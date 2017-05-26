بنات اللمة في رمضان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هههههههههههههههههههههههههههههههه

اضحك الله سنك اخي الكريم

الحمد لله مانيش منهم

بارك الله فيك وجزاك كل خير

ورمضان كريم لك وللعائلة الكريمة

تحياتي احترامي وتقديري

في امان الله​