الغيرة النسوية هل حقا المرأة عدوة المرأة ؟ للنقاش





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الغيرة بصفة عامة هي خلق دنيئ يدل على النقص وعدم الرضا بما تملك فتغار لدرجة حسد غيرك.



وقد تكون الغيرة مرضية يصل صاحبها لتمني الأذى والشر لشخص ما والعمل على تدميره بالسحر والشعوذة أو بتشويه صمعته والكذب عليه.



والغيرة ليست بالضرورة تكون لسبب مادي بل تكون شديدة لسبب معنوي.كأن تغار زميلة من زميلتها بسبب حسن خلقها أو اجتهادها أو جمالها أو حب الناس لها .



فتسعى لتعويض ذاك الاحساس بمحاولة الانتقاص منها وتقزيمها وبخس جهدها وحقها.



وتعد غيرة المرأة من المرأة أشد غيرة لأنها تكون مصحوبة بحسد وتمني السوء.



والأمثلة كثيرة من الواقع:



* في العمل مثل عمل تحزب ضد عاملة جديدة غيرة منها من صغر سنها او من اجتهادها في عملها وثناء الغير عليها.لماذا قلت صغر السن؟ اعرف واحدة عاملة قديمة تغار من كل عاملة صغيرة في السن لدرجة تحاول بشتى السبل ابعادها من المؤسسة.



* عند أهل الزوج عمل الكنات حلف ضد الكنة الجديدة غيرة منها ومحاولة تهميشها وعمل مشاكل لها.



* بين الأقارب قد تغار منك بنت خالك أو بنت عمك بلا سبب بل حدث وأخت تغار من أختها لدرجة أفسدت عليها خطوبتها غيرة منها. .



* حتى في العالم الافتراضي قد تغار عضوة من عضوة اخر تحت شعار أنا الأقدم اذا أنا الأفهم والأعرف وأنا زعيمة المكان فتحارب أي عضوة عاملة حدود لنفسها وخاطيها التشيات كما نقول بالعامية.



* وتكثر الغيرة النسوية خاصة في المؤسات التربوية بحكم أكثر الاساتذة نساء.نحن التلاميذ ونحس بغيرة استاذة من أخرى لدرجة أن تلك الاستاذة الغيورة تحرضنا على الأخرى بطريقة غير مباشرة.واتذكر موقف عندما تم التصويت لاستاذة جديدة كأحسن قسم لأنها نشيطة ومجتهدة صوت لها كل الرجال الا النساء ولا واحدة صوتت لها غيرة وحسدا بل احتجوا بحجة أنها جديدة صغيرة السن وقليلة خبرة. منذ متى نقيس النجاح بالخبرة وكبر العمر وطول التجربة؟.







* بل وحتى في المساجد وحلقات العلم الشرعي هناك اخت تغار من الأخرى بسب سرعتها في الحفظ او ثناء المعلمة على اخلاقها.وتكيد لها المكائد.







وبرأيي أحسن حل للتعامل مع هذه الفىة هو التجاهل ( بمعنى طفيها) لا تعلمي لها قيمة بالتفكير في أفعالها الدنيئة التي تدل على صغر العقل وخبث النفس ولا تردي على استفززاتها.فقدر الضغط اذا نزعت الغطاء عنها تتنفس لذلك اتركيهم تحت درجة غليان كبيرة حتى يجف الماء وينطفئوا وحدهم .



والمسلم بالعموم عليه التحلي بالأخلاق الحميدة من تمني الخير لغيره وحب الخير للناس كما يحبه لنفسه وأن يدرك أن لكل انسان مميزاته الخاصة به فلا أحد يأخذ مكان أحد ولا أحذ سينافسك على مكانك.بل عملك وأخلاقك هي من تجعل لك مكان خاص بك في أي مكان تكون فيه





الأسئلة



* ما رايكم بالموضوع؟



* أختي هل سبق وتعرضت في العمل أو الجامعة أو في محيطك لهذا الصنف من الغيورات؟



كيف تعاملتي مع الموقف؟



سؤال للرجال؟



* لماذا لا توجد غيرة بينكم وبالعكس تقفوا مع بعضكم البعض ولو يكون أحدكم مخطئ.عكس المرأة تحاول بشتى الطرق تدمير أختها وتقف ضدها ولو كانت على حق؟



* لماذا يوجد مثل المرأة عدوة المرأة لكن لم نسمع يوما الرجل عدو الرجل؟







تقبلوا تحياتي



سيلين ​