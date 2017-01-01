دعوة للأخوات الكريمات لحفظ كتاب الله تعالى.



أما بعد:

هذه الدعوة الكريمة لحفظ كتاب الله تعالى والتي دعانا إليها والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد:هذه الدعوة الكريمة لحفظ كتاب الله تعالى والتي دعانا إليها @ابو ليث وسأشرح لكن الفكرة فيما قاله الأخ ابو ليث هنا

عوة لحفظ كتاب الله و أحاديث مختارات من سنة نبيه عليه الصلاة و السلام

اذن أنا سأتشرف بإذن الله على تحفيظ ومتابعة الأخوات

وهل هناك شيئ أعظم وأبلغ و أسمى من حفظ كتاب الله؟ لا تفوتي على نفسك هذا الفضل الكبير ولا تقولي لا أملك الوقت ، فكم من أوقات هدرناها في ما لاينفع ولا يضر ولربما في أشياء ضرها أكبر من نفعها، سنبدأ اليوم ان شاء الله في المساء ، قبل هذا ننتظر حظور الأخوات الراغبات في المشاركة لمعرفتهن ، وسنبدأ إن شاء الله من السور القصار إلى غاية الختم ان شاء الله

في انتظار حظور الأخوات الكريمات ،