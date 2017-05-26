بنات اللمة في رمضان

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة محمد إبن الصحراء, 26 ماي 2017.
هههههه هادي طفلة ول طفل
ههههههههههههههههههههههههه
جبتها فالصواب هههه بصح لالا ماشي كامل هكدا هههه
الله يعطيك الخير
هههههههه ضحكتني بصح مشي كامل كيماهاك
ههههه تاني الموستاج
و كيما قالو ماشي كامل كيمااهاك هههههههههه شكرااا
صورة تضحك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هههههههههههههههههههههههههههههههه
اضحك الله سنك اخي الكريم
الحمد لله مانيش منهم
بارك الله فيك وجزاك كل خير
ورمضان كريم لك وللعائلة الكريمة
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله
ههههههه تقتل
رمضآنكم مبارك
إبتسامة رمضان لبطلات المطبخ الجزائري
رمضانكم كريم وتقبل الله صيامنا وصيامكم
هههههههههههههه
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