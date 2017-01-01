نتائج العدد الثاني من تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي

بعد قيامنا بوضع مواضيع فراشات منتدى العالم المرأة الحصرية تحت التصويت نعلن اليوم عن نتائج تحدي شهر مارس أفريل ركن حصريات المهارات اليدوية فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^ لؤلؤة قسنطينة وسائد السموكس بالخطوات hadil2044 الموضوع الفائز بتصويتكن هو : فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^ لؤلؤة قسنطينة ألف مبارك للأخت بقية المشتركات تتحصلن معنا على 100 نقطة شرفية أما الفائزة فتتحصل على وسام من أوسمة عالم المرأة. /// ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر : وصفات تخص الشعر: هندية أنقذت شعري nina2tessy تجربتي ف انبات فراغات الشعر 100/100 مجربة من عندي*السدر* ندى العيون تجربتي مع منتوج Swalis آمِيْرَتُه وصفات تخص الجسم: مقشر للبشرة والجسم بالصور ام تسنيم واحلام تحضير كريم للوجه و اليدين احسن 100 مرة من الكريمات التجارية انا مسلمة حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty nina2tessy التخلص من رآئحة العرق ~مشآركتي في مسابقة أفضل موضوع بناتي /نسائي الشآعرة الفرنسية الوصفة الفائزة تخص الشعر: ///////// الوصفة الفائزة تخص الجسم: حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty nina2tessy الاخت ام احلام وتسنيم فازت الشهر الماضي وبالتالي نترك الفرصة للاخت نينا للفوز ولو كان التفاعل والتصويت اكبر لكن الف مبارك للاختين تتحصل على وسام وبقية الاخوات على 100 نقطة شرفية. نلتقي باذن الله مع العدد الثالث في انتظار مواضيعكن