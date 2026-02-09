رمضان في اللمة فعلا أحلى

فريد أبو فيصل
منذ اول سنة تسجيل ومشاركة في اللمة كان ولايزال للمة مكانة ونصيب مخصص في شهر رمضان اندمج التواجد والنشاط في المنتدى مع الانشغال اليومي في هذا الشهر بالتحديد لكثير من الاعضاء.
لما نقولو جاء رمضان نقولو رمضان في اللمة أحلى
لما نقولو جاء رمضان نقولو رمضانيات اللمة الجزائرية وأرشيف ثري وكبير
لما نقولو جاء رمضان نقولو مواضيع ومنافسات وملتقيات ومشاركات موائد وطرائف ونسمات طيبة ومودة وتآلف بين الاعضاء
لما نقولو جاء رمضان نقولو التوفيق الصعب لبنات والسيدات بين الكوزينة والشغل والعبادة واللمة والمواضيع وتسجيل الحضور
لما نقولو جاء رمضان نقولو عودة وطلة سكان اللمة الأوفياء والمحبين
لما نقولو رمضان نقولو اعضاء جدد واعضاء نشطين وفاعلين ماكينة المحتوى والقلب النابض المتجدد للمنتدى
كما تعودنا رمضان اللمة لم يكن يوما شعارا أجوف بل اختيار أصدق ليس تضييعا للوقت بل اغتنام للأجر والعلم والفهم
ان نختار اشراك المنتدى في برنامجنا الرمضاني المكتظ وتخصيص وقت له ليس من فراغ بل نابع من الفهم العميق والشعور المتجذر والايمان الصادق بأهمية هذا الصرح وهذا الموعد وهذا الملجئ والمرجع في حياتنا
بالنسبة لي خاصة 18 رمضانا قضيته في اللمة ليس مجرد رقم وكذلك الاعضاء المداومون على المنتدى وكعضو من أطقم تناوبت على تسييره لسنوات متتابعة كنت شاهدا على كل لحظة وأحيانا كان يمتد الليل مع النهار كان التحضير لاستقبال الشهر في اللمة وتسيير قسمه الشغل الشاغل بمعنى الكلمة والموعد المبجل بالدقيقة والثانية كان الوقت المخصص يتجاوز اوقاتهم الخاصة التي تتآكل أمام ما يحتاجه المنتدى وما يطمح فيه المنتسبون.
قسم رمضانيات اللمة الجزائرية موعد جميع محبي اللمة والمؤمنبن بأهدافها ومقاصدها وبأهمية استمرارها وبقائها و كذا المداومة على التواجد والمشاركة والتفاعل فيها
نعم تراجعت المنتديات وتراجع الزخم والنهم تراجع الشغف والكرم لكن اللمة الجزائرية لديها تقاليدها وعاداتها تفاصيلها وأسرارها نداءاتها ومواعيدها ترتيباتها وتحضيراتها روحها المرحة ووجهها المشرق المطمئن عند تسجيل الدخول من جديد او من بعيد.
ماذا عنكم؟
تعالوا نجعل رمضان في اللمة أحلى بتوافد كل من حمل في فكره وذاكرته وذاته يوما عضوية في اللمة.
بالمشاركة والمساهمة الجماعية بتحمل نصيب من الرجاء والمسؤولية رجاء بقاء اللمة مضيئة ومسؤولية الحرص على اثرائها وبعث النشاط والحياة في أركانها.
االلهم بلغنا رمضان بخير.
