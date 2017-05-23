تجربتي مع نوعين من كريم الاساس

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏23 ماي 2017.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا لبنات واش راكم؟ واش بيكم راقدات هك؟؟؟؟ انشطو شوي نظن كامل عندكم ماكياج وتجربو في منتجات علاه هاذ الشح؟؟؟ نرجع لموضوعي جبتلكم اليوم منتج جربتو لي هو فوندوتانnote IMG_20170514_49.jpg هذا المنتج لي شكروه بزاف تجربتي معاه انو ميبانش في البشرة بزاف يعني من النوع لي تشربو البشرة وميبقاش ملطخ تاني حاجة المشكل لي فيه الرقم فيه ارقام بزاف ماشي كيما الارقام تاع لي فوندوتان لوخرين انا خيرت رقم 5 بالرغم من انو بشرتي بيضاء لي بشرتها بيضاء تخير هاذ الرقم. بالنسبة للون معجبنيش بزاف صفرلي نوعا ما وجهي مما جعلني نخلذو وندمجو بنوع اخر تاع فوندوتان ولي هو دارماكول المشهور IMG_20170514_25.jpg بالنسبة لدارماكول رقم لي نستعملو 208 بماانو بشرتي في الصيف قليلا دهنية لقيت انو كي نخلط نوت مع دارماكول يخرج اللون افضل ومام تشد لاطول وقت سعر نوت150الف سعر دارماكول مرة شريتو 180الف ومرة 150الف IMG_20170510_2.jpg

    وانتوما واش هو الفوندوتان لي تستعملوه
    والأحسن لو تعطونا رايكم فيه وتحطولنا صورة عليه ;)

    في امان الله​
     

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    أم ياسمينdz, ‏23 ماي 2017
    #1
  2. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    شفتهم يهدرو على note بزاف في مدونات التجميل وقالو بلي مليح نظن فقط محكمتيش الرقم لي يوالم بشرتك لأن على حساب الصورة يبان اصفر بزاف
    شكرا على الافادة
     
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    آمِيْرَتُه, ‏23 ماي 2017
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اهلا نعم يشكرو فيه بزاف لكن مشكلتو في اللون شغل لازم تجربي كامل ارقامو باه تعرفي واش يخرج عليك كاينحتا بنات شراو شحال من رقم وخلطوهم باه خرجلهم اللون ممكن صاحبات البشرة السمراء يلقاو اللون بسهولة لاني شفت الدرجات هاذو يتميزو اكثر واللون في الصورة ماش اصفر للدرجة هاذي كون خرجتلكم اللون عيدي يبان
     
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    أم ياسمينdz, ‏23 ماي 2017
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    20170523_140719.jpg راه اللون على يدي 20170523_140730.jpg 20170523_140757.jpg
     
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    أم ياسمينdz, ‏23 ماي 2017
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بهدلتينا ع الشح وأنا راني نوجد لموضوع نكنل بيه السلسلة لي ناوية نعملها ...

    بالنسبة للفوندوتان نوت بزاف يشكروه أنا صراحة ما جربتوش أبد حاليا نستخدم تاع اوريفلام ذي وان بزاف حبيتو وعجبني ع البشرة تاعي ساعدني.

    المايك اب كفر تاع درماكول استعملتو عندي بزاف شريتو العام لي فات وما كنتش نعرف نستخدمو في اللول على خاطر هو بالأصل للتغطية ماشي فغيمون فوندوتان مالا لي تحب تغطي مليح بشرتها تقدر تستعملو بصح لازم ترطيب مليح للبشرة وتكون البشرة خالية من الشوائب والقشور ولا مش رح يجيها منظر طبيعي بيعي وتبان بلي حاطة طبقة سميكة فوق بشرتها وخاصة لازم الشعر الزائد من المناطق لي لازم ينشال منهم الشعر يكون ماكان والا رح يبان عليها وتبان في شكل فضيع.

    وأفضل الحلول للمايك اب كفر تاع دارماكول كيما قلتي تخلطو مع فاوندايشن أخرى على خاطر هو ثقيل ماهوش بتركيبة سايلة كيف لخرين.

    زيدي برك جربي درجات أخرى تاع النوت ورح تلقاي الدرجة لي تناسبك ولا روحي للبوتيكات لي تبيع لبراند تلقاي عندهم التستر وقتها تقدري تجربي الدرجات الكل وسع تخيري لي والمتك.

    هذا الفوندوتان لي نستخدمو ومعاه الدرماكول لي نستخدمو الا في حالة ظهور بثور ولا للتغطية

    [​IMG]
     
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    الورد الأحمر, ‏23 ماي 2017
    #5
  6. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    رجعت نحكي مليح ع الفوندوتان لي نستعملو أنا بالاك يستفادو العضوات ...

    كيما قلت في رد سابق أنا نستخدم ذي وان من أوريفلام وفي مرات قليلة جدا نستخدم مايك اب كفر من دارماكول

    [​IMG]

    بصح رح نحكي ع الفوندوتان تاع أوريفلام ...

    فيه 3 درجات حسب لون البشرة البيضاء الخمرية والسمراء أنا نستخدم أفتح درجة ... لي يعجبني فيه أنو بقطرة صغيرة ممكن تستخدميها ع مساحة كبيرة من البشرة يعني بالعامية يمشي مليح ومش مربي ويدوم.

    من قبل كنت نستخدم البيبي كريم لأوريفلام بعد سنين وأنا نستخدمها من كانت العبوة تاعها بشكل آخر ومؤخرا مدري تبدلت كي بدلو العبوة عملو عليها تحديثات ولا أنا ما بقيتش قانعة بيها :unsure: مي الكل يقولو تبدلت مالا انتقلت ل ذي وان وراني مقتنعة بيها.

    وهذا سواتش للفوندوتان ;)

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ان شاء الله نزيدو نشوفو عينات من عضوات أخرين ممكن نبدلو راينا في لي نستعملوهم ونغيرو نجربو أخرين ;)
     
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    الورد الأحمر, ‏23 ماي 2017
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أهلا بيك نورتي الموضوع
    وبالاضافة لي ضفتيها
    سخفتيني بعد نجرب لامارك هاذي
    the one
    يعطيك الصحة
    :kiss::kiss::kiss:
     
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    أم ياسمينdz, ‏23 ماي 2017
    #7
  8. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو متألق ::

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    دارنا
    السلام عليكم يعطيكم الصحه ...
    نص هدرتكم مافهمتهاش لخاطر والله مزال مادخلتش في عالم المكياج هذا هههه
    غير غسله بالماء والصابون ولقدام هههه
    المهم ربي يجازيكم خير ونتمنى الباقيين يستفادوا (y)
     
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    ،كارينا،, ‏24 ماي 2017
    #8
  9. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    سلام الله عليك اخيتي @أم ياسمينdz
    لمارك نوت كامل راهم يهدرو عليها انا مجربتهاش
    انا نستعمل بيبي كريم و مرتاحتلها
    بالنسبة للون اخيتي شفت الصورة راه يبان
    هذاك اللون لناس الي لبشرة تاعها سمرة
    ادي رقم اقل من هذاك الرقم او فوق من هذاك الرقم
    لان اللون لي شفتو مايوالمش البشرة البيضاء
    و
    جزاك الله خيرا
     
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    ميمي مرام, ‏24 ماي 2017
    #9
  10. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    صح اختي أنا نستعملو ولله رووووعة
    ومايبانش كامل يبان مع لون بشرتك
    أنا كنت نستعمل بيبي ودوك نوت
    شكرًا اختي على المو ضوع
     
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    صمت المشاعر, ‏24 ماي 2017
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اهلا اختي نورتي الموضوع
    عادي كنا هاكداك كامل ههه مباعد ولينا نعرفو
    تتعلمي مع الوقت
    شكرا :kiss:
     
    أم ياسمينdz, ‏27 ماي 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اهلا وسهلا بيك اختي
    نوت ارقامها تختلف على بقية لي فوندوتان
    وشوفي كيفاه يندمج مع البشرة
    مرة اخرى نجرب اللون الافتح من هاذي
    مشكلة باه تلقاي الدرجة لي توالمك هاذاك المشكل في لامارك نوت او لازم تخلطي مع نوع خلاف
    نورتي الموضوع الزينة

    [​IMG] [​IMG]
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏27 ماي 2017
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    اهلا اختي لوممكن تقوليلنا واش من رقم تستعملي ونوع البشرة تاعك ولونها باه البنات يستفادو
     
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    أم ياسمينdz, ‏27 ماي 2017
    #13
  14. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    اختي أنا بيضة بصح مانستعملش رقم 1
    لانو بيض بزاف نستعمل رقم 2 يبان لون
    بشرتي ورقم 3 تستعملو لي يكون سمرا
    راح يبيلها لون بشرتها طبيعي
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏27 ماي 2017
    #14
  15. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    ميمي مرام, ‏28 ماي 2017
    #15
  16. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    تسلمي غاليتي عبورة على التوضيح هكا راكي سهلتي علينا بزاف
    بارك الرحمان فيك و جزاك كل خير
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    ميمي مرام, ‏28 ماي 2017
    #16
  17. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    شكرًا حنونة ربي يحفظك
    لي مجرب حاجة يفيد لي ماشي
    مجربها
     
    ميمي مرام معجب بهذا.
    صمت المشاعر, ‏28 ماي 2017
    #17
  18. ميمي مرام

    ميمي مرام :: عضو مُتميز ::

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    ان شاء الله
    :kiss::kiss::kiss:
     
    ميمي مرام, ‏28 ماي 2017
    #18
  19. الأميرة الخجولة

    الأميرة الخجولة :: عضو منتسِب ::

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    Naama
    شكرا انامنعرفش للمكياج لكن استفدت من موضوعك
     
    الأميرة الخجولة, ‏20 جويلية 2017 على 23:47
    #19

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