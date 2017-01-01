من أقسى ما كتب في الأدب

الموضوع في 'منتدى ديوان اللمة للأدب والفكر والثقافة' نشر بواسطة Abdelhalim Bend, ‏14 جويلية 2017.

  1. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

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    من أقسى ما كتب في الأدب :

    عندما تَطَلقت أمي ورحلت في حال سبيلها، أجبرنا والدي على عدم زيارتها وكانت الأيام كفيلة بأن أنساها
    وأعتاد على زوجة أب سيئة... أخي الذي كان يغيب عن المنزل لليلةٍ أو اثنتين لم يأبه حين يعود للعقاب الذي ينتظره
    ومع الكثير من الركل والصفع كان يتظاهر أنه فاقد للوعي فينفذ من الاعتراف عن مكان غيابه
    كنت صديق أخي الوحيد مع ذلك لم يخبرني أيضًا أين كان يقضي الأيام التي يغيبها ربما لأني كنت جبانًا وأخاف من ظلي
    يومًا أتذكر أنه دام على غياب أخي أكثر من ثلاث أيام وكان والدي يشتاط غضبًا ولكثرة ما أغدقت زوجته برأسه عليه
    أراد أن يسبب له موتًا مؤقتًا ما هي إلا ساعة واحدة كان ممددًا على أرضية الغرفة غارقًا بدمائه...
    عندها أدركت أن الوحدة كفيلة أيضًا بجعلي أنساه هو الآخر.
    في ليلةٍ باردة وجدت تحت وسادته رسالة خائفة قال فيها:
    “ واصل زيارة أمنا فهي عمياء ولن تفرق صوتنا واصل رعايتها تحت التعذيب ولا تشعرها أن أحدنا قد رحل ”.
    طلاق …

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    Abdelhalim Bend, ‏14 جويلية 2017
    #1
  2. أماني أماني

    أماني أماني :: عضو منتسِب ::

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    شكرا أخي حقيقة هي قصة معبرة لكن لدي سؤل هل تعلم من الكاتب لاني أود معرفته نظرا لاسلوبه الجميل و المعبر
     
    أماني أماني, ‏7 أوت 2017 على 19:43
    #2

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