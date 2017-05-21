تجهيزات للبيبي الضرورية مع الصور (لكل ام جديدة)

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تُعد تجهيزات المولود الجديد أكثر ما يشغل بال الحامل خلال فترة حملها، وتظل تجمع ما سيحتاجه مولودها من هنا وهناك، لكنها قد تشتري الكثير من التجهيزات التي لا تستخدمها فيما بعد، اليوم اقدم لكِ قائمة بأهم تجهيزات المولود الجديد لتضعيها في اعتبارك عن التسوق لشراء

احتياجاته.

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