مشاركتي في صالون تجارب بنات اللمة / مستحضرات جسم ومكياج

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,103
الإعجابات
13,565
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#1


مساء الخير ان شاء الله الكل بخير

زمان ع آخر موضوع طرحتو بهذا الركن والله

كالعادة أول شي نعملو نطلع ع هذا الركن لي شخصيا نحبو بزاف بزاف ودايما عندي ليه
أفكار بزاف بزاف بصح الوقت والمود لي ما عنديش بزاف بزاف 😅😅
......
حبيت اليوم نشارككم في هذا الموضوع تجربتي مع ماركة Piové لي عملت ضجة مؤخرا ع السوشيال
ميديا بحكم أنو يتم صنعها في الجزائر وكمعلومة هذي الماركة تابعة لماركة Flormar التركية
وهي فرع منها ويتم تصنيع مستحضراتها في الجزائر وهذا لي عطاها الضجة لكبيرة
....
أول شي جربتو من هذي الماركة هو طلاء الأظافر وحبيت التجربة معاها فزدت شريت منها ألوان
أخرى ورح نعرض عليكم المجموعة لي استخدمت ونحط واش عجبني وواش ما عجبني 😉
Les vernis


من مجموعة COLOR EXPERT رقم 344

مجموعة FULL COLOR رقم 204

نفس المجموعة السابقة رقم 234

نفس المجموعة السابقة رقم 253

مجموعة COLOR SHOW رقم 157
....
نروحو لواش حبيت :love:
- الريشة عريضة تسمح بطلي الظفر بتمريرة وحدة
- الألوان وقت التطبيق مطابقة للون الظاهر عبر الزجاجة
- ينشف بسرعة
- السعر مناسب للجميع

والشي لي ما حبيتو (n)
- مرات اللون ما يطلع من أول تمريرة يعني لازم زوج طبقات للحصول على اللون

بالنسبة للسعر بين 150-200 دج
....
Le FDT

بالنسبة لهذي البودرة من نفس الماركة شفت عليها بزاف كلام إيجابي في السوشيال ميديا
فحبيت نجربها مع أني بالعادة نفضل نستخدم البودرة الحرة أحسن من المضغوطة بصح قلت
معليش نزيد نجرب هذي واش راني خاسرة وجربتها ;);)

واش حبيت :love:
- البودرة ناعمة ناعمة ناعمة لدرجة لا توصف
- خفيفة وتعطي لوك طبيعي مش طباشيري
- من ناحية الثبات ع الوجه لفترة طويلة حبيت صافا
- السعر معقول

واش ما حبيت (n)
- ماكانش بزاف Les teints
- مش متوفرة الماركة في كل بوتيكات الكوسميتيك

بالنسبة ليا أنا بشرتي بيضاء بالعادة نختار رقم 2 بصح مع هذا الماركة اخترت رقم 3 لأنو
رقم 1 و 2 كانو أفتح أكثر من اللازم يعني الوحدة لازم تنتبه وتشوف وتجرب مش تعتمد
ع الرقم لي متعودة عليه، ممكن تختلف الدرجات من ماركة لماركة ;)

بالنسبة للسعر 550 دج
...
حبيت نجرب Le blush لنفس الماركة لكن ما حبيت الألوان وقت شفتها وحتى مش متوفرين
خيارات بزاف من ناحية الألوان بصح رح نشري كومام ونجرب يمكن التجربة تغير الإنطباع ;)

إذا جربت رح نقولكم ع النقاط لمليحة والمش مليحة :sneaky:

ان شاء الله نكون فدتكم ولو بشوية، وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر :giggle:

سلآمي للجميع :love:


 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
505
الإعجابات
415
النقاط
223
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله
بااارك الله فيك اختي موضوعك جميل ومنسق :love:
والاجمل المنتوجات لي قدمتيها
وشكرا على الافادة والمعلومات القيمة (y)
لي راح يستفادو منها جميع الاعضاء
دمتي غاليتي
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,186
الإعجابات
1,867
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3

السلام عليكم
بالفعل انا ايضاا من معجبي هته الماركة
خاصةة في طلاء الاضافر
يعنى متنشفش القرعة بالخف
كيما الباقى
شكراا للمشاركة عزيزتى
بوركتى
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,103
الإعجابات
13,565
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#4
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,103
الإعجابات
13,565
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#5
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله
بااارك الله فيك اختي موضوعك جميل ومنسق :love:
والاجمل المنتوجات لي قدمتيها
وشكرا على الافادة والمعلومات القيمة (y)
لي راح يستفادو منها جميع الاعضاء
دمتي غاليتي
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الرحمان حبيبتي يعطيك الصحة ع الرد الجميل .

وهذا منايا أيضا أني نكون أفدت البعض حتى ولو بمعلومة صغيرة جدا

مرور مشكور :whistle::whistle:
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,103
الإعجابات
13,565
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#6
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:

السلام عليكم
بالفعل انا ايضاا من معجبي هته الماركة
خاصةة في طلاء الاضافر
يعنى متنشفش القرعة بالخف
كيما الباقى
شكراا للمشاركة عزيزتى
بوركتى
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله

أنا من محبي طلاء الأظافر وأول شي نجربو من أي ماركة هو الفاغني :D

مشكورة على دعم ما قلت عن تجربة بارك الله فيك ع المرور الطيب :love:
 
soso ana

soso ana

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
70
الإعجابات
77
النقاط
3
محل الإقامة
..بلاد المجانين..
الجنس
أنثى
#7

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا شكراا على الأشارة لي :D
في موضوعك القيم ولي عجبتني فكرته صراحة
موضوع مفيد لعشاق الميكاب
انا اعجبني طلاء الأظافر
من مجموعة COLOR EXPERT رقم 344
ربي يوفقك غاليتي وشكرا
في أمان الله


 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,103
الإعجابات
13,565
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#8
قال soso ana:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا شكراا على الأشارة لي :D
في موضوعك القيم ولي عجبتني فكرته صراحة
موضوع مفيد لعشاق الميكاب
انا اعجبني طلاء الأظافر
من مجموعة COLOR EXPERT رقم 344
ربي يوفقك غاليتي وشكرا
في أمان الله


إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العفو حبيبتي انتي المشكورة على تلبية دعوة الإشارة :)

ان شاء الله يفيد موضوعي البنات لي يحبو المكياج :love:

انتي عجبك اللون لي استغرقت 3 أشهر وأنا نحوس عليه باه لقيتو هههه وكون ما لقيتوش ما كنتش نركح حتى نلقاه :D

عجبني اختيارك :love::love:

مشكورة ع المرور يعطيك الصحة :whistle::whistle:
 
soso ana

soso ana

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
70
الإعجابات
77
النقاط
3
محل الإقامة
..بلاد المجانين..
الجنس
أنثى
#9
قال الورد الأحمر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العفو حبيبتي انتي المشكورة على تلبية دعوة الإشارة :)

ان شاء الله يفيد موضوعي البنات لي يحبو المكياج :love:

انتي عجبك اللون لي استغرقت 3 أشهر وأنا نحوس عليه باه لقيتو هههه وكون ما لقيتوش ما كنتش نركح حتى نلقاه :D

عجبني اختيارك :love::love:

مشكورة ع المرور يعطيك الصحة :whistle::whistle:
إضغط للتوسيع...
يعني انا تاني نستغرق 3 اشهر أخرى باه نلقاه:cry: ميرسي غاليتي هذاك اللون نموت عليه:love:
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,487
الإعجابات
6,114
النقاط
611
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#10
واااااو زيدي جيبي الروجولاف و قوليلي الا كان يثبت ولا يروح و تاني الكونتورينغ و الكريم الأساس نتي جربي ولا عجبونا نجيبو 😅😅يعطيك الصحة مليح أنو ماركة جزائرية تابعة لشركة تركية مشكورة حبيبتي😍😚
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#11
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,905
الإعجابات
49,695
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله دخلت لموضوعك وعلى اساس رايحة نسقسيك على منتجات بيوvي لطلاء الأظافر
قلت هي شراتهم وجربتهم يمكن تعطينا عليهم فكرة ساع لقيت الموضوع عليهم بعد هههه
يعطيك الصحة فدتينا بزاف بأفكارك، انا لي خلاني ننتبه لهاد الماركة أنو برا لقيتها بسومة معقولة
(قصدي طلاء الأظافر) مع أنو لقات رواج كبير، فحارتلي كيفاه ماركة معروفة وجديدة وسومتها معقولة
ولقيت بعض الناس لي قالو مليحة وكاين لي قالو ماش مليحة وتتقشر في الأظافر
لكن نتي فدتينا برأيك وبالأخص الالوان يهبلو :love:
كي جربتي الموف قوليلي كيفاه كان إحساسك هههه هادا شحال ونتي تحوسي عليها
عجبتني التجربة تاعك هادي بزاف، ان شاء الله تجربي المزيد من هاد المنتج وتفيدينا أكثر :)
بالتوفيق ان شاء الله وبصحتك هاد المنتجات لي شريتيهم :whistle:
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top