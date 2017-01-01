دعوة للأخوات الكريمات لحفظ كتاب الله تعالى.

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017.

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  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
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    والصلاة والسلام على رسول الله:
    أما بعد:
    هذه الدعوة الكريمة لحفظ كتاب الله تعالى والتي دعانا إليها @ابو ليث وسأشرح لكن الفكرة فيما قاله الأخ ابو ليث هنا
    دعوة لحفظ كتاب الله و أحاديث مختارات من سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
    اذن أنا سأتشرف بإذن الله على تحفيظ ومتابعة الأخوات
    وهل هناك شيئ أعظم وأبلغ و أسمى من حفظ كتاب الله؟ لا تفوتي على نفسك هذا الفضل الكبير ولا تقولي لا أملك الوقت ، فكم من أوقات هدرناها في ما لاينفع ولا يضر ولربما في أشياء ضرها أكبر من نفعها، سنبدأ اليوم ان شاء الله في المساء ، قبل هذا ننتظر حظور الأخوات الراغبات في المشاركة لمعرفتهن ، وسنبدأ إن شاء الله من السور القصار إلى غاية الختم ان شاء الله
    في انتظار حظور الأخوات الكريمات ،
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
     
    Soumia hadj mohammed, ميسم منصور, missing heart و 8 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المشرفات

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    سأقوم بدعوة الاخوات لأنهن قد لا يرين الموضوع. @لؤلؤة قسنطينة @ميلينا @نعمات @تقوى الله @انا مسلمة @بشرى ملاك @الفراشة الحساسة @الصحافية الساخرة @أم ياسمين @زهور الشوق @الورد الأحمر @sanaya
    @Amira28
    ملاحظة الدعوة عامة لكل اخت هنا في المنتدى وكل واحدة تعلم الأخريات لكي نتشارك كلنا في الاجر ان شاء الله
     
    Mademoiselle carbone, missing heart, صمت المشاعر و 5 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    يسرني كثيرا المشاركة
    اصلا من فترة بديت نحفظ شوي لكن ساعة على ساعة نتهاون
    بالاك بالمشاركة مع الجميع نكونو منظمين ونتمكنوا من الحفظ بإذن المولى
    شكرا حبيبتي على المبادرة الطيبة بارك الله فيك
     
    missing heart, صمت المشاعر, ابو ليث و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 أفريل 2017
    #3
  4. الفراشة الحساسة

    الفراشة الحساسة :: عضو مُتميز ::

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    ان شاء الله اختي
    انا الان في صدد الحفظ العشوائي لبعض السور التي اعشقها كالكهف ومريم والزمر والملك والقيامة ويس
    وانا اتبع طريقتي الخاصة ولقد وفقت في ذلك والحمد لله
    لكن ساجرب معكن عسى الله ان يوفقنا لذلك
    بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
     
    missing heart, صمت المشاعر, نعمات و 4 آخرون معجبون بهذا.
    الفراشة الحساسة, ‏3 أفريل 2017
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا على الدعوة و اقبلها
    اسال الله ان يوفقنا في ذلك و يتقبل منا
     
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    ميلينا, ‏3 أفريل 2017
    #5
  6. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ان شاء الله ربي يوفقنا واكون مشاركة معكم ....
    فقط ان لم تسمح الظروف فدخولي متذبذب الى المنتدى ......ربي معاكم
    بارك الله فيك وفي الاخ ابوليث وجعلها في ميزان حسناتكم...
     
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    ،كارينا،, ‏3 أفريل 2017
    #6
  7. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    مرحبا مريم وشكرا لك على المشاركة ، والله الحفظ جماعة يعطينا الدفع اكثر لأنو تكون متابعة وتشجيع ويكون هناك تنافس ، ومتابعة ومايكونش اهمال ، فقط لمشاركة الأجر قومي بأخبار صديقاتك الأخريات قد لا يرين الموضوع...
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #7
  8. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    مرحبا بيك اختي وكما اشرت للأخت لؤلؤة قسنطينة ان الحفظ جماعة وبالمتابعة والتشجيع والتنافس راح يعطي دفع اكثر وروح اقوى لهذا راح نبداو كامل كيف كيف إلى غاية الختم ان شاء الله
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #8
  9. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    اذن مرحبا بيك وابقي في المتابعة
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #9
  10. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    الطريقة!؟
    متابعة
     
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    فيتامين سي, ‏3 أفريل 2017
    #10
  11. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    ركن التوعية الدينية النسائية
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    ليس مشكل الاخت المهم عند دخولك تتداركي وتلحقي الاخوات. شكرا
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #11
  12. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    من بعد مايحظرو الاخوات راح نتكلمو على الطريقة بالتفصيل شكرا هيبة على المشاركة
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #12
  13. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    العفو
     
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    فيتامين سي, ‏3 أفريل 2017
    #13
  14. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #14
  15. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك اختي
    فكرة مليحة ولله وانا سأكون مشاركة معاكم
    بإذن الله
    في ميزان حسناتكم ان شاء الله
     
    missing heart, نعمات و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏3 أفريل 2017
    #15
  16. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    وفيك بارك ، مرحبا بيك.
     
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    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم
    هذه الفكرة تكمل فكرة الاخت ام عبد الله التي تشرف هي والاخوات على الحفظ في ركن التوعية الدينية النسائية
    اِستظهار المحفُوظ (مَشروع حِفظ الزّهراوين)
    ان اردتي طرح الموضوع في الركن الخاص بالنساء
    ركن التوعية الدينية النسائية

    بالتوفيق ان شاء الله
    الله يجعلها في ميزان حسناتكم .
     
    missing heart, عآشقة الجنـة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 أفريل 2017
    #17
  18. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    اهلا بك أم ياسمين ، نحن سنبدأ ان شاء الله من الحزب الأول اي من السور القصار ، وقمنا بوضعه هنا لأنها فكرة وطرح الاخ ابو ليث الذي سيراقب ، وهو سيشرف على الإخوة وانا على الأخوات ولتنشيط هذا القسم ايضا. شكرا.
     
    عآشقة الجنـة و missing heart معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #18
  19. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    مباردة رااائعة جزاكم الله خيرا
    باذن الله انا بصدد التسجيل من اجل حفظ احكام التجويد

    وحفظ القران الكريم ، ولا اريد ان تختلط علي الامور

    لكن .. فقط اريد ان اعرف ان كنتِ ستتابعين الاخوات

    من خلال الصوت او كيف ؟
     
    missing heart, ميسم منصور و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏3 أفريل 2017
    #19
  20. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    اهلا اختي ، المتابعة تكون بالكتابة اي كل وحدة تحفظ راح تكتب ونبداو من السور الصغار بالترتيب وكل وحدة مالازمش تخلف السور ، وانا نتبع كل وحدة واش كتبت وواش حفظت ، اي بالكتابة فقط.
     
    ابو ليث و missing heart معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏3 أفريل 2017
    #20
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