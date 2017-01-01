صور ( سيلفي ) لإنسان على شكل حيوان ؟

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏4 جويلية 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    مما شدّ انتباهي وراعى اهتمامي تلك الصور التي يلتقطها أصحابها لأنفسهم في شكل صور ( سيلفي ) ثم تعدل عن طريق بعض البرامج في الهواتف الذكية ونحوها كالكمبيوتر ، فيجعل فوق رأسه أذنين تشبه أذن الأرنب أو الثعلب وغيرها من الحيوانات حتى الخنزير ولربما الحمار ويضع أنف كلب بدل أنفه و هو فرح فخور مرح مسرور يريها لهذا وذاك ، والعجيب لا أحد ينكر الأمر، إلا أهل الغيرة من عباد الله المؤمنين ـ وفقهم الله ـ
    وهذا الأمر مشتمل على عدة محاذير ومنهيات :
    1- كل المحاذير التي ذكرها أهل العلم في مسألة التصوير التي منها حرمة تصوير ذوات الارواح لمن قال بها من العلماء .
    2- التشبه بالكفار، والنصوص في هذا كثيرة ومن تشبه بقوم فهو منهم
    3- التشبه بالحيوانات وهذا منهي عنه أيضا .
    4- إهانة العبد لنفسه بتشببه بالكلب والخنزير والله قد كرمه .
    5- تغيير لخلق الله الذي خلقك فاحسن صورتك .
    6- قد يؤدي به الأمر الأخذ من طباع هذه الحيوانات فالمعاشرة تورثه من طباعها ( وهذا ملاحظ في بلاد الكفر والانحلال ... )
    7-يؤدي إلى تحبيب الخنزير الذي هو شعار من شعار الكفارإلى قلوب المسلمين خاصة الأطفال منهم وهذا له عواقبه على عقيدة المسلم .
    يقترح :
    -توعية شاملة ومكثفة حول هذا الموضوع فالكثير غافل عنها .

    ملاحظة : لكل محذور من المحاذير أدلته من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة كثيرة ، لكن أحببت الاختصار ليسهل قراءتها ويحصل الانتفاع بها . ولم أتعرض لحكم مسألة التصوير بالتفصيل ، فهذه المسألة كتب فيها العلماء الشىء الكثير

    كتبه أخوكم : أبو محمد حسين
    شوال 1438
     
    إلياس, secret de coeur, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏4 جويلية 2017
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:30
    #2

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