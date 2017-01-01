السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليس لأننا على خطأ لا يجب أن نستفيد ونغير أحوالنا~ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم~ ..ارتئيت وجوب وضع هاته الأحكام لنستفيد منها جميعا " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك" ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟ ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟ حكم العمل في مكان مختلط حكم العمل في مكان مختلط - الموقع الرسمي للإمام ابن باز حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق، ومخالطتها للرجال والتحدث لهم حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق، ومخالطتها للرجال والتحدث لهم - الموقع الرسمي للإمام ابن باز حكم عمل المرأة حكم عمل المرأة - الموقع الرسمي للإمام ابن باز وبارك الله فيكم