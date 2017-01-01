دعوة خاصة للأخت om leith لحفظ كتاب الله تعالى

ما شاء الله ماشاء

اهلا بالاخت الغالية لا اعرفها لكنها زوج الاخ الطيب الغالي عمي ابو ليث

اتشرف بمعرفتك خالتي ام ليث

واهلا بك بيننا وفي الحفظ

رغم انني انقطعت لظروف لكن كل يوم اراجع وكل مرة احفظ

سارجع نشطة باذن الله معكن لاني الحزب الثاني فاتني يجب ان اكمل لالتحق بالثالث

اتمنى لك التوفيق طاطا ام ليث

مسرورة جدا بهاته الدعوة

اختي دعاء حفظك الله وجزاكِ خيرا على نشاطك

ربي يبارك فيك ​