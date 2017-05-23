تجربتي مع نوعين من كريم الاساس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا لبنات واش راكم؟ واش بيكم راقدات هك؟؟؟؟ انشطو شوي نظن كامل عندكم ماكياج وتجربو في منتجات علاه هاذ الشح؟؟؟ نرجع لموضوعي جبتلكم اليوم منتج جربتو لي هو فوندوتانnote هذا المنتج لي شكروه بزاف تجربتي معاه انو ميبانش في البشرة بزاف يعني من النوع لي تشربو البشرة وميبقاش ملطخ تاني حاجة المشكل لي فيه الرقم فيه ارقام بزاف ماشي كيما الارقام تاع لي فوندوتان لوخرين انا خيرت رقم 5 بالرغم من انو بشرتي بيضاء لي بشرتها بيضاء تخير هاذ الرقم. بالنسبة للون معجبنيش بزاف صفرلي نوعا ما وجهي مما جعلني نخلذو وندمجو بنوع اخر تاع فوندوتان ولي هو دارماكول المشهور بالنسبة لدارماكول رقم لي نستعملو 208 بماانو بشرتي في الصيف قليلا دهنية لقيت انو كي نخلط نوت مع دارماكول يخرج اللون افضل ومام تشد لاطول وقت سعر نوت150الف سعر دارماكول مرة شريتو 180الف ومرة 150الف وانتوما واش هو الفوندوتان لي تستعملوه والأحسن لو تعطونا رايكم فيه وتحطولنا صورة عليه في امان الله