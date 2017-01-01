جديد: تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي









نرحب بكن ونتقدم لكنّ بطرح فكرة جديدة تحت عنوان

أهلا وسهلا بجميلات وأنيقات منتدى عالم المرأةنرحب بكن ونتقدم لكنّ بطرح فكرة جديدة تحت عنوان

تحدّي أفضل موضوع نسائي/بناتي



وهي فكرة خفيفة تطل عليكن كل شهرين



شرح الفكرة :



بعد انتهاء شهرين

نقوم باختيار مواضيع حصرية تم وضعها من طرف عضواتنا

بشرط ان تكون من مجهود العضوات وليست منقولة

وهذه المواضيع تكون عضواتنا قد وضعتها في هذه الأركان

نضعها تحت التصويت

والموضوع الفائز بتصويتكن

تتحصل صاحبته على وسام



وبقية العضوات المشتركات تتحصلن على شهادة شرفية

أول تحدي سيكون لأفضل المواضيع

لشهر جانفي/فيفري