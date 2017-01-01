دعوة خاصة للأخت om leith لحفظ كتاب الله تعالى

هذه دعوة خاصة للسيدة @om leith زوجة الاخ @ابو ليث مشرف الأقسام الإسلامية ، فمرحبا بك سيدتي بيننا نحن هنا لدعمك ومساعدتك لاسترجاع ما حفظتيه من قبل ، ثم حفظ ماتبقى من كتاب الله تعالى... في هذا الركن ستجدين مواضيع عرض الأحزاب ، ونحن الآن على أبواب الحزب الثالث من القرآن الكريم ،إليك الروابط الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات الحزب 2 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات الحزب 3 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات ابدئي العرض من الحزب الأول ،ابتداءا من السور الصغار ، هكذا لكي تلتحقي بنا ،وأنا ان شاء الله سأكون في المتابعة والإشراف ___________ والآن أطلب من بقية الأخوات دعمها @أم ياسمينdz @لؤلؤة قسنطينة @ميلينا @بشرى ملاك @Only me @Soumia hadj mohammed @نعمات وكل الأخوات.