جديد: تحدي أفضل موضوع نسائي/بناتي

أهلا وسهلا بجميلات وأنيقات منتدى عالم المرأة نرحب بكن ونتقدم لكنّ بطرح فكرة جديدة تحت عنوان تحدّي أفضل موضوع نسائي/بناتي وهي فكرة خفيفة تطل عليكن كل شهرين شرح الفكرة : بعد انتهاء شهرين نقوم باختيار مواضيع حصرية تم وضعها من طرف عضواتنا بشرط ان تكون من مجهود العضوات وليست منقولة وهذه المواضيع تكون عضواتنا قد وضعتها في هذه الأركان ركن التوعية الدينية النسائية ركن الصحة النسائية ركن تجهيز العروس ولوازمها ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر ركن الأناقة والأزياء ركن حصريات المهارات اليدوية ركن الديكور والعناية المنزلية نضعها تحت التصويت والموضوع الفائز بتصويتكن تتحصل صاحبته على وسام وبقية العضوات المشتركات تتحصلن على شهادة شرفية أول تحدي سيكون لأفضل المواضيع لشهر جانفي/فيفري نلتقي ان شااءلله عند نهاية شهر فيفري