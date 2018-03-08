خط احمر للاطفال :??? لكل أب وأم انتبهوا ?

?1/خلع ملابسه أمام أحد

?2/ترك باب الحمام مفتوح

?3/عدم الاستحمام مع أحد

?4/عدم النوم فى فراش واحد مع أحد

?5/عدم الجلوس على رجل أحد أو الوقوف بين قدميه

?6/عدم التقبيل من الفم

?7/عدم زغزغة الطفل وتدليكه فى أماكن العوره خاصة عند وضع زيت الأطفال أو البيبى لوشن عند الغيار

8?عدم منح الثقه المطلقه للمحارم وأطفال العائله والأصدقاء...

دائما راقبوا الطفل ولا تثقوا بأخ ولا خال ولا عم ولا دون ذلك ولا أعلى

9?عدم منح أحد فرصة الاختلاء بالطفل فترات طويله ومتكرره بحجة أخذ الطفل بلفة في السيارة أو لشراء حلوة من البقال ولعدم الاحراج اذهبوا معهم بحجة تغير الجو

كونوا مع أطفالكم دائما فنحن في زمن منفتح على كل شيء قل فيه الخوف من الله وقست القلوب وشاعت الفاحشة

10?عدم ترك الأطفال بمفردهم فى المنزل ولا مع الخادمة لا تثقوا بهن أغلب التحرشات من الخدم فلا تأتمنوهم فتندموا حيث لا ينفع الندم

قصه.....أم تذهب الى دار تحفيظ

وتكتشف بعد عام أن الابن يعتدى على أخته طوال هذه المده ثم تكتشف السبب ان الخادمة كانت تعتدي عليه فلما ذهبت الخادمة استبدلها بأخته

11?رقابه على أفلام الكرتون وألعاب الجامز ومشاهدتها قبل عرضها على الطفل

12?ركوب المصعد بمفرده ...علميه أنه لا يسمح للغرباء الركوب معه

قصه.....طفله تركب مصعد مع عامل صعد بها الى الشقق الغير مأهوله وأعتدى عليها

13?الحذر من الحمامات العامه والأماكن المظلمه ...والمهجوره بمفرده

14?حمامات السباحه والتنزه على الشواطئ أماكن بحاجه الى يقظه وانتباه وحذر

قصه .....احدى الفتيات أثناء تمرين السباحه تصرخ وتخرج من الماء وعندما سئلت قالت أن الكابتن لمسها لمسه وحشه...

وبعد التحقيق معه اكتشفوا انه فعل ذلك مع سبع بنات غيرها لكنهم سكتوا حياء وخجلا....علما بأن هذه الفتاه قد أخذت دورة حمايه ضد التحرش مكنتها من التمميز بين اللمسات وأخذ موقف قوي وجرئ

15?عدم تناول شئ من الغرباء

16?عدم فتح الباب لأي أحد

17?عدم ارتداء حلي تحمل اسم الطفل فيسهل استدراجه

18?لا تجبرى الطفل على تقبيل أحد أو حضنه واحترمى رغبته فى ذلك حتى لا يعتاد الاستسلام اذا تعرض لتحرش لا قدر الله

19?يسمع كلام الكبار فى حدود تخصصهم مثلا المدرس فى عمل الواجب

السائق فى أساليب الحمايه والركوب والنزول بخلاف ذلك فلا

20?

عودي طفلك على كلمة سر بينكم فقط لأن هناك أطفال يختلط عليهم الأمر فى الأماكن العامه ويذهب الى اخرى ترتدى نفس الملابس......وانه لا يذهب مع أي شخص يدعى انه انت أو أباه ارسله ليأخذه

حفظ الله أحبابنا من كل سوء

وأنوه ???الاعتدال فى التوجيهات والتوازن فلا افراط ولا تفريط