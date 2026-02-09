رمضان في اللمة فعلا أحلى

فريد أبو فيصل

فريد أبو فيصل

منذ اول سنة تسجيل ومشاركة في اللمة كان ولايزال للمة مكانة ونصيب مخصص في شهر رمضان اندمج التواجد والنشاط في المنتدى مع الانشغال اليومي في هذا الشهر بالتحديد لكثير من الاعضاء.

لما نقولو جاء رمضان نقولو رمضان في اللمة أحلى
لما نقولو جاء رمضان نقولو رمضانيات اللمة الجزائرية وأرشيف ثري وكبير
لما نقولو جاء رمضان نقولو مواضيع ومنافسات وملتقيات ومشاركات موائد وطرائف ونسمات طيبة ومودة وتآلف بين الاعضاء
لما نقولو جاء رمضان نقولو التوفيق الصعب لبنات والسيدات بين الكوزينة والشغل والعبادة واللمة والمواضيع وتسجيل الحضور

لما نقولو جاء رمضان نقولو عودة وطلة سكان اللمة الأوفياء والمحبين

لما نقولو رمضان نقولو اعضاء جدد واعضاء نشطين وفاعلين ماكينة المحتوى والقلب النابض المتجدد للمنتدى

كما تعودنا رمضان اللمة لم يكن يوما شعارا أجوف بل اختيار أصدق ليس تضييعا للوقت بل اغتنام للأجر والعلم والفهم

ان نختار اشراك المنتدى في برنامجنا الرمضاني المكتظ وتخصيص وقت له ليس من فراغ بل نابع من الفهم العميق والشعور المتجذر والايمان الصادق بأهمية هذا الصرح وهذا الموعد وهذا الملجئ والمرجع في حياتنا

بالنسبة لي خاصة 18 رمضانا قضيته في اللمة ليس مجرد رقم وكذلك الاعضاء المداومون على المنتدى وكعضو من أطقم تناوبت على تسييره لسنوات متتابعة كنت شاهدا على كل لحظة وأحيانا كان يمتد الليل مع النهار كان التحضير لاستقبال الشهر في اللمة وتسيير قسمه الشغل الشاغل بمعنى الكلمة والموعد المبجل بالدقيقة والثانية كان الوقت المخصص يتجاوز اوقاتهم الخاصة التي تتآكل أمام ما يحتاجه المنتدى وما يطمح فيه المنتسبون.

قسم رمضانيات اللمة الجزائرية موعد جميع محبي اللمة والمؤمنبن بأهدافها ومقاصدها وبأهمية استمرارها وبقائها و كذا المداومة على التواجد والمشاركة والتفاعل فيها

نعم تراجعت المنتديات وتراجع الزخم والنهم تراجع الشغف والكرم لكن اللمة الجزائرية لديها تقاليدها وعاداتها تفاصيلها وأسرارها نداءاتها ومواعيدها ترتيباتها وتحضيراتها روحها المرحة ووجهها المشرق المطمئن عند تسجيل الدخول من جديد او من بعيد.

ماذا عنكم؟

تعالوا نجعل رمضان في اللمة أحلى بتوافد كل من حمل في فكره وذاكرته وذاته يوما عضوية في اللمة.
بالمشاركة والمساهمة الجماعية بتحمل نصيب من الرجاء والمسؤولية رجاء بقاء اللمة مضيئة ومسؤولية الحرص على اثرائها وبعث النشاط والحياة في أركانها.

االلهم بلغنا رمضان بخير.
 
رمضان في اللمة ماكانش كيفه
اجواء روعة صراحة
الاجواء تحسها مختلفة و الغايبين يرطعو يطلو والتفاعل بالفعاليات و النشاطات الرمضانية يزيد فيها نكهة خاصة
ربي يدومها
 
السلام عليكم..
ماشاء الله على الذكريات التي قضيتها في اللمة..
الحقيقة قبل تسجيلي كنت زائرة و أطل على النشاطات وبالخصوص الخيمات الرمضنية و استضافة الأعضاء.. الذي يتيح لزملائهم من الأعضاء معرفة بعضا من الخفايا للضيف..
وحتى طبخات بنات و سيدات اللمة..
نتمنى يعود الأعضاء بقوة للمساهمة بتخصيص جزء من السهرات الرمضانية للتفاعل مع المواضيع المقترحة من الطاقم الاداري..
بالتوفيق للجميع.. و إن شاء الله يكون رمضان هذا مفعم بالنشاط..
 
منتدى اللمة الجزائرية مش حتقدر تغمض عينيك
منتدى اللمة في رمضان أحلى شيء
توحشنا أيام رمضان في اللمة وراح نكون متواجد ومتفاعل معاكم في هذا الشهر الفضيل
 
منتدى اللمة متقدرش تعمض عينك واحة من المواضيع المتنوعة و الرائعة و المميزة في كل المجالات و الثرية تيح لك المشاركة في فعاليتها مرحبا بك يا شهر الخيرات و شهر التوبة و شهر تلم به العائلة و يتلم فيه أعضاء المنتدى على اطباق متنوعة من المواضيع و لا انسى المسابقات القيمة و احسن رمضان نفوت بين اعضاء اللمة بين ابتسامات و سكاتشات اللمة منها المضخكة و الروعة
شكرا لكل أبناء اللمة بدون استثناء
 
مالقيت مانقول 😭😭
Sad Kid GIF
Sad Face GIF
 
لا تزال اللمة صرح شامخ بفضل وفاء اهلها لها
رمضان كما هو مميز في بيت العائلة كذلك مميز في بيت اللمة من خلال تنوع المواضيع و السهرات الرماضية
هي بداية الترحيب بشهر رمضان الكريم
اللهم بلغنا رمضان
 
السلام عليكم ورحمة الله
لم شمل منتدى اللمة هو لم شمل الاعضاء
اللهم بارك لنا في ماتبقى من شعبان وبلغنا رمضان
 
إن شاء الله نجوزوا رمضان مبارك في اللمة
 
السلام عليكم
رمضان بلا لمة مادرنا والو ههه، أجواء اللمة الرمضانية دائما تفوز وان شاء الله يطلو علينا الأحبة لي غايبين ونفوتو أحلى الأوقات🤍
 
رمضان في اللمة الجزائرية ديما عندو طابع خاص
كي يدخل الشهر الفضيل تولّي اللمة كيف عائلة وحدة
فيها مواضيع و مسابقات و الطرائف و الضحك و الطبخ ....
و تبقى الروح المرحة تجمع الناس رغم اللي المنتديات نقص نشاطها اللمة الجزائرية مازالت محافظة هذه العادة من كل رمضان و أرشيفها
و اللي يدخلها يحس بالدفئ و الحنين
شعارنا ....
رمضان في اللمة أحلى
و اللي عاش التجربة يفهم واش راني نقصد
.....
 
أجواء رمضان مع اللمة مختلفة جدا
افتقد تلك الأجواء فعلا 🥺
 
قال جيهان جوجو:
أجواء رمضان مع اللمة مختلفة جدا
افتقد تلك الأجواء فعلا 🥺
ان شاء الله يبلغنا رمضان على خير و نحاولو نسترجعو ولو جزء بسيط من اجواء اللمة في رمضان.
 
حسراااه ع يامات المسابقة اليومية ربي يغفر برك كنا نسربو اجوبة ف قروب skype و msn قبل ما يتحط السؤال ومين دااك نتبهدلو تتحط الاجابة قبل السؤال الله لاتربحك يا كوجاك ههه
 
قال الرومنسي الجاد:
حسراااه ع يامات المسابقة اليومية ربي يغفر برك كنا نسربو اجوبة ف قروب skype و msn قبل ما يتحط السؤال ومين دااك نتبهدلو تتحط الاجابة قبل السؤال الله لاتربحك يا كوجاك ههه
زعما درت فيه الثقة كوجاك وسلمتو السلطة تاع المسابقة
المسابقة اليومية تحضيرها وتسييرها مرهق مع تكون عندك انترنت ضعيفة وتتقطع كل دقيقة وزيد في رمضان تهبل
 
رمضان في اللمة له نكهة خاصة لا تُنسى.
من سنوات ونحن نعيش أجواءه هنا بين الدعوات الطيبة، المواضيع الرمضانية، والسهرات الجميلة بعد الإفطار، وكأننا عائلة واحدة يجمعها هذا المكان.
اللمة ليست مجرد صفحات نكتب فيها، بل ذكريات تتجدد كل رمضان، وألفة تكبر عامًا بعد عام.
نسأل الله أن يديم هذه الروح الجميلة بيننا، وأن يبلغنا رمضان أعوامًا عديدة ونحن مجتمعون على الخير والمحبة
 
الأجـــواء الرمضانية في اللمة تفوز >>>>>
دامت اللمة بلمّاويها ..
 
معك حق، رمضان في اللمة غير عن جد
عن نفسي هذا رمضان رقم 14 اللي اكون فيه باللمة
تحس اجواء رمضانة غير شكل سبحان الله

ان شاء الله ترجع اللمة أفضل من قبل
بارك الله فيكم أخي الكريم
 
./

النّاسُ نفوس الدّيار..
هكذا قال العارفون.. واللّمة بأهلها وأرواحهم الطيبة.. في رمضان وفي الأحد شهرا كلها..

..
 
السلام عليكم
ياحسراه على رمضان في اللمة
كانت أيام لا تنسى
رمضان كريم
 
