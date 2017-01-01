حكم عمل المرأة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ليس لأننا على خطأ لا يجب أن نستفيد ونغير أحوالنا~ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم~



..ارتئيت وجوب وضع هاته الأحكام لنستفيد منها جميعا " اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك"







ما هي حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في العمل؟ وهل يجوز أن تعمل المرأة في المكان الذي فيه رجال؟