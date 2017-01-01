ورا الميكرو قلوب تحس تفضلو

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏16 ماي 2017 على 23:37.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
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    اللمة
    السلام عليكم اهل اللمة
    ماجانيش الرقاد ونخمم قلت خلي نديرلكم سوجي
    بزاف ناس تشكي من النت ومن فايس ومن امور اخرى واحنا نفسنا علقنا عليهم مي ارواحو نضربو طلة على اروع ناس ورا الشاشات والقلوب اللي وراها



    ورا الشاشة نتاع الكمبيزتر والا الهاتف ناس حكات وجع بكينا وناس حكينا وجعنا بكاو في وقت اقرب ناس ليك ما حسوش بيكِِِِِِِ......شوفو الفرق


    ورا الشاشة ناس تقلقنا عليهم واستنينا اخبارهم وناس تقلقو علينا ويستنو اخبارنا في وقت تبعث لخوك ويعرف عندك امر مهم ويقولك نسيتك الدنيا تلاهي ......شوفو الفرق


    ورا الشاشة ناس تزوجت فرحنا وزغرتنا ودرنا حفلة فعالم افتراضي وتبعنا اخبارهم حتى يزيدو اولادهم والعكس وفالواقع لو تتزوج وحدة حتى ختها تحسدها...... شوفو الفرق
    ورا الشاشة اهالي لاعضاء ماتو او اعضاء ماتونحسو العزاء عندنا صدقوني كانت عضوة فمنتدى نعرفها وماتت المنتدى كلو شهور حازن عليها وبكينا فبيوتنا وحتى كانو يعرضوني للاعراس ما نروحش ومرضتنفسيا لوفاتها. وفي حين يموتلك واحد واهلك واقاربك يديرو عرس بحجة الفرح قبل من القرح..... شوفو الفرق


    ورا الشاشة ناس عندها قلوب ورحمة مش افتراضية انا عندي اصدق من الواقعية في حين قلوب فالواقع. كحلة كان لازم هي تكون افتراضية


    ورا الشاشة ناس صدقوني وبعثوني باه نشوف صحتي في حين اقرب الناس ليا يتفرجو فيا هذو انا عندي هم عمامي وخوالي وخاوتي وخوتاتي احسن من عموم وخوال الواقع .....وشوفو الفرق



    وورا الشاشة ناس تحبني ونحبهم
    اضعاف من ناسعشنا معاهم


    ورا الشاشة عند كل واحد فيكم قصةبكا او فرح تعلق بناس او فارق ناس احكونا خلونا ندو العبرة انو مازال الخير فأمتنا
    انو عندنا قلوب مش افتراضية قلوب اصدق من القلوب الواقعية


    قصصكم.من ورا الشاشة
    شكون اثر فيكم شكون خلاكم تتعلقو وتعرفو اخبارو
    رايكم فالكوتي الاجابي نتاع عالم النت

    وانا نقولكم.ورا شاشتي عرفت ناس قبلكم اهلي وضفتكم ليهم
    ورا الشاشة خاوتي فاللمة نفرح نجي ليهم نبكي نجي ليهم
    اثرو فيا بزاف الامين اول واحد بنات بعثولي قصصهم وامنوتي على اسرارهم
    ورا الشاشة ازواجي ال 10 ههههه فتحي وجماعتو هههههه
    وورا الشاشة الغيورين مني كيما مالك سكر محروق

    وورا الشاشة قلوبكم اللي ما تتعوضش
    وورا الشاشة عالم اللمة دارنا اللي لامتنا وبابانا فتحي اللي نشوفوه من عيد للعيد


    الخط ليكم وشكرا




     
    التعديل الأخير: ‏16 ماي 2017 على 23:48
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    ليليا مرام, ‏16 ماي 2017 على 23:37
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    هههه في نص الليل مزالكي واء الشاشة ههههه
    فكرتيني في مقولة تاع رياض الله يرحمو في كل شيء ممكن هههه
    كي يقول من وراء الشاشة رانا موجودين ههههههه
    هكذاك صراتك انت بصح مانعرف الى شاشة كبيرة ولا صغيرة تاع تيليفون
    ههههه ديجا عندو مودا ظهري ماكلانيش قلت سور ماهيش تقدع فيا الليلوشة هذي هههه
    حتى كنت راح نطفي الميكرو وياكلني سبع في ظهري قلت سور هدرو عليا وفي الأخير لقيتك انت هههههههه
    آه يا ليلوش واش من حاجات تعلمناهم هنا فاللمة وشحال من أصدقاء لقينا وحكينا معاهم
    وخرجنا همومنا وهبالنا معاهم هذي هي اللمة ماتذوق البنة حتى تسجل فيها ههههه
    على كل حال ماقدرت نشارك فحتى منتدى آخر بغير اللمة ههههه ماعرفتش علاه ااعضاء مايجونيش كيما هنا
    ان شاء الله تكوني بخير وكل الأعضاء
    واسمحولنا الى رانا مقصرين في حقكم
     
    ميسم منصور معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏16 ماي 2017 على 23:58
    #2
  3. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اختي مرام ..كلامك صحيح و كاين منو
    كانين ناس هنا نحسو بيهم و نتعاطفو معاهم
    في حين ناس في الحياة الواقعية ما نحسوش ليهم كيما هاك
    و هذا امر كاين منو
    لان النية الصافية تلحق تلحق
    و القلوب الصافية تتلاقى
    ....
    هذا وش نقول

    و الله يدوم المودة و الاحترام بين الجميع
    والسلام عليكم
     
    habchisalaheddin, ‏17 ماي 2017 على 00:07
    #3