شرح كتـــاب الصيـــــــــــام من موطأ الإمــــــــام مالـــــــــك للشيخ أ.د سليمان بن سليم الرحيلي حفظــــــــه الله - أستاذ كرسي الفتوى وضوابطــــــــه بالجامعــــة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف * الدرس الأول : http://dro.si/2q8dk9Y * الدرس الثاني : http://dro.si/2q8peRf * الدرس الثالـــث : http://dro.si/2pFWzzz * الدرس الرابــــع : http://dro.si/2pFMUZN * الدرس الخامس : http://dro.si/2psPtCY * الدرس السادس : http://dro.si/2qeqEd1 * الدرس السابع : http://dro.si/2qe2gZ0 * الدرس الثامن : http://dro.si/2qer5Ut 『 تم الشرح بحمــــد الله 』