المدرسة بكري

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة صفاءdz, ‏14 ماي 2017 على 14:48.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    سلام عليكم حبيت اليوم نحكي على المدرسه وعلى التلاميذ وعلى الموااقف ليصراو وقعدو في الذااكره ديالي

    وحد المره المعلمه نوضت الطفل وقاتلو عبر على الصووره لي في الصبورة قالها عمر يتدوش ....ومبعد منحكيلكمش عطاتو طريحه المسكيين.....

    وحد الخطره كان جاي المفتش وقعد الشهر المعلم يحفظ فينا في درس نشفالو مليح درس يتحدث على الزكاه المهم المبوشي وعااد حاافظو عن ظهر القلب ،جااء المفتش وجبدنا كرسات وبدينا كااامل نشاركو المهم المفتش راسو حبس وزاد نقاط للمعلم ،أنا علاش حكيت هذه الدرك باش فهمت وعلااش شهر وحنا نقراو في درس الزكاه يالها من براءة ههههه..

    ومرة ثاني كان عندنا واحد الطفل نعيطولو الرجله هههه وكان كي يدير الفوضى يجي يضربو المعلم يمدلو غير يد وحده ويبدا يضرب ويضرب...ويقلو وعلاش مد يدك لخرى يقلو الرجله لا لا غير هاذ اليد تكفي.... تشوف المعلم وجهو أحمر هههههه من الخجل هههه..

    ومرة عدنا معلم فرنسيه عصبي بزاااااااااف ..واحد الطفل معرفش يقرأ كلمه وجاه ضرب الطاوله برجلو نطارت وهبطت وخرج وأنا كنت نشوف من النافذه في رايكم وعلااش خرج كان يمس في رجلووو وجعااتو ههههه..

    مرة ثاني درنا حفله في الإكماليه بمناسبه يوم العلم ...المهم وجدنا ونظمنا ودرنا لااازم....وجاو الأساتذة ..وقلنا لوحد الطفل قول كااش كلمه ولا غني ههه... وبدا سيد ...أنا وأخي شوق يدفعني لأراها...أمي ..ومعلاباليش ...المهم الحفله عادت غير ضحك وسميناه وسيم على الرسوم هههههه...

    المهم ليرد على موضوووعي يكتب عفسه صراتلو في المسيييد أيااا راني نستنى...
     
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    صفاءdz, ‏14 ماي 2017 على 14:48
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    eeh l madrassa kayen des souvenirs mleh w kayen li ki kbert 3raft ma3nahom sah

    ki kont f l primaire mara dayrin saf bach nedokhlo na9raw francais w l profa 3and l bab, wahda galet assalamo 3alaykom dharbetha,, ki wssalt ana liha 3awedt naffs l hadra bla mathassit golt assalamo 3alaykom w ydjini waahd l kef fi khadi hatan welit nebki w l profa tsseket w t3awed fia w talbet smaah meni khafet,, kont mel awaiil w mes parents ya3erfohom kamel f l ecole,, w tofla lokhra meskina normal mahadretch m3aha keli hayawan dharbato !! allah la trebeha w en plus 3la salaaam machi hadja mich mliha!!
     
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    GI Joe, ‏15 ماي 2017 على 21:42
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ههههه...والله لعفايس هذو ميتنساو....شكرا...لمرورك
     
    صفاءdz, ‏15 ماي 2017 على 21:46
    #3
  4. hakim story

    hakim story
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    ههههههههههههههه قتلتيني ب نتاع الرجلة هههه
    وحد الوقت كنا حنا ثاني الذكور رجلة ههه
    نشفالها في المتوسط الاستاذ نتاع الرياضيات قالنا اللي ما يحلش التمرين 4 ضربات
    هيا وما حليناش التمارين انا عطالي ربعة نتاعي نورمال وصحابي كذالك حتى واحد صاحبي قالو الشيخ راهي نافحتلي اليوم تضربني ها زيد زوج
    وقعد يزيد ومن بعد تشتعل المنافسة انا قتلو زيد 4 لاخر قالو زيدني 6 وهكذا والمعلم قعد يضحك من التنافس على العنف ههه
    وقالنا روحو روحو انا اللي غالط ودرت استاذ لوكان راني طاكسيور مش خير هههه
    ربي يهنيك موضوع رووعة ههههه
     
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    hakim story, ‏15 ماي 2017 على 21:52
    #4
  5. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ههههههههه....ههه ... ربي يخليك أخي ....شفت الرجله الزايدة واش الدير.... رجعت المعلم يتمنى يكون طاكسيور...ههه
     
    صفاءdz, ‏15 ماي 2017 على 21:56
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    اللمة
    اهلا يا صفاء
    وضرك علاه نجبدو الفضاضيح تحية للاساتذة نتاعي نقول حاجة كنا صح مدرسة مشاغبين. مي الحمد لله نحترمو اساتذتناِ
    شوفي انا مشاغبة رقم 1 استاذة العربية كانت تغشني ندخل لازم تلقطلي سبة وتحاوزني ايا فمرة قتلها والله يا انتي اليوم تتحاوزي دخلت بدات تشوف فيا قاتلي وين المئزر قتلها راكي لابساتو ههه قاتلي طيري عليا برا قتلها مانيش حمامة ههههه قاتلي برا قتلها وعلاه راني في دارك هذا ملك الدولة وانا من الشعب بدات تتكرز جات ليا قاتلي تخرجي بادبك والا قتلها لالا ادبي راه راقد كان عيان البارح هههه خرجت وانا رحت للباب قتلها برا تهنينا منك هههههه وقفلت الباب جابت المدير دخل قالها شكون قاتلو هذيك قتلها لالا يا استاذة انت قدوتنا عندي اسم ولقب مدير تشوكما خاطر متفوقة واساتذة يحبوني قالها راك غالطة بقا يهدر معاها وانا حكيتلها يديا معناها شح هههههه
    ومرة يقرا معايا واحد نشفالو ضرب اشتاذ الفيزيك بدماغ ههههه طاح وانا طحت قدامو نحسبلو واحد زوج 3 ِِِِِِ....زعمى مصارعة ههههه
    كانت استاذة الرياضيات كل ما تقري تحصللها تولي دير فذاك الصوت وارواحي اذا حبستلها فالاحصاء والا الدالة تسمعي ذاك السين والا ق ههههه كيفاه تنطقها ههههوتخرج تجري هههههكي تولي تاقها كامل حصلتنا ههههه درنا فيهم راينا ههههه
    مشكورة
     
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    ليليا مرام, ‏15 ماي 2017 على 22:06
    #6
  7. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    ههههه هههههههههه ..الله يهديك قتلتيني بضحك ....ههههه.....أنت وحدك ...واحد مايصفاك....صحيتي أختي ليليا...يا الحمامة ههههه....
     
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    صفاءdz, ‏15 ماي 2017 على 22:11
    #7