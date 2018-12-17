مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة / مستحضرات جسم ومكياج

الورد الأحمر
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مساء الخير ان شاء الله الكل بخير
زمان ع آخر موضوع طرحتو بهذا الركن والله
كالعادة أول شي نعملو نطلع ع هذا الركن لي شخصيا نحبو بزاف بزاف ودايما عندي ليه
أفكار بزاف بزاف بصح الوقت والمود لي ما عنديش بزاف بزاف 😅😅
......
حبيت اليوم نشارككم في هذا الموضوع تجربتي مع ماركة Piové لي عملت ضجة مؤخرا ع السوشيال
ميديا بحكم أنو يتم صنعها في الجزائر وكمعلومة هذي الماركة تابعة لماركة Flormar التركية
وهي فرع منها ويتم تصنيع مستحضراتها في الجزائر وهذا لي عطاها الضجة لكبيرة
....
أول شي جربتو من هذي الماركة هو طلاء الأظافر وحبيت التجربة معاها فزدت شريت منها ألوان
أخرى ورح نعرض عليكم المجموعة لي استخدمت ونحط واش عجبني وواش ما عجبني 😉
Les vernis
من مجموعة COLOR EXPERT رقم 344
مجموعة FULL COLOR رقم 204
نفس المجموعة السابقة رقم 234
نفس المجموعة السابقة رقم 253
مجموعة COLOR SHOW رقم 157
....
نروحو لواش حبيت
- الريشة عريضة تسمح بطلي الظفر بتمريرة وحدة
- الألوان وقت التطبيق مطابقة للون الظاهر عبر الزجاجة
- ينشف بسرعة
- السعر مناسب للجميع
والشي لي ما حبيتو
- مرات اللون ما يطلع من أول تمريرة يعني لازم زوج طبقات للحصول على اللون
بالنسبة للسعر بين 150-200 دج
....
Le FDT
بالنسبة لهذي البودرة من نفس الماركة شفت عليها بزاف كلام إيجابي في السوشيال ميديا
فحبيت نجربها مع أني بالعادة نفضل نستخدم البودرة الحرة أحسن من المضغوطة بصح قلت
معليش نزيد نجرب هذي واش راني خاسرة وجربتها
واش حبيت
- البودرة ناعمة ناعمة ناعمة لدرجة لا توصف
- خفيفة وتعطي لوك طبيعي مش طباشيري
- من ناحية الثبات ع الوجه لفترة طويلة حبيت صافا
- السعر معقول
واش ما حبيت
- ماكانش بزاف Les teints
- مش متوفرة الماركة في كل بوتيكات الكوسميتيك
بالنسبة ليا أنا بشرتي بيضاء بالعادة نختار رقم 2 بصح مع هذا الماركة اخترت رقم 3 لأنو
رقم 1 و 2 كانو أفتح أكثر من اللازم يعني الوحدة لازم تنتبه وتشوف وتجرب مش تعتمد
ع الرقم لي متعودة عليه، ممكن تختلف الدرجات من ماركة لماركة
بالنسبة للسعر 550 دج
...
حبيت نجرب Le blush لنفس الماركة لكن ما حبيت الألوان وقت شفتها وحتى مش متوفرين
خيارات بزاف من ناحية الألوان بصح رح نشري كومام ونجرب يمكن التجربة تغير الإنطباع
إذا جربت رح نقولكم ع النقاط لمليحة والمش مليحة
ان شاء الله نكون فدتكم ولو بشوية، وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر
سلآمي للجميع