دعوة خاصة للأخت om leith لحفظ كتاب الله تعالى

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏14 ماي 2017 على 16:14.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]
    [​IMG]هذه دعوة خاصة للسيدة @om leith زوجة الاخ @ابو ليث مشرف الأقسام الإسلامية ، فمرحبا بك سيدتي بيننا نحن هنا لدعمك ومساعدتك لاسترجاع ما حفظتيه من قبل ، ثم حفظ ماتبقى من كتاب الله تعالى...
    [​IMG]في هذا الركن ستجدين مواضيع عرض الأحزاب ، ونحن الآن على أبواب الحزب الثالث من القرآن الكريم ،إليك الروابط
    الحزب 1 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات
    الحزب 2 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات
    الحزب 3 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات
    ابدئي العرض من الحزب الأول ،ابتداءا من السور الصغار ، هكذا لكي تلتحقي بنا ،وأنا ان شاء الله سأكون في المتابعة والإشراف
    ___________
    والآن أطلب من بقية الأخوات دعمها
    @أم ياسمينdz
    @لؤلؤة قسنطينة
    @ميلينا
    @بشرى ملاك
    @Only me
    @Soumia hadj mohammed
    @نعمات
    وكل الأخوات.
     
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    دعاء الجنات, ‏14 ماي 2017 على 16:14
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    ما شاء الله ماشاء
    اهلا بالاخت الغالية لا اعرفها لكنها زوج الاخ الطيب الغالي عمي ابو ليث
    اتشرف بمعرفتك خالتي ام ليث
    واهلا بك بيننا وفي الحفظ
    رغم انني انقطعت لظروف لكن كل يوم اراجع وكل مرة احفظ
    سارجع نشطة باذن الله معكن لاني الحزب الثاني فاتني يجب ان اكمل لالتحق بالثالث
    اتمنى لك التوفيق طاطا ام ليث
    مسرورة جدا بهاته الدعوة
    اختي دعاء حفظك الله وجزاكِ خيرا على نشاطك
    ربي يبارك فيك
     
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    Soumia hadj mohammed, ‏14 ماي 2017 على 16:25
    #2
  3. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    أهلا وسهلا بيك سيدتي الكريمة
    حياك الله في هذا الصرح الطيب ،، وفقك الله وايانا الى حفظ كتاب الله عزوجل والى كل ماهو خير لك في دينك ودنياك
    نتشرف بمشاركتك لنا وبانضمامك الى المنتدى
     
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    Only me, ‏14 ماي 2017 على 16:30
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    أهلا و سهلا.با أختي الغالية زوجة الأخ ابو ليث سيدة مثلك.و مسرورة جدا بك فاجأنا حضورك و الله ان شاء الله نتنافس في اجواء القران.زوجك الفاضل اكن له الاحترام و متابعه لكل كنوزه الفقهية خطوة رائعة
     
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    ميلينا, ‏14 ماي 2017 على 16:34
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    مرحبا با استاذتي الغالية ان شاء الله تكوني بخير
    شكرا للاشارة
     
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    ميلينا, ‏14 ماي 2017 على 16:36
    #5