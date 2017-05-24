في رثائك يا أخي ~ محاولتي الأولى~

تقلبت كثيرا في سريري والأفكار تتقلب في رأسي. لماذا أوقعت عبير قالب الحلوى؟! هل لذلك علاقة بقصة الانتقام التي كانت تهذي بها؟! أم أن كل ذلك كان محض صدفة؟! أستغفر الله عبير فتاة طيبة بريئة، لت تتجرأ على إيذاء صديقتها وهي التي لا تقوى على إيذاء نملة.



خلدت إلى النوم بعد أن أبعدت كل تلك الأفكار عن ذهني، لكن النوم أبى إلا أن يفارق أجفان زينب التي احمرت وانتفخت من شدة البكاء، فبالرغم من أن الحفلة كانت لعيد ميلادها التاسع عشر إلا أن عقلها كان اصغر من ذلك بكثير. صحيح أنها شابة مفعمة بالطاقة والنشاط وحب الحياة لكن قلبها كان قلب طفلة يتسع لجميع الناس وجميع الفئات، وبالرغم من أنها ابنة السيد عبد العزيز إلا أنها لم تنظر يوما إلى أحدهم نظرة ازدراد أو ترفع...



اقترب موعد امتحانات الفصل الثاني وبدأ حرصي على دراستي يتزايد، كنت عازمة كل العزم على تحصيل نتائج أفضل، فنتائج الفصل الأول لم تكن في المستوى المطلوب. كنت أستغل وقت الراحة في مراجعة وتوضيح بعض النقاط المبهمة من خلال مناقشة بعض الزميلات والزملاء المتفوقين. كانت زينب لا تفارقني حتى كدت أعتقد أنها عازمة على تحقيق هدف ما، لكن عبير كانت حريصة على مرافقة زينب بعيدا عني ، فلم تكن تشاركنا جلساتنا بل تجلس كل واحدة منا على انفراد وكأنها تخشى أن تصيبها عين حاسد...



صرت قريبة أكثر من زينب وبدأت صورة الفتاة الطائشة الساذجة تتلاشى في ذهني، وحلت محلها صورة الفتاة الطيبة والعفوية. أصبح رابط الصداقة بيننا أقوى وبدأت الأمور تتضح معي بخصوص حالة عبير النفسية، فزينب كانت تعرف الكثير عنها مما جعلها تشفق عليها وتتغاضى عن الكثير من حماقاتها التي لم تتردد زينب في سردها علي...



لا أكاد أصد، عبير صاحبة الوجه الملائكي تسرق ورقة الإجابة من زينب أثناء الامتحان وهي التي تعلم أنها لن تستفيد من إجاباتها!! قد أجد مبررا لهذا التصرف كما فعلت زينب، لكن أن تصل عبير بحماقتها إلى نشر صور زينب والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي! هذا ما لا يمكن تصديقه...



" كيف سكت على هذا التصرف يا زينب؟ لقد عرضت حياتك وسمعتك للخطر. ما الذي يدفعها إلى فعل كل هذا ويدفعك إلى السكوت على حماقاتها ؟! " صرخت والغضب يتطاير من عيني.



" أنا مدينة لها بحرية أخي" أجابت وهي لا تكاد ترفع رأسها.



" مدينة لها؟! هلا وضحت الأمر أكثر؟" سألت في صدمة.



" أجل أنا مدينة لها، فقبل ثلاث سنوات تسبب أخي فؤاد في موت أعز رفاقه، أقصد منير توأم عبير." أجابت في حزن. "لم يقصد ذلك، كل شيء وقع بالخطأ، أخي لم يكن يوما مجرما" واصلت وهي تدخل في موجة بكاء هستيري...