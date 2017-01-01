نتائج العدد الثاني من تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏16 ماي 2017 على 00:04.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بعد قيامنا بوضع مواضيع فراشات منتدى العالم المرأة الحصرية تحت التصويت

    نعلن اليوم عن نتائج تحدي شهر مارس أفريل


    ركن حصريات المهارات اليدوية

    فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^
    لؤلؤة قسنطينة

    وسائد السموكس بالخطوات
    hadil2044

    الموضوع الفائز بتصويتكن هو :

    فواصل للكُتب بأدوات بسيطة ^^
    لؤلؤة قسنطينة


    ألف مبارك للأخت
    بقية المشتركات تتحصلن معنا على 100 نقطة شرفية
    أما الفائزة فتتحصل على وسام من أوسمة عالم المرأة.
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    ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر :


    وصفات تخص الشعر:
    هندية أنقذت شعري
    nina2tessy

    تجربتي ف انبات فراغات الشعر 100/100 مجربة من عندي*السدر*
    ندى العيون



    تجربتي مع منتوج Swalis
    آمِيْرَتُه

    وصفات تخص الجسم:
    مقشر للبشرة والجسم بالصور
    ام تسنيم واحلام


    تحضير كريم للوجه و اليدين احسن 100 مرة من الكريمات التجارية
    انا مسلمة

    حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty
    nina2tessy


    التخلص من رآئحة العرق ~مشآركتي في مسابقة أفضل موضوع بناتي /نسائي
    الشآعرة الفرنسية




    الوصفة الفائزة تخص الشعر:

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    الوصفة الفائزة تخص الجسم:
    حل لمشكلة رائحة العرق الكريهة من Ninaty
    nina2tessy

    الاخت ام احلام وتسنيم فازت الشهر الماضي
    وبالتالي نترك الفرصة للاخت نينا للفوز
    ولو كان التفاعل والتصويت اكبر لكن
    الف مبارك للاختين

    تتحصل على وسام وبقية الاخوات على 100 نقطة شرفية.
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    نلتقي باذن الله مع العدد الثالث
    في انتظار مواضيعكن


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    أم ياسمينdz, ‏16 ماي 2017 على 00:04
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