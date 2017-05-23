تجربتي مع نوعين من كريم الاساس

رجعت نحكي مليح ع الفوندوتان لي نستعملو أنا بالاك يستفادو العضوات ...كيما قلت في رد سابق أنا نستخدم ذي وان من أوريفلام وفي مرات قليلة جدا نستخدم مايك اب كفر من دارماكولبصح رح نحكي ع الفوندوتان تاع أوريفلام ...فيه 3 درجات حسب لون البشرة البيضاء الخمرية والسمراء أنا نستخدم أفتح درجة ... لي يعجبني فيه أنو بقطرة صغيرة ممكن تستخدميها ع مساحة كبيرة من البشرة يعني بالعامية يمشي مليح ومش مربي ويدوم.من قبل كنت نستخدم البيبي كريم لأوريفلام بعد سنين وأنا نستخدمها من كانت العبوة تاعها بشكل آخر ومؤخرا مدري تبدلت كي بدلو العبوة عملو عليها تحديثات ولا أنا ما بقيتش قانعة بيهامي الكل يقولو تبدلت مالا انتقلت ل ذي وان وراني مقتنعة بيها.وهذا سواتش للفوندوتانان شاء الله نزيدو نشوفو عينات من عضوات أخرين ممكن نبدلو راينا في لي نستعملوهم ونغيرو نجربو أخرين