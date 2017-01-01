صور ( سيلفي ) لإنسان على شكل حيوان ؟

بسم الله الرحمان الرحيم

مما شدّ انتباهي وراعى اهتمامي تلك الصور التي يلتقطها أصحابها لأنفسهم في شكل صور ( سيلفي ) ثم تعدل عن طريق بعض البرامج في الهواتف الذكية ونحوها كالكمبيوتر ، فيجعل فوق رأسه أذنين تشبه أذن الأرنب أو الثعلب وغيرها من الحيوانات حتى الخنزير ولربما الحمار ويضع أنف كلب بدل أنفه و هو فرح فخور مرح مسرور يريها لهذا وذاك ، والعجيب لا أحد ينكر الأمر، إلا أهل الغيرة من عباد الله المؤمنين ـ وفقهم الله ـ

وهذا الأمر مشتمل على عدة محاذير ومنهيات :

1- كل المحاذير التي ذكرها أهل العلم في مسألة التصوير التي منها حرمة تصوير ذوات الارواح لمن قال بها من العلماء .

2- التشبه بالكفار، والنصوص في هذا كثيرة ومن تشبه بقوم فهو منهم

3- التشبه بالحيوانات وهذا منهي عنه أيضا .

4- إهانة العبد لنفسه بتشببه بالكلب والخنزير والله قد كرمه .

5- تغيير لخلق الله الذي خلقك فاحسن صورتك .

6- قد يؤدي به الأمر الأخذ من طباع هذه الحيوانات فالمعاشرة تورثه من طباعها ( وهذا ملاحظ في بلاد الكفر والانحلال ... )

7-يؤدي إلى تحبيب الخنزير الذي هو شعار من شعار الكفارإلى قلوب المسلمين خاصة الأطفال منهم وهذا له عواقبه على عقيدة المسلم .

يقترح :

-توعية شاملة ومكثفة حول هذا الموضوع فالكثير غافل عنها .



ملاحظة : لكل محذور من المحاذير أدلته من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة ، لكن أحببت الاختصار ليسهل قراءتها ويحصل الانتفاع بها . ولم أتعرض لحكم مسألة التصوير بالتفصيل ، فهذه المسألة كتب فيها العلماء الشىء الكثير



كتبه أخوكم : أبو محمد حسين

شوال 1438