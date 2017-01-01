ورا الميكرو قلوب تحس تفضلو

السلام عليكم اهل اللمة

ماجانيش الرقاد ونخمم قلت خلي نديرلكم سوجي

بزاف ناس تشكي من النت ومن فايس ومن امور اخرى واحنا نفسنا علقنا عليهم مي ارواحو نضربو طلة على اروع ناس ورا الشاشات والقلوب اللي وراها







ورا الشاشة نتاع الكمبيزتر والا الهاتف ناس حكات وجع بكينا وناس حكينا وجعنا بكاو في وقت اقرب ناس ليك ما حسوش بيكِِِِِِِ......شوفو الفرق





ورا الشاشة ناس تقلقنا عليهم واستنينا اخبارهم وناس تقلقو علينا ويستنو اخبارنا في وقت تبعث لخوك ويعرف عندك امر مهم ويقولك نسيتك الدنيا تلاهي ......شوفو الفرق





ورا الشاشة ناس تزوجت فرحنا وزغرتنا ودرنا حفلة فعالم افتراضي وتبعنا اخبارهم حتى يزيدو اولادهم والعكس وفالواقع لو تتزوج وحدة حتى ختها تحسدها...... شوفو الفرق

ورا الشاشة اهالي لاعضاء ماتو او اعضاء ماتونحسو العزاء عندنا صدقوني كانت عضوة فمنتدى نعرفها وماتت المنتدى كلو شهور حازن عليها وبكينا فبيوتنا وحتى كانو يعرضوني للاعراس ما نروحش ومرضتنفسيا لوفاتها. وفي حين يموتلك واحد واهلك واقاربك يديرو عرس بحجة الفرح قبل من القرح..... شوفو الفرق





ورا الشاشة ناس عندها قلوب ورحمة مش افتراضية انا عندي اصدق من الواقعية في حين قلوب فالواقع. كحلة كان لازم هي تكون افتراضية





ورا الشاشة ناس صدقوني وبعثوني باه نشوف صحتي في حين اقرب الناس ليا يتفرجو فيا هذو انا عندي هم عمامي وخوالي وخاوتي وخوتاتي احسن من عموم وخوال الواقع .....وشوفو الفرق







وورا الشاشة ناس تحبني ونحبهم

اضعاف من ناسعشنا معاهم





ورا الشاشة عند كل واحد فيكم قصةبكا او فرح تعلق بناس او فارق ناس احكونا خلونا ندو العبرة انو مازال الخير فأمتنا

انو عندنا قلوب مش افتراضية قلوب اصدق من القلوب الواقعية





قصصكم.من ورا الشاشة

شكون اثر فيكم شكون خلاكم تتعلقو وتعرفو اخبارو

رايكم فالكوتي الاجابي نتاع عالم النت



وانا نقولكم.ورا شاشتي عرفت ناس قبلكم اهلي وضفتكم ليهم

ورا الشاشة خاوتي فاللمة نفرح نجي ليهم نبكي نجي ليهم

اثرو فيا بزاف الامين اول واحد بنات بعثولي قصصهم وامنوتي على اسرارهم

ورا الشاشة ازواجي ال 10 ههههه فتحي وجماعتو هههههه

وورا الشاشة الغيورين مني كيما مالك سكر محروق



وورا الشاشة قلوبكم اللي ما تتعوضش

وورا الشاشة عالم اللمة دارنا اللي لامتنا وبابانا فتحي اللي نشوفوه من عيد للعيد





الخط ليكم وشكرا







