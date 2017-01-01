نتائج العدد الثاني من تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي



بعد قيامنا بوضع مواضيع فراشات منتدى العالم المرأة الحصرية تحت التصويت



نعلن اليوم عن نتائج تحدي شهر مارس أفريل





ركن حصريات المهارات اليدوية



الوصفة الفائزة تخص الشعر:



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الوصفة الفائزة تخص الجسم:

الف مبارك للاختين



تتحصل على وسام وبقية الاخوات على 100 نقطة شرفية.



نلتقي باذن الله مع العدد الثالث

في انتظار مواضيعكن





















الموضوع الفائز بتصويتكن هو :الاخت ام احلام وتسنيم فازت الشهر الماضيوبالتالي نترك الفرصة للاخت نينا للفوزولو كان التفاعل والتصويت اكبر لكن