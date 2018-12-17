مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة / مستحضرات جسم ومكياج

مساء الخير ان شاء الله الكل بخير

زمان ع آخر موضوع طرحتو بهذا الركن والله

كالعادة أول شي نعملو نطلع ع هذا الركن لي شخصيا نحبو بزاف بزاف ودايما عندي ليه

أفكار بزاف بزاف بصح الوقت والمود لي ما عنديش بزاف بزاف 😅😅

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حبيت اليوم نشارككم في هذا الموضوع تجربتي مع ماركة Piové لي عملت ضجة مؤخرا ع السوشيال

ميديا بحكم أنو يتم صنعها في الجزائر وكمعلومة هذي الماركة تابعة لماركة Flormar التركية

وهي فرع منها ويتم تصنيع مستحضراتها في الجزائر وهذا لي عطاها الضجة لكبيرة

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أول شي جربتو من هذي الماركة هو طلاء الأظافر وحبيت التجربة معاها فزدت شريت منها ألوان

أخرى ورح نعرض عليكم المجموعة لي استخدمت ونحط واش عجبني وواش ما عجبني 😉

Les vernis





مجموعة FULL COLOR رقم 204



نفس المجموعة السابقة رقم 234



نفس المجموعة السابقة رقم 253



مجموعة COLOR SHOW رقم 157

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نروحو لواش حبيت

- الريشة عريضة تسمح بطلي الظفر بتمريرة وحدة

- الألوان وقت التطبيق مطابقة للون الظاهر عبر الزجاجة

- ينشف بسرعة

- السعر مناسب للجميع من مجموعة COLOR EXPERT رقم 344مجموعة FULL COLOR رقم 204نفس المجموعة السابقة رقم 234نفس المجموعة السابقة رقم 253مجموعة COLOR SHOW رقم 157....نروحو لواش حبيت- الريشة عريضة تسمح بطلي الظفر بتمريرة وحدة- الألوان وقت التطبيق مطابقة للون الظاهر عبر الزجاجة- ينشف بسرعة- السعر مناسب للجميع



- مرات اللون ما يطلع من أول تمريرة يعني لازم زوج طبقات للحصول على اللون والشي لي ما حبيتو- مرات اللون ما يطلع من أول تمريرة يعني لازم زوج طبقات للحصول على اللون



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Le FDT



بالنسبة لهذي البودرة من نفس الماركة شفت عليها بزاف كلام إيجابي في السوشيال ميديا

فحبيت نجربها مع أني بالعادة نفضل نستخدم البودرة الحرة أحسن من المضغوطة بصح قلت

معليش نزيد نجرب هذي واش راني خاسرة وجربتها بالنسبة للسعر بين 150-200 دج....Le FDTبالنسبة لهذي البودرة من نفس الماركة شفت عليها بزاف كلام إيجابي في السوشيال ميديافحبيت نجربها مع أني بالعادة نفضل نستخدم البودرة الحرة أحسن من المضغوطة بصح قلتمعليش نزيد نجرب هذي واش راني خاسرة وجربتها



- البودرة ناعمة ناعمة ناعمة لدرجة لا توصف

- خفيفة وتعطي لوك طبيعي مش طباشيري

- من ناحية الثبات ع الوجه لفترة طويلة حبيت صافا

- السعر معقول واش حبيت- البودرة ناعمة ناعمة ناعمة لدرجة لا توصف- خفيفة وتعطي لوك طبيعي مش طباشيري- من ناحية الثبات ع الوجه لفترة طويلة حبيت صافا- السعر معقول



- ماكانش بزاف Les teints

- مش متوفرة الماركة في كل بوتيكات الكوسميتيك واش ما حبيت- ماكانش بزاف Les teints- مش متوفرة الماركة في كل بوتيكات الكوسميتيك



رقم 1 و 2 كانو أفتح أكثر من اللازم يعني الوحدة لازم تنتبه وتشوف وتجرب مش تعتمد

ع الرقم لي متعودة عليه، ممكن تختلف الدرجات من ماركة لماركة بالنسبة ليا أنا بشرتي بيضاء بالعادة نختار رقم 2 بصح مع هذا الماركة اخترت رقم 3 لأنورقم 1 و 2 كانو أفتح أكثر من اللازم يعني الوحدة لازم تنتبه وتشوف وتجرب مش تعتمدع الرقم لي متعودة عليه، ممكن تختلف الدرجات من ماركة لماركة



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حبيت نجرب Le blush لنفس الماركة لكن ما حبيت الألوان وقت شفتها وحتى مش متوفرين

خيارات بزاف من ناحية الألوان بصح رح نشري كومام ونجرب يمكن التجربة تغير الإنطباع بالنسبة للسعر 550 دج...حبيت نجرب Le blush لنفس الماركة لكن ما حبيت الألوان وقت شفتها وحتى مش متوفرينخيارات بزاف من ناحية الألوان بصح رح نشري كومام ونجرب يمكن التجربة تغير الإنطباع

إذا جربت رح نقولكم ع النقاط لمليحة والمش مليحة

ان شاء الله نكون فدتكم ولو بشوية، وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر