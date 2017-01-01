المدرسة بكري

سلام عليكم حبيت اليوم نحكي على المدرسه وعلى التلاميذ وعلى الموااقف ليصراو وقعدو في الذااكره ديالي وحد المره المعلمه نوضت الطفل وقاتلو عبر على الصووره لي في الصبورة قالها عمر يتدوش ....ومبعد منحكيلكمش عطاتو طريحه المسكيين..... وحد الخطره كان جاي المفتش وقعد الشهر المعلم يحفظ فينا في درس نشفالو مليح درس يتحدث على الزكاه المهم المبوشي وعااد حاافظو عن ظهر القلب ،جااء المفتش وجبدنا كرسات وبدينا كااامل نشاركو المهم المفتش راسو حبس وزاد نقاط للمعلم ،أنا علاش حكيت هذه الدرك باش فهمت وعلااش شهر وحنا نقراو في درس الزكاه يالها من براءة ههههه.. ومرة ثاني كان عندنا واحد الطفل نعيطولو الرجله هههه وكان كي يدير الفوضى يجي يضربو المعلم يمدلو غير يد وحده ويبدا يضرب ويضرب...ويقلو وعلاش مد يدك لخرى يقلو الرجله لا لا غير هاذ اليد تكفي.... تشوف المعلم وجهو أحمر هههههه من الخجل هههه.. ومرة عدنا معلم فرنسيه عصبي بزاااااااااف ..واحد الطفل معرفش يقرأ كلمه وجاه ضرب الطاوله برجلو نطارت وهبطت وخرج وأنا كنت نشوف من النافذه في رايكم وعلااش خرج كان يمس في رجلووو وجعااتو ههههه.. مرة ثاني درنا حفله في الإكماليه بمناسبه يوم العلم ...المهم وجدنا ونظمنا ودرنا لااازم....وجاو الأساتذة ..وقلنا لوحد الطفل قول كااش كلمه ولا غني ههه... وبدا سيد ...أنا وأخي شوق يدفعني لأراها...أمي ..ومعلاباليش ...المهم الحفله عادت غير ضحك وسميناه وسيم على الرسوم هههههه... المهم ليرد على موضوووعي يكتب عفسه صراتلو في المسيييد أيااا راني نستنى...