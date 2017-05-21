تجهيزات للبيبي الضرورية مع الصور (لكل ام جديدة)

ماجدة لربها ساجدة
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تُعد تجهيزات المولود الجديد أكثر ما يشغل بال الحامل خلال فترة حملها، وتظل تجمع ما سيحتاجه مولودها من هنا وهناك، لكنها قد تشتري الكثير من التجهيزات التي لا تستخدمها فيما بعد، اليوم اقدم لكِ قائمة بأهم تجهيزات المولود الجديد لتضعيها في اعتبارك عن التسوق لشراء
احتياجاته.
اولا
المفارش
يجب أن تكون خامات الأغطية والمفارش قطنية 100%، حتى لا تتسبب في إصابة المولود بالحساسية، وأن يكون مقاسها مناسبًا للسرير، مع مراعاة تنوع الألوان والموديلات المختلفة.
- 3 مفارش سرير
- 2 أغطية شتوية قابلة للغسيل
- 3- 4 أغطية خفيفة قابلة للغسيل
- 1- 2 أغطية للخروج في السيارة أو النوم بالخارج
- 6 قطع قماش صغيرة لحماية الكتف عند تجشؤ الرضيع
- 2 فوطة كبيرة للاستحمام بغطاء للرأس
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- 3- 4 فوط صغيرة
- 1 كيس للنوم
- 1 مشمع
غرفة النوم
سرير أطفال
مرتبة السريروناسة للسرير
حواجز لجوانب السرير crib bumper
باسينت "يستخدم كسرير محمول ويفيدك للخروج في السيارة والنوم بالخارج"
حوض الاستحمام
إسنفجة وقفازات الاستحمام
صابون أو سائل الاستحمام
شامبو تركيبة لا دموع
زيت أطفال "اللافندر مهدئ"
فازلين
مقص أطفال
فرشاة ومشط أطفال
الملابس
قبل شراء الملابس ومقاومة إغراء شراء كل ما في المحل، حددي كمية الملابس المطلوبة بناءً على ظروفك وظروف بيتك، فأنتِ لن تحتاجي أكثر من:
- 6 - 10 غيارات داخلية بفتحة من الأمام وكباسين من الأجناب
- 4 - 7 سالوبيتات مناسبة للبيت
- 3 - 6 طقم سالوبيت مناسب للجو المتقلب، منوّع ما بين الكات والكم
- 2 طقم خروج كامل
- 1- 2 جاكيت
- 1- 3 غطاء رأس
- 2 - 3 زوج شرابات
- 3 بافيتات
التغذية
كوني إيجابية وتمسكي باختيار الرضاعة الطبيعية، ولا تستسهلي إعطاء رضيعك اللبن الصناعي، ولكن رغم أن أهم أداة في الرضاعة معك لا تحتاج للشراء، فإن الأمر لا يخلو من بعض الكماليات لجعل مهمتك أسهل.
- 1- 2 ببرونة 180 مللي للأعشاب الطبيعية
- 1 -2 ببرونة 250 مللي
- 1 لهاية
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- مضخة صدر
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- فوط للصدرbreast pads
- كريم للرضاعة
- غطاء للرضاعة في الخارج
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