مأساااااااااة

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة Mery Ouma, ‏16 جوان 2017.

  1. Mery Ouma

    Mery Ouma :: عضو منتسِب ::

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    اليوم ما جبتلكمش حاجة تضحك جبتلكم حاجة عديتها من أقسى ما قرأت فى الأدب:cry::cry:

    "عندما تَطَلقت أمي ورحلت في حال سبيلها، أجبرنا والدي على عدم زيارتها، وكانت الأيام كفيلة بأن أنساها وأعتاد على زوجة أب سيئة.. أخي الذي كان يغيب عن المنزل لليلةٍ أو اثنتين.. لم يأبه حين يعود للعقاب الذي ينتظره، ومع الكثير من الركل والصفع كان يتظاهر أنه فاقد للوعي، فينفذ من الاعتراف عن مكان غيابه؛ كنت صديق أخي الوحيد مع ذلك لم يخبرني أيضًا أين كان يقضي الأيام التي يغيبها ربما لأني كنت جبانًا وأخاف من ظلي.. يومًا أتذكر أنه دام على غياب أخي أكثر من ثلاث أيام وكان والدي يشتاط غضبًا ولكثرة ما أغدقت زوجته برأسه عليه أراد أن يسبب له موتًا مؤقتًا ما هي إلا ساعة واحدة كان ممددًا على أرضية الغرفة غارقًا بدمائه عندها أدركت أن الوحدة كفيلة أيضًا بجعلي أنساه هو الآخر..
    في ليلةٍ باردة وجدت تحت وسادته رسالة خائفة قال فيها:
    “ واصل زيارة أمنا فهي عمياء ولن تفرق صوتنا واصل رعايتها تحت التعذيب ولا تشعرها أن أحدنا قد رحل ”.
    - ل محمد زياد الترك .
     
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    Mery Ouma, ‏16 جوان 2017
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
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    قصة مؤلمة... وكم توجد بكثير في مجتمعنا الحالي... يالله عاقب الظالمين في الدنيا والآخرة وقد ذكرتيني بإحدى القصص الواقعية سأنشرها عن قريب تحكي عن ظلم زوجة الأب... شكرا لك أختي على القصة
     
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    دعاء الجنات, ‏16 جوان 2017
    #2
  3. page introuvable

    page introuvable :: عضو منتسِب ::

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    زمالة الامير عبد القادر
    قراتها من قبل من اكثر القصص التي اثرت في من بابلومينيا
     
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    page introuvable, ‏16 جوان 2017
    #3
  4. Mery Ouma

    Mery Ouma :: عضو منتسِب ::

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    Chlef
    Inchlh khti
     
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    Mery Ouma, ‏16 جوان 2017
    #4
  5. Mery Ouma

    Mery Ouma :: عضو منتسِب ::

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    Chlef
    Oui c'est vrai :cry::cry:
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Mery Ouma, ‏16 جوان 2017
    #5
  6. صدام بكل فخر

    صدام بكل فخر :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    قصة رائعة بارك الله فيك ​
     
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    صدام بكل فخر, ‏17 جوان 2017
    #6
  7. Mery Ouma

    Mery Ouma :: عضو منتسِب ::

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    Chlef
    شكرا مرورك هو الرائع
     
    Mery Ouma, ‏17 جوان 2017
    #7
  8. Sofito djebabra

    Sofito djebabra :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    قصة رائعة بارك الله فيك
     
    Sofito djebabra, ‏24 جويلية 2017 على 13:39
    #8

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