قصة بنت تعبد الله على حرف

-أعجبتني هذه القصة أريد أن أنقلها لكم: فيه بنت اتصلت على الشيخ خالد الجبير وقالت له انها تحب ولد عمها تقول البنت للشيخ انها جلست 4 سنوات تقوم الليل وتصلي ، وتدعي ، وتصوم ، واجتهدت في العبآده عشان الله يزوجها ولد عمها ! الصدمه : ان ولد عمها خطب بنت عمه الثانيه !! هي انصدمت وتركت صلاتها و صيامها و اللي كانت تتعبد الله فيه وما صارت مثل قبل وكرهت حالتها ووضعها ! البنت تقول للشيخ الجبير : وش صار لي ..؟! ليش تغيرت وليش صار كل هذا ؟! مقهوره من نفسها ومن وضعها .. رد عليها الشيخ رد مختصر بس عظيم في معناه و الله الرد قووي : قال لها افتحي القران على سورة الحج آيه ( 11 ) بتلقين حل مشكلتك !! الآيه تقول : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ) تدرون إيش معنى حرف ؟؟؟ يعني "شرط" .. يعني بالمصطلح العامي عندنا "عطني واعطيك" !! تخيلو نتعامل مع الله كذا ؟؟ السؤال : كم مره عبدنا الله على حرف ؟!