لا حرج في ذلك، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط .



اللجنة الدائمة : (10/ 251)



س - حكم استخدام إبر السكر في نهار رمضان ؟



لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى .



اللجنة الدائمة : (10/ 252)

س - ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟



أ-يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى .



اللجنة الدائمة : (10/ 252)



س - حكم ادخال الطبيبة جهاز الكشف في نهار رمضان في الفرج ؟



إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.



اللجنة الدائمة : (10/ 173) ​