المدرسة بكري

اهلا يا صفاء

وضرك علاه نجبدو الفضاضيح تحية للاساتذة نتاعي نقول حاجة كنا صح مدرسة مشاغبين. مي الحمد لله نحترمو اساتذتناِ

شوفي انا مشاغبة رقم 1 استاذة العربية كانت تغشني ندخل لازم تلقطلي سبة وتحاوزني ايا فمرة قتلها والله يا انتي اليوم تتحاوزي دخلت بدات تشوف فيا قاتلي وين المئزر قتلها راكي لابساتو ههه قاتلي طيري عليا برا قتلها مانيش حمامة ههههه قاتلي برا قتلها وعلاه راني في دارك هذا ملك الدولة وانا من الشعب بدات تتكرز جات ليا قاتلي تخرجي بادبك والا قتلها لالا ادبي راه راقد كان عيان البارح هههه خرجت وانا رحت للباب قتلها برا تهنينا منك هههههه وقفلت الباب جابت المدير دخل قالها شكون قاتلو هذيك قتلها لالا يا استاذة انت قدوتنا عندي اسم ولقب مدير تشوكما خاطر متفوقة واساتذة يحبوني قالها راك غالطة بقا يهدر معاها وانا حكيتلها يديا معناها شح هههههه

ومرة يقرا معايا واحد نشفالو ضرب اشتاذ الفيزيك بدماغ ههههه طاح وانا طحت قدامو نحسبلو واحد زوج 3 ِِِِِِ....زعمى مصارعة ههههه

كانت استاذة الرياضيات كل ما تقري تحصللها تولي دير فذاك الصوت وارواحي اذا حبستلها فالاحصاء والا الدالة تسمعي ذاك السين والا ق ههههه كيفاه تنطقها ههههوتخرج تجري هههههكي تولي تاقها كامل حصلتنا ههههه درنا فيهم راينا ههههه

مشكورة

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