قصة بنت تعبد الله على حرف

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏9 جوان 2017.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,944
    الإعجابات المتلقاة:
    7,483
    نقاط الجوائز:
    461
    الجنس:
    أنثى
    -أعجبتني هذه القصة أريد أن أنقلها لكم:

    فيه بنت اتصلت على الشيخ خالد الجبير وقالت له انها تحب ولد عمها


    تقول البنت للشيخ انها جلست 4 سنوات تقوم الليل وتصلي ، وتدعي ، وتصوم ، واجتهدت في العبآده عشان الله يزوجها ولد عمها !

    الصدمه :


    ان ولد عمها خطب بنت عمه الثانيه !!



    هي انصدمت وتركت صلاتها و صيامها و اللي كانت تتعبد الله فيه وما صارت مثل قبل وكرهت حالتها ووضعها !


    البنت تقول للشيخ الجبير :

    وش صار لي ..؟!

    ليش تغيرت وليش صار كل هذا ؟!


    مقهوره من نفسها ومن وضعها ..


    رد عليها الشيخ رد مختصر بس عظيم في معناه

    و الله الرد قووي :


    قال لها افتحي القران على سورة الحج آيه ( 11 ) بتلقين حل مشكلتك !!


    الآيه تقول :


    ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين )


    تدرون إيش معنى حرف ؟؟؟

    يعني "شرط" .. يعني بالمصطلح العامي عندنا "عطني واعطيك" !!


    تخيلو نتعامل مع الله كذا ؟؟

    السؤال : كم مره عبدنا الله على حرف ؟!
     
    Skor m@k, principe mi corazon و إلياس معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏9 جوان 2017
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    6,417
    الإعجابات المتلقاة:
    7,927
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار لله
    [​IMG]
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    إلياس, ‏9 جوان 2017
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,944
    الإعجابات المتلقاة:
    7,483
    نقاط الجوائز:
    461
    الجنس:
    أنثى
    وفيك بارك
     
    دعاء الجنات, ‏9 جوان 2017
    #3
  4. menaa1981

    menaa1981 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 ماي 2017
    المشاركات:
    106
    الإعجابات المتلقاة:
    46
    نقاط الجوائز:
    7
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    منعه Batena
    شكرا على هذه القصه
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    menaa1981, ‏11 جوان 2017
    #4
  5. ام تسنيم واحلام

    ام تسنيم واحلام :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2017
    المشاركات:
    258
    الإعجابات المتلقاة:
    541
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    ألمانيا
    بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    ام تسنيم واحلام, ‏11 جوان 2017
    #5
  6. Sofito djebabra

    Sofito djebabra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏أمس
    المشاركات:
    6
    الإعجابات المتلقاة:
    0
    نقاط الجوائز:
    2
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Saida
    قصة رائعة بارك الله فيك
     
    Sofito djebabra, ‏24 جويلية 2017 على 13:40
    #6

مشاركة هذه الصفحة