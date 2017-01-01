ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه ؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة Ma$Ter, ‏3 جويلية 2017.

  1. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه ؟
    .العلامــة الألبانـي رحمـه الله
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    السائــل :
    ما نوع الشفاعة التي يشفعها الطفل لوالده إذا عق عنه .
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    الشيــخ :
    معلوم في كثير من الأحاديث أن الأطفال الصغار يوم القيامة يقفون عند باب الجنة يبكون يطلبون آباءهم ، فيرسل الله تبارك وتعالى إليهم جبريل عليه السلام يسألهم عن سبب بكائهم والله تبارك وتعالى أعلم بهم ، فيأتيهم جبريل عليه السلام فيسألهم فيقولون لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا ، فيأتيهم الإذن من رب العالمين تبارك وتعالى أن يدخلوهم وآباؤهم الجنة فهذا النوع من الشفاعة وهو الاستعجال بدخول الجنة هو الذي يستحقه الآباء الذين عقوا أي ذبحوا عن أبنائهم والله أعلم .
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    ش166 من الهدى والنور

     
    إلياس, _دحمان_, يزيد 05 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏3 جويلية 2017
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ما أحلاه بشرى موضوعك أخي
    و ما أحلاها شفاعة

    بارك الله فيكم أخي
     
    إلياس, يزيد 05, ماجدة لربها ساجدة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏3 جويلية 2017
    #2
  3. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    وبارك الله فيك اخي
     
    إلياس و ماجدة لربها ساجدة معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏3 جويلية 2017
    #3
  4. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    موضوع رائع وقيم
    وهاذي المعلومة اول مرة نسمعها
    يعطيك الف عافيا اخي وجزاك الله الجنة
     
    إلياس معجب بهذا.
    ماجدة لربها ساجدة, ‏12 جويلية 2017
    #4
  5. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:28
    #5

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